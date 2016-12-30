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Все про:НАТО (5100) Пинчук (171) Путин (20552) Донбасс (11662) Евросоюз (11421) Тука (419)

 Украине стоит отказаться от Пинчука: и этот "компромисс" будет не такой уже и болезненный, - Тука о статье олигарха

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает неприемлемыми предложения украинского бизнесмена Виктора Пинчука, изложенные в его статье в газете The Wall Street Journal, о том, что Украине следует отказаться от оккупированных территорий и вступления в ЕС и НАТО.

Об этом Тука написал на своей сранице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Увидев тезисы статьи Виктора Пинчука: "Украине стоит отказаться от Крыма, вступлению в НАТО, в ЕС". Меня удивляют такие тезисы. … Господа стратеги! А кто вам сказал, что Россия остановится на территориях Крыма и части Донбасса? Сам Владимир Владимирович лично? Или его кум? По моему мнению, Украине стоит отказаться от Пинчука. И такой "компромисс" будет не такой уже и болезненный", - заявил Тука.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине надо отказаться от ЕС и НАТО и принять выборы в ОРДЛО, - Пинчук

Напомним, в колонке для The Wall Street Journal украинский предприниматель Виктор Пинчук написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, как она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров комментируя это заявление сказал: "То, что Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом" на самом деле является капитуляцией. Украина просто перестанет существовать".


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Украине нужно посадить Пинчука и всех олигархов,которые разворовали страну и привели народ к войне,именно они ПРИВЕЛИ НАРОД К ВОЙНЕ,создали для путинской агрессии благоприятные условия.Тогда у нас будут и деньги и мир ,будет развитие страны и мы вернем оккупированные области.
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Нужно гнать на засРашку, пусть там обворовывают ватников.
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А тут что мешает похоронить? Ах, не умер еще... Ну ничего, с такими заявлениями и до инфаркта

не долго. Ничему их судьба Мобильника Моторолы так и не научила.
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да ни кто его не тронит..там наверху все друг другу кенты..вон даже этого чмошника Бойко ни кто не трогает........
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называется самые трусливые рыги сбежали а хитрые договорились с новой владой... а у народа и не спрашивали, вроде как непотопляемые и страшно нужные народу как Ахметов с его завышенными тарифами
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короче, пинчук без главной барыги бы и не пикнул, значит есть добро от кучи гов на, называемая АП
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Национализировать все его активы и передать их ....ПЭТЕ!
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не,мля,адаму смиту...
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Всей компанией Пинчука и КуЧмо с Кучмихами нах.. в ..лостан!
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Не знаю за ким Ви сумували, але більшість українців сприймали внутрішні російські теракти і війни з полегшенням: "Ось кацапи вгрузли в проблеми, тепер їм деякий час не до нас буде".
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Странно, все говорят, что Росссия - враг Украины, но никто не говорит, что Укрина - это враг России.
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И это правильно, только самое печальное, что ничего ему не будет за это.... Кто-то слышал что бы Пинчука или Ахметова щимили?
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Про Пинчука не слыхал а вот тов Ахметову после его "шахтюрофф" в Киеве такую реструктуризацию устроили что оно сейчас сидит тихо и мирно под плинтусом. А вот Пинчук "порадовал" - еще одна жертва шоколадного режима вырисовывается
И что особенно радует оно первое начало!
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Ну ... тихо и мирно сидит, никто его не трогает, не арестовывает, не национализирует...
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Вот именно. А какую там ему реструктуризацию ему сделали еще неизвестно, в то время как это чмо вообще сидеть должно.
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В тюряго его к своим соратникал, а лучше сразу в ад
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он кукарекает только с ведома харанта и под одобрение кума и кучмана
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туки или идиот или прикидывается,
пинчук,татарин,кучма,медведчук,порошенко-это ода и таже банда которая спит и видит как поторговать с кацапами.
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А ты предлагаешь голодать и все на фронт? Ну начинай. 7 дней без еды.
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Я жесткая унылая реальность полуголодная. Вы же, тупые, дальше своего носа не видите, все о победах каких-то мечтаете. Очнись. Такие как ты пересорились с США и Европой, все шлют на йух, а сами вы ничего не можете.
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Я жесткая унылая реальность полуголодная

ты зачатя через жому шалава.
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Это интересно. А, так это из Украины хотят выдворить американских дипломатов и уже закрыли школу для их детей в середине учебного года?
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Нет, просто укураинцы стали еще более бедными и разрыв между русским и украинцем вырос сильнее, чем за предыдущие 10 лет.
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У тя, кацапа, чойта скрепы сильно разорвались. Может то вы олигархеры козломордые просто стали ещё более богаче чем за предыдущие 10 лет? Ведь стока газа с нефтью в Гейропу буржуям продаёте, как никто другой в мире
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Это смотря что называть бедностью. Если сравнивать с кацапией... то украинцы далеко не бедные. Ведь рашка - не только города милионники, это также и глубинка. Ну расскажи мне какие кацапы богатые в глубинке.
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Очнись козломордое от боярышника тогда прозрееш, кацапа. Вы козломордые настока сыты, шо аж с жыру беситес и жрёте боярышник для чистки ванн. Мы с Европой и США ссоримса, а санкции валят на вас козломордых лапухов. Но зато вы, кацапня, все можете, накачать например нефти с газом и продать их буржуям в Гейропу, шоб твая вяликая нефтехазовая свЯрхдяржава не окочурилась.
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Почему без санкций Украина рушится в разы быстрее, чем Россия под санцкиями? Почему украинцы стали еще беднее россиян за последние три года, хотя санкции против России?
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рушится, придурок, твае пропитанное боярышником бессознательное состояние. Никто в Украине беднее тебя, кацапа, не стал, а вот ты срань козломордая пошурупай сваим спинным мозхом, чаво енто вы расеяйцы беднеете при рекордных продажах нефти з газом в Гейропу буржуям
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Почему россияне беднее как раз понятно. Санкции, нефть рухнула в 3 раза, давление со всех сторон. А вот почему Украина беднеет намного быстрее России, хотя с Украиной весь свободный мир?
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Не кормите троллей - не вступайте с ними в дискуссию!
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Ну , тепер всім зрозуміло , хто такі Пінчук , Кучма , Медведчук ? Куди СБУ дивиться ?? А нардепи дупи гріють на Екваторіальному Окрузі - потвори продажні , коли Військові в окопах на Фронті мерзнуть ............
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всё правильно написал.получается тогда что народ лохи непроходимые или как????????????????
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У свидомых рвет пуканы. По сути, Украина не имеет ресурса даже для сохранения сегодняшнего уровня жизни. Все рушится и ждать помощи неоткуда.
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Кацап, иди наверни залупены с дрочёной и боярышником запить не забудь.
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домой иди...там с черного моря еще не все подняли.
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2 коммента и все подобные. У кацапов кто-то сдох - радость. Жрать ты что будешь, свидомый? Кацапское горе?
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Не ссы козломордое бессознательное жывотнае. Надется, шо. Слыхал о сале, порождение ты боярышника и блинчиков с лопат? За газ не забудь прокукарэкать, лапотник укокошеный вЯличаем нефте-газовой сврхдяржавы.
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новость кстати о помощи. Собираются ввести в России скорую наркологическую.
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Да вы что? Звонила вот сейчас домой родне в Днепре. Никто не собирается умирать, ничего не рушится все в хлопотах перед праздниками. У премянников куча утренников. Вот только салютов и питарды не покупают. Но это можно пережить. А вы уже перестали скорбить о погибших в Черном море или вам из-за ненависти некогда?
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Рушится - это не значит что крыша на голову упала. А например, не работает Южмаш и не уволил очередную партию сотрудников.
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я так понимаю, что даже после этого извержения дерьма Паця не исключит кучмовскую крысу из всех комиссий. У Паци нет альтернатив.
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Украине стоит отказаться от Пинчука: и этот "компромисс" будет не такой уже и болезненный, - Тука
...Тука плагиатор! -- ...это ж я ж токо шо эту гениальную Идею выдвинул! -- и получаса не прошло, как спи@дили...*)
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идеи носятся в воздухе. Я например только рад, если комуто поннравилася моя фраза. пускай свои слова по ветру
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...ну да... -- идеи носятся в воздухе... ...а ворЫ ходют до ветру...*)
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Пинчук вместе с тестем обворовывал Украину на миллиарды . Было заведено уголовное дело в штатах . Видно держат до поры , до времени .
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какие ж они (ворованные милиардеры ) МРАЗИ !!!! наворовали и ИЗДЕВАЮТСЯ дальше над УКРАИНОЙ !!!!
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Так он призывного возраста!
Пусть послужит, а потом послушаем....
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тебя ктото о чем то спрашивал,непарнохромомомный?иди дипломутов встречать .а то билетов нет...


