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Все про:НАТО (5100) Пинчук (171) Чубаров (522) Донбасс (11662) Евросоюз (11421)

 То, что Пинчук называет "болезненным компромиссом", - это капитуляция. Украина просто перестанет существовать, - Чубаров

Олигарх Виктор Пинчук фактически предлагает Украине не "болезненный компромисс", а капитуляцию.

Об этом на свое странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП), глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

"То, что Виктор Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом" на самом деле является приглашением нас, Украины и украинцев, включая Крым и крымских татар, к капитуляции. Причем к капитуляции тотальной, самоуничтожающей, поскольку Пинчук не может не понимать, что вслед за сдачей Крыма и Донбасса, отказом