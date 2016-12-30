 Полторак утвердил организационно-методические указания относительно государственной антикоррупционной политики в Минобороны на 2017 год

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, документ разработан на основании сотрудничества с международными неправительственными организациями "Transparency international", "Intеrnational Украина" и акта проверки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Целью издания организационно-методических указаний является приведение к системности организации антикоррупционной деятельности в Министерстве обороны Украины и Вооруженных Силах Украины в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
Выполнение требований ведомственного акта позволит внедрить действенные механизмы предотвращения и выявления коррупции и негативных последствий, улучшить выполнение задач в органах военного управления и войсках.
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