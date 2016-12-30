 Электричество массово отключают в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерства энергетики России.
"30 декабря с 11-00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ГУП РК "Крымэнерго"). По состоянию на 11-00 отключено: ВЛ 35 кВ - 1; ВЛ 6-10 кВ - 67; ПС 35 кВ - 1; ТП 6-10 кВ - 558. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 27 800 человек) в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей - 15,48 МВт", - сказано в сообщении оккупационных властей.
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...жду, не дождусь, когда массово включать начнут...
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