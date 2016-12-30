EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Происшествия
  628  1
Все про:налоги (2270) Харьков (3957) ГФС (2177)

 Налоговики в Харькове разоблачили руководителей фармацевтической компании, уклонившихся от уплаты налогов в особо крупном размере

В Харькове сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц фармацевтической компании, которые уклонились от уплаты налогов в особо крупном размере.


В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что должностные лица компании, которая занимается оптовой торговлей фармацевтическими товарами, в налоговой отчетности указывали получение работниками предприятия заниженной заработной платы, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

гфс

гфс

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Налоговики в Хмельницком ликвидировали цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты в бюджет налога на доходы физических лиц на сумму более 1,8 миллиона гривен. Кроме того, руководители компании не заплатили единый социальный взнос в размере более шести миллионов гривен.

В результате проведенных трех обысков было обнаружено и изъято 142 тысячи гривен и 3,9 тысячи долларов США наличными, 12 печатей, 5 штампов, компьютерная техника, черновые записи, банковские карточки и финансово-хозяйственна документация.

В настоящее время следственные действия продолжаются.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНалоговики в Харькове разоблачили руководителей фармацевтической компании, уклонившихся от уплаты налогов в особо крупном размере
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие ГФС Днепр_город Донбасс Евросоюз Кабмин кибербезопасность киберпреступление Киев Крым Минобороны НАТО Нацполиция обмен обстрел Пинчук Порошенко Путин розыск Россия санкции СБУ смерть СНБО суд США убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти