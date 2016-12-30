 Украине стоит отказаться от Пинчука: и этот "компромисс" будет не такой уже и болезненный, - Тука о статье олигарха

Об этом Тука написал на своей сранице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Увидев тезисы статьи Виктора Пинчука: "Украине стоит отказаться от Крыма, вступлению в НАТО, в ЕС". Меня удивляют такие тезисы. … Господа стратеги! А кто вам сказал, что Россия остановится на территориях Крыма и части Донбасса? Сам Владимир Владимирович лично? Или его кум? По моему мнению, Украине стоит отказаться от Пинчука. И такой "компромисс" будет не такой уже и болезненный", - заявил Тука.
Напомним, в колонке для The Wall Street Journal украинский предприниматель Виктор Пинчук написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, как она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров комментируя это заявление сказал: "То, что Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом" на самом деле является капитуляцией. Украина просто перестанет существовать".
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не долго. Ничему их судьба
МобильникаМоторолы так и не научила.
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И что особенно радует оно первое начало!
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пинчук,татарин,кучма,медведчук,порошенко-это ода и таже банда которая спит и видит как поторговать с кацапами.
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ты зачатя через жому шалава.
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...Тука плагиатор! -- ...это ж я ж токо шо эту гениальную Идею выдвинул! -- и получаса не прошло, как спи@дили...*)
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Пусть послужит, а потом послушаем....
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Симферополь сегодня Детки вот в карнавальных костюмчиках...
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Дорожная карта для #пинчук'а: отказ от имущества, лишение гражданства Украины, мирная интеграция на рашу и далее на йух
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http://antikor.com.ua/articles/144178-komu_deputati_viddali_457_burshtinovih_gektariv
...
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глядишь оно и звякнет (с)
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Пользуясь случаем - с наступающим Новым Годом весь коллектив Цензора!
Извините, что не в тему, причину изложил выше.
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