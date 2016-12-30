"Интересны содержание и время появления текста. По содержанию это блестяще откровенная манипуляция, которая найдет своего благодарного читателя на Западе и Востоке от Киева", - прокомментировал Кулеба статью Виктора Пинчука в The Wall Street Journal.
"Это блестяще откровенная манипуляция", - Кулеба о статье Пинчука
Статья олигарха Пинчука в газете The Wall Street Journal о том, что Украине надо отказаться от ЕС и НАТО и принять выборы в ОРДЛО "найдет своего благодарного читателя на Западе и Востоке".
Об этом написал в своем аккаунте в Твиттере посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Интересны содержание и время появления текста. По содержанию это блестяще откровенная манипуляция, которая найдет своего благодарного читателя на Западе и Востоке от Киева", - прокомментировал Кулеба статью Виктора Пинчука в The Wall Street Journal.
"Интересны содержание и время появления текста. По содержанию это блестяще откровенная манипуляция, которая найдет своего благодарного читателя на Западе и Востоке от Киева", - прокомментировал Кулеба статью Виктора Пинчука в The Wall Street Journal.
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ЭТО ПОПЫТКА КРУПНОГО БИЗНЕСМЕНА ПОРОШЕНКИ, ЧЕРЕЗ ПИНЧУКА БРОСИТЬ ПРОБНЫЙ ШАР
30.12.2016 15:37
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жрут, падлы, гавно от МинСтеця...
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написал то что сказали ибо даже ему такой бред врядли пришел бы в голову
я уже не говорюо том что он настолько патриот ... что аж все это понимают
это очередной пример того как липеццк будет влиять на украину....
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"Уже после выборов Украина должна получить контроль над границей", - заявил он, ссылаясь на то, что именно такой порядок предусмотрен "Минском".
http://korrespondent.net/ukraine/3756801-avakov-vs-olland-kto-blyzhe-k-tekstu-mynska
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Президент Франції Франсуа Олланд Олланд підкреслив, що виконання Мінських домовленостей, на його думку, це єдиний шлях для виходу з конфлікту. Серед іншого він зазначив, що вважає більш пріоритетним питанням проведення місцевих виборів, а не повернення Києву контролю над українсько-російським кордоном.
"Уже після виборів Україна повинна отримати контроль над кордоном", - заявив він, посилаючись на те, що саме такий порядок передбачений "Мінськом".
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Украинцам про Олланда все наврали москали, Украина скоро будет в Европе.
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Другой: в Твиттере....
.
...а третий слушает, да ест...
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Ещё раз советую Гаранту подумать, с кем Он имеет "дело". Народ Украины Сплочён и Милитаризирован как ни когда. Народ Украины Уже Сделал СВОЙ ВЫБОР. Или "присутствующие при "власти" оправдают "доверие" Народа, или Народ выберет достойную Власть.
Никто сейчасс не будет вести переговоры - аля Кучма!
Или Власть с Народом. Или - поезд Киев- Растов.
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Скорее - это Пинчук торопиться застолбить благосклонность. Только вот кого?
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Українська компанія повинна була модернізувати винищувачі радянського зразка, які раніше використовували в Йорданії.12 літаків були передані Хорватії у липні 2015 року, але п'ять із них були згодом виведені з експлуатації з технічних причин.
Розслідування хорватської військової поліції показало, що у модернізованих винищувачів були старі запчастини з Болгарії, Алжиру і колишнього Радянського Союзу, що не відповідає технічній документації, наданій українською компанією
В «Укрспецекспорті» назвали заяви Хорватії щодо МіГ-21 частиною інформаційної війни
У Хорватії корупційний скандал через куплені в Україні винищувачі
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КАК ТРАХНУЛ - СТАЛ ОЛИГАРХОМ И ПОЛИТИКОМ!
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