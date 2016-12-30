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Все про:Арьев (464) НАТО (5100) Пинчук (171) Россия (64476) Евросоюз (11421) Блок Петра Порошенко (1368)

 Это попытка повлиять на внешнеполитический курс Украины со стороны крупного бизнесмена, у которого есть собственные интересы от торговли с Россией, - Арьев о статье Пинчука

В парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) увязывают позицию украинского бизнесмена Виктора Пинчука, которую он изложил в статье в газете The Wall Street Journal, с его торговыми интересами в РФ.

"В данном случае я считаю, что эта позиция является чрезвычайно преждевременной и попыткой повлиять на внешнеполитический курс Украины со стороны крупного бизнесмена, у которого есть собственные интересы от торговли с Россией", - сказал народный депутат из этой фракции Владимир Арьев в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, как статья может повлиять на позицию администрации новоизбранного президента США, парламентарий сказал: "Одна статья погоды не сделает. Вопрос в том, не будет ли автор статьи продвигать эту идею при помощи лоббистских групп, как он это всегда делает".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": То, что Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом" на самом деле является капитуляцией. Украина просто перестанет существовать, - Чубаров

В.Арьев также отметил, что Украины должна активно продвигать свои интересы, особенно учитывая позицию новоизбранного президента США, через все возможные структуры в рамках действующему американского законодательства.

Напомним, в колонке для The Wall Street Journal украинский предприниматель Виктор Пинчук написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, как она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров комментируя это заявление сказал: "То, что Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом" на самом деле является капитуляцией. Украина просто перестанет существовать". А замминистра по вопросу оккупированных территорий Георгий Тука ответил на статью Пинчука предложением: "Украине стоит отказаться от Пинчука: и этот "компромисс" будет не такой уже и болезненный"
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Поднимайте цены на жд-перевозки, чтоб аж заскавчал... и жизнь маслом не казалась.
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Это территория и ресурс людей их олигархический заработок и потому для них нужна тишина и бедное население которое готово работать на них , а живут они все знают где, при настоящем гос-парвительстве 20 лет не нужно что бы поднять экономику просто в один миг разрушить их -монопольно-олигархическую --- эконом-клетку и нормальные компании и производства заполнят Украинский рынок труда , производства и услуг, вот и вся экономика и настоящий рост, но пока эта братва контролирует всю экономику толк один десятилетия пока они постареют и взростят своих отпрысков наученных так же здесь "зарабатывать" на территории и ресурсе людей и земли , главное для них контроль, а контролировать нищего проще и богаче себе любимым, они не дадут Украине подняться тут вопрос будет стоят один или их или они вот и все, а все остальные речи можно вести для успокоения души
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Со всей шоблы на фото, Порошенко и Коломойский не говорят о дружбе с парашей.
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А где Главная "варофффка" каторая Вссех обокрала, не порядок, фото в студию, ау соевые и с гОлодного хРонта кули вЛОБ, ваш выход???????
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Почему бы Пинчуку не,,принять ситуацию,, в лугандоне и не переместить туда свой бизнес и семью ?
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Не говорят , но порошенко бизнес крутит в тихаря, говорить можно одно а делать совсем другое. А что касается Коломойского не знаю, по крайней мере его позиция как не политика пока что понятна рашка ка..шка
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Хорошо, что у нашего презика нет бизнеса раисии!
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ага )) идеально что нет Президент МЕЧТА!!! если не он то кто???
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я всегда говорил,что им верить и доверять нельзя.Украинский народ давно уже должен создать народную СБУ в противовес карманному СБУ
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ЭТО ПОПЫТКА КРУПНОГО БИЗНЕСМЕНА ПОРОШЕНКИ, ЧЕРЕЗ ПИНЧУКА БРОСИТЬ ПРОБНЫЙ ШАР
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Дятел російський, не потрібно змішувати все в купу. мабуть закінчився словарний запас?
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Значит Пети пора добавить к приставке - бизнесмен пидарчюк маленькую приставку - екс!
Думаю что картавый Гюек уже грызёт поводок, а пан Гриценко уже подготовил - новые, шокирующие факты проватной позиции пидарчюка!
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Ага!!! Идет жара! Высказываются... Один- за другим. А ещё- не вечер. Это- играет на версию: кто-то попросил Пинчука это гиивно озвучить! И этот кто-то- неслабый весьма! И гарантии безопасности Пинчук получил более даже, чем 100%. Иначе- никак!
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тем временем Путин строчит поздравления с Новым Годом - уже отослал Трампу Меркель и Папе Римскому (на риановостях) - верит что ему это поможет...
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Разве ты не понял? Это "асимметричный ответ" на введеные вчера против России санкции. Россия вчера грозилась, а сегодня главное событие - статья Пинчука.
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Не! Честно говорю- я такого не понял. Я просто ставлю себя на место этого самого Пинчука. Я бы такое(!!!) ни в жизнь бы не промямлил. А он- запросто. Потому- попросили. Эх, знать бы- кто именно!!!
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Путин, пригрозил скорее всего. Не обязательно лично - возможно через Суркова и т.п. Зять Кучмы отлично знает всех "главных лиц" и их ближайшее окружение, как вы понимаете.
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Ну, как вариант- годится. Надавить на этого парня- наверняка- есть чем. Однако- есть и иные варианты. Не стану озвучивать, перед Новым Годом.
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Наверняка есть, и даже множество. Но здесь очень уж по времени совпало, а Россия решила не высылать от себя дипломатов США - значит это и был ответ. Пинчук же тоже не дурак, понимает, как к нему отнесутся в Украине, а отказать явно не мог. Предложение было таким, от которого невозможно отказаться.
Давление со стороны США, пока Обама при власти, исключено. А для "налаживания отношений" с Трампом" статья слишком откровенная, тогда были бы предположения и намеки, чтоб и вашим, и нашим.
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Арьев!?
да ты шо?!у кого то есть какие то интересы поторговать с кацапами??
Я бля не верю!!!!