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КРЫМский УКР ‏@Crimea_Ukr 2 ч.2 часа назад
Дорожная карта для #пинчук'а: отказ от имущества, лишение гражданства Украины, мирная интеграция на рашу и далее на йух
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за шею надо потрясти,
глядишь оно и звякнет (с)
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Да этот старый маразматик пинчук не знаю какая у него настоящая еврейская фамилия но точно не украинская писал этот словесный понос не как украинец хотя им он и не когда не был под каким кайфом -вот мне интересно что эта гнида курит или пьет но словесный понос то точно капитальный -я всегда говорил и буду говорить что деньги не всем приносят познание -в некоторых они это познание отбирают .Вот мне интересно если этому козлу подселили бы в его квартиру бомжа и сказали бы временно а часть дома вобще забрали бы -интересно как бы этот мудак при деньгах но не при уме на все это прореагировал бы -поясняю этому барану что Украна для всего украинского народа это своего рода дом и любые такие манипуляции предлагаемые таким уродом осложняет жизнь украинского народа.
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Тука тоже в последнее время идеи по типу гади двигает.Пусть спросит у барыги почему такие как пидчук живут в Украине свободно,а не на зоне чалятся.Ответ будет ну очень погано пахнущий.
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За такое высказывание, его в розыск, тестя на нары, наворованное в Украину! Пусть бычки собирает.
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Надо отдать должное админам Цензора. Вторые сутки не успеваю достойно посылать по нужным адресам "гостей" из Казламордии. Пока пишешь ответ - они уже под крестиками закопаны.

Пользуясь случаем - с наступающим Новым Годом весь коллектив Цензора!

Извините, что не в тему, причину изложил выше.
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Лишение Пинчука гражданства и полная конфискация имущества,лучшее лекарство от таких заявлений.
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Оказывается что фамилия этого еврея пинчука не пинчук а пиня и поэтому совсем не удивительно что ему плевать на Украину и на то что с ней будет -только я хочу спросить у этого козла на хрена ему украинские каналы -чтобы иметь возможность гадить на Украину .
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Нельзя помиловать и простить врага. Он этого не поймет и станет еще наглее. Особенно это относится к населению рАсеи и им подобным.
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Нет в мире им подобных. Они уникумы. Дерьмо особенное, неповторимое.
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Тесть Пинчука-Кучма, очень много подарил своему зятю того, что принадлежит украинскому народу. Пора пойти на компромисс, вернуть Украине добро, которое по-сути украдено у него.
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Націоналізувати усі активи Пінчука в Україні і видати йому сертифікат "чарівного пєндєля"!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине стоит отказаться от Пинчука: и этот "компромисс" будет не такой уже и болезненный, - Тука о статье олигарха
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