 Бывший депутат одного из райсоветов на Луганщине осужден к 4 годам тюрьмы за сепаратизм

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области
В прокуратуре напомнили, что бывший депутат Кременского районного совета в апреле 2014 года на территории одного из поселков района организовал проведение так называемого "референдума о признании государственного суверенитета "ЛНР", который состоялся 11 мая 2014 года.
Чиновник, используя собственный авторитет среди жителей района, в ходе личной беседы и в телефонном разговоре, предлагал трем жительницам района принять участие в проведении "референдума" путем участия в так называемой "избирательной комиссии". В дальнейшем экс-депутат предоставил так называемой "избирательной комиссии" бюллетени для голосования, которые самостоятельно перевез к месту проведения "референдума о признании государственного суверенитета "ЛНР" на собственном автомобиле.
Во время рассмотрения уголовного производства в суде первой инстанции чиновник признал себя виновным в полном объеме.
Приговором Кременского районного суда бывшему депутату назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
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То есть, условно. За такие неправосудные решения должны сидеть судьи!
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