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Все про:Крым (17865) отключение (124) электроэнергия (932)

 Электричество массово отключают в оккупированном Крыму

В пятницу, 30 декабря, в оккупированном Крыму происходят массовые отключения электричества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерства энергетики России.

"30 декабря с 11-00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ГУП РК "Крымэнерго"). По состоянию на 11-00 отключено: ВЛ 35 кВ - 1; ВЛ 6-10 кВ - 67; ПС 35 кВ - 1; ТП 6-10 кВ - 558. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 27 800 человек) в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей - 15,48 МВт", - сказано в сообщении оккупационных властей.

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Украинцам пофиг шо там у педерации !!! как путлер здохнет тогда напишете
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А как же энергохвост от хуйла педафилыча? Крысяне, отпишитесь нам!!!
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Значит, крыматорианцы второй раз подряд будут встречать НГ без света.
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Опять новогодний блэкаут?))) Балуют подарочками крысчан...
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Даже не в курсе что отключают)))........буду знать
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Электричество массово отключают в оккупированном Крыму

.
...жду, не дождусь, когда массово включать начнут...
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Вяликая РАБссия строит Зянит-Арену к чемпионату мира 10 лет пошти,так это простой стадион,сколько будут строить мост в Крыму,знаю ТОЛЬКО Я...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭлектричество массово отключают в оккупированном Крыму
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