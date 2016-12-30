 Франция не изменит внешнюю политику после выборов, - посол в Украине Дюмон

Об этом она заявила в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Сначала нужно напомнить, что у нас уже есть кандидат от правых, но еще нет кандидата от левых. Поэтому говорить о последствиях, какой будет политика после выборов все-таки очень рано... Но поскольку Франция играет значительную роль на мировой арене, то в основе ее внешней политики находятся твердые общие принципы - это защита прав человека, защита международного права, ну и, естественно, защита национальных интересов", - отметила посол.
По ее словам, после любой смены правительства эти базовые принципы сохраняются.
Что касается итогов французско-украинских отношений в уходящем году, Дюмон акцентировала на продолжении работы в нормандском формате, который "постоянно был в центре внимания французской власти".
"Франция продолжала в течении 2016 года политически очень сильно поддерживать Украину. И нужно ценить эту помощь", - отметила посол.
Среди главных событий уходящего года она также назвала проведение украинско-французского бизнес- форума в Париже в октябре, а также завершение строительства французским консорциумом "Новарка" арки, накрывшей четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС.
293 8
Отсрочка безвизового режима для Украины из-за выборов во Франции - это спекуляция, - посол Дюмон(29)
Мне известно, что в Украине есть люди, которые предпочитают "заморозить" конфликт на Донбассе: но стоит задуматься о последствиях такого выбора, - посол Франции Дюмон(47)
Франция будет способствовать введению безвизового режима Украины с ЕС, - посол Дюмон(12)
Париж приложит максимум усилий для восстановления территориальной целостности Украины, - посол Франции Дюмон на встрече с Муженко. ФОТОрепортаж(48)
Мы давно знаем Сущенко, поэтому для нас он журналист, работающий во Франции, - Дюмон(7)
Те люди, которые критикуют минские соглашения, не предлагают ничего лучшего", - посол Франции Дюмон(73)
В пятницу телеканал RT сообщил, что глава Ростехнадзора Алексей Алешин написал депутату Госдумы Валерию Рашкину письмо с предложением запретить использовать газ "как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых жилых домах". Согласно документу, "предполагается принятие принципиального решения" о запрете использования газа с целью "исключения взрывов и пожаров", сообщал RT.
Ответить
Ответить
https://ria.ru/society/20161230/1484992013.html
Ответить
Ответить
Ответить
"Уже после выборов Украина должна получить контроль над границей", - заявил он, ссылаясь на то, что именно такой порядок предусмотрен "Минском".
Ответить
Ответить
Ответить