вы там все уже ебну...е
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тестя спрашиваите.
а зятек сдуется как воздушныи шарик в мороз.
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Петро Олещук
56 хв ·

Що найцікавіше у опусі Пінчука - думка українців йому абсолютно не цікава. Він просто заробляє тут гроші, але лояльність все одно виражає "закордонним начальникам"
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Ну Европа торговать как-то не сильно хочет, тоже кстати о Минске постоянно твердит.
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Кто знает, этот Пинчук в армии служил? Явно видно что со взрывным делом знаком, бомбануло конкретнейше
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Друже, выручай! В который уже раз я не вижу твой коммент. Шо мне сделать надо? Можэ браузер сменить??? Ранее такого не было.
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3 года назад Пинчук расписывал преимущества евроинтеграции. Сильно ситуация изменилась видать.
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у хйла это чмо кучмовсое ему подобные за такое сидели бы в лубянских подвалах
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скажите кто нибудь пете что у нас война с кацапо-нгацизмом и на весну хйло готовит кошмар для нас под дружественное похрюкивание местонй ваты !
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В общем Европа - зрадники, Трамп - зрадник, бизнесмены - зрадники, президент - зрадник. А в центре самые умные, сильные, готовые победить Путина, дай ему волю, свидомые
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ЭТО ТЯВКАНЬЕ ОЧЕРЕДНОЙ БАРЫГИ,для которой бабло заменяет все остальное
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У пинчука трубный завод в Днепре. Эти трубы кроме скрепостана никто больше покупать не хочет.
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Краматорск гпу Ю Луцеко что-то хотел сказать, но передумал разговор об олигархах это защита,видать гпу или кто будут нападать на зятя а ты не воруй
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EDINSTVENNII UKRAINSKII OLIGARH KOTORII POSHEL PROTIV KREMLYA ETO KOLOMOISKII, A TEPER PODUMAITE POCHEMU BOMBANULI TOLKO EGO
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"....у которого есть собственные интересы от торговли с Россией."

Из уст члена партии имени Пэти, это звучит как минимум двусмысленно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто попытка повлиять на внешнеполитический курс Украины со стороны крупного бизнесмена, у которого есть собственные интересы от торговли с Россией, - Арьев о статье Пинчука
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