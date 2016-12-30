 Оккупанты отправили на принудительную психиатрическую экспертизу еще двоих крымских татар: "карательную психиатрию" применили уже к девятерым политзаключенным

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала жена Вадима Сирука, обвиняемого оккупантами якобы в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", Анна Богачева, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера в психиатрическую больницу на принудительную психиатрическую экспертизу были отправлены Ремзи Меметов и Энвер Мамутов. Это восьмой и девятый случаи помещения крымских мусульман на такую экспертизу. первый был в августе-сентябре, ещё четыре - в ноябре-декабре и двое ещё на экспертизе. Теперь настала очередь "бахчисарайской четверки" обвиняемых по "делу Хизб-ут-Тахрир", - рассказала она.
"Вадима вчера вернули в Симферопольское СИЗО, и я решила приехать еды передать. Народу нереально много. Записывалась позавчера в очередь - список исчез, брат записал вчера в новый список. Ночью, люди говорят, ходили проверяли несколько раз, не порвали ли список опять. В очереди больше 60 человек, хорошо, если до вечера все успеют передать. Почему так? СИЗО переполнен (летом было почти в два раза больше заключённых, сейчас навряд ли ситуация сильно поменялась). К тому же, каждый продукт перед передачей режут/снимают упаковку/прокалывают и взвешивают. Это долго. В очереди стоят часами и старики и молодые, беременные, с детьми. А не передавать - так еда в тюрьмах просто отвратительная. Давно я сама не передавала, да. Раньше привычная картина снова кажется ужасом. И это только приём передач. Что внутри СИЗО - остаётся только догадываться", - добавила жена украинского политзаключенного.
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