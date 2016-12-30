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Все про:выборы (21360) Франция (1709) Дюмон (17)

 Франция не изменит внешнюю политику после выборов, - посол в Украине Дюмон

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон избегает делать прогнозы относительно внешней политики ее страны после президентских выборов весной этого года, но считает, что главные принципы останутся неизменными.

Об этом она заявила в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Сначала нужно напомнить, что у нас уже есть кандидат от правых, но еще нет кандидата от левых. Поэтому говорить о последствиях, какой будет политика после выборов все-таки очень рано... Но поскольку Франция играет значительную роль на мировой арене, то в основе ее внешней политики находятся твердые общие принципы - это защита прав человека, защита международного права, ну и, естественно, защита национальных интересов", - отметила посол.

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По ее словам, после любой смены правительства эти базовые принципы сохраняются.

Что касается итогов французско-украинских отношений в уходящем году, Дюмон акцентировала на продолжении работы в нормандском формате, который "постоянно был в центре внимания французской власти".

"Франция продолжала в течении 2016 года политически очень сильно поддерживать Украину. И нужно ценить эту помощь", - отметила посол.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Создается впечатление, что некоторые политики и госслужащие не доверяют своей собственной стране", - посол Франции Дюмон о е-декларациях в Украине

Среди главных событий уходящего года она также назвала проведение украинско-французского бизнес- форума в Париже в октябре, а также завершение строительства французским консорциумом "Новарка" арки, накрывшей четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС.
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Ростехнадзор предложил в целях безопасности оборудовать новые жилые дома электроплитами, вместо газовых плит, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В пятницу телеканал RT сообщил, что глава Ростехнадзора Алексей Алешин написал депутату Госдумы Валерию Рашкину письмо с предложением запретить использовать газ "как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых жилых домах". Согласно документу, "предполагается принятие принципиального решения" о запрете использования газа с целью "исключения взрывов и пожаров", сообщал RT.
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Давно пора. 95% идет на отопление, а топить можно в котельных.
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Это хоть и безопасно и современно, но стоит денег. Новые дома все с электроплитами.
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Уже даже кацапы по тихому отказываются от газа. Зато теперь в Украине к 2020 году появится собственная газодобыча. Или точнее. Хотят. что бы полностью себя обеспечить. А когда обеспечите, не давайте никому развивать альтернативу. Ну хоть электроэнергетику. Скоро в этой отрасли должны произойти значительные качественные перемены.
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Президент Франции Франсуа Олланд Олланд подчеркнул, что выполнение Минских договоренностей, по его мнению, это единственный путь для выхода из конфликта. Среди прочего он отметил, что считает более приоритетным вопросом проведения местных выборов, а не возвращение Киеву контроля над украинско-российской границей.
"Уже после выборов Украина должна получить контроль над границей", - заявил он, ссылаясь на то, что именно такой порядок предусмотрен "Минском".
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Хуже того. И Фийон и Ле Пенн в унисон говорят, что после победы на выборах снимут санкции с россии. Так что, минский договорняк нужно заканчивать.
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А что ещё может сегодня говорить Дюмон?А вот останется ли он послом вообще,а не только в Украине-это очень большой вопрос,как и то,что нет никакого сомнения что вся бригадка Олланда пойдёт коровам хвосты крутить,вот что нужно понимать уже сейчас и думать что делать дальше, и как самим становиться на ноги и надеяться только на самих себя
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФранция не изменит внешнюю политику после выборов, - посол в Украине Дюмон
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