 Это попытка повлиять на внешнеполитический курс Украины со стороны крупного бизнесмена, у которого есть собственные интересы от торговли с Россией, - Арьев о статье Пинчука

"В данном случае я считаю, что эта позиция является чрезвычайно преждевременной и попыткой повлиять на внешнеполитический курс Украины со стороны крупного бизнесмена, у которого есть собственные интересы от торговли с Россией", - сказал народный депутат из этой фракции Владимир Арьев в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, как статья может повлиять на позицию администрации новоизбранного президента США, парламентарий сказал: "Одна статья погоды не сделает. Вопрос в том, не будет ли автор статьи продвигать эту идею при помощи лоббистских групп, как он это всегда делает".
В.Арьев также отметил, что Украины должна активно продвигать свои интересы, особенно учитывая позицию новоизбранного президента США, через все возможные структуры в рамках действующему американского законодательства.
Напомним, в колонке для The Wall Street Journal украинский предприниматель Виктор Пинчук написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, как она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров комментируя это заявление сказал: "То, что Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом" на самом деле является капитуляцией. Украина просто перестанет существовать". А замминистра по вопросу оккупированных территорий Георгий Тука ответил на статью Пинчука предложением: "Украине стоит отказаться от Пинчука: и этот "компромисс" будет не такой уже и болезненный"
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Украине стоит отказаться от Пинчука: и этот "компромисс" будет не такой уже и болезненный, - Тука о статье олигарха(34)
Украине надо отказаться от ЕС и НАТО и принять выборы в ОРДЛО, - Пинчук(455)
Рада уравняет права Савченко с другими делегатами в ПАСЕ, - Арьев(116)
"Более 60 делегатов ПАСЕ высказались против полного восстановления делегации РФ в правах", - Арьев(25)
В Пінчук арт-центрі відкриється виставка, присвячена 75 річниці трагедії в Бабиному Яру(1)
Представлять Украину в ПАСЕ вместо Залищук будет нардеп Усов, - глава украинской делегации Арьев(17)
"Надежные партнеры так не делают - темы приостановления в двустороннем меморандуме не было", - Арьев о решении ЕС по безвизу для Украины(146)
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Думаю что картавый Гюек уже грызёт поводок, а пан Гриценко уже подготовил - новые, шокирующие факты проватной позиции пидарчюка!
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Давление со стороны США, пока Обама при власти, исключено. А для "налаживания отношений" с Трампом" статья слишком откровенная, тогда были бы предположения и намеки, чтоб и вашим, и нашим.
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да ты шо?!у кого то есть какие то интересы поторговать с кацапами??
Я бля не верю!!!!
вы там все уже ебну...е
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а зятек сдуется как воздушныи шарик в мороз.
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56 хв ·
Що найцікавіше у опусі Пінчука - думка українців йому абсолютно не цікава. Він просто заробляє тут гроші, але лояльність все одно виражає "закордонним начальникам"
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https://www.youtube.com/watch?v=ywG1fApwP1Q
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Из уст члена партии имени Пэти, это звучит как минимум двусмысленно.
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