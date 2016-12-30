 Налоговики в Харькове разоблачили руководителей фармацевтической компании, уклонившихся от уплаты налогов в особо крупном размере

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая занимается оптовой торговлей фармацевтическими товарами, в налоговой отчетности указывали получение работниками предприятия заниженной заработной платы, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

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Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц на сумму более 1,8 миллиона гривен. Кроме того, руководители компании не заплатили единый социальный взнос в размере более шести миллионов гривен.В результате проведенных трех обысков было обнаружено и изъято 142 тысячи гривен и 3,9 тысячи долларов США наличными, 12 печатей, 5 штампов, компьютерная техника, черновые записи, банковские карточки и финансово-хозяйственна документация.В настоящее время следственные действия продолжаются.