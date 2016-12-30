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 Полторак утвердил организационно-методические указания относительно государственной антикоррупционной политики в Минобороны на 2017 год

30 декабря министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак утвердил "Организационно-методические указания по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики в деятельности Министерства обороны Украины и ВС Украины на 2017 год".

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, документ разработан на основании сотрудничества с международными неправительственными организациями "Transparency international", "Intеrnational Украина" и акта проверки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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Целью издания организационно-методических указаний является приведение к системности организации антикоррупционной деятельности в Министерстве обороны Украины и Вооруженных Силах Украины в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Выполнение требований ведомственного акта позволит внедрить действенные механизмы предотвращения и выявления коррупции и негативных последствий, улучшить выполнение задач в органах военного управления и войсках.
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