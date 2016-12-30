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Все про:депутат (2629) Луганщина (3535) сепаратизм (12596) суд (19783)

 Бывший депутат одного из райсоветов на Луганщине осужден к 4 годам тюрьмы за сепаратизм

Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве в отношении бывшего депутата Кременского районного совета по факту совершения им уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области

В прокуратуре напомнили, что бывший депутат Кременского районного совета в апреле 2014 года на территории одного из поселков района организовал проведение так называемого "референдума о признании государственного суверенитета "ЛНР", который состоялся 11 мая 2014 года.

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Чиновник, используя собственный авторитет среди жителей района, в ходе личной беседы и в телефонном разговоре, предлагал трем жительницам района принять участие в проведении "референдума" путем участия в так называемой "избирательной комиссии". В дальнейшем экс-депутат предоставил так называемой "избирательной комиссии" бюллетени для голосования, которые самостоятельно перевез к месту проведения "референдума о признании государственного суверенитета "ЛНР" на собственном автомобиле.

Во время рассмотрения уголовного производства в суде первой инстанции чиновник признал себя виновным в полном объеме.

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Приговором Кременского районного суда бывшему депутату назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
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с испытательным сроком на 3 года. Источник: http://censor.net.ua/n421734

То есть, условно. За такие неправосудные решения должны сидеть судьи!
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А скільки з депутатів луганської та донецької Обласних Рад, що повними складами голосували за путіннвєді сидять? (До речі: маю думку, що більшість з них зараз живуть та й досі мають бізнеси на "ненависній бандерівшіні")
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у хйла на казластане оно бы сидело лет 20 на воркуте
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший депутат одного из райсоветов на Луганщине осужден к 4 годам тюрьмы за сепаратизм
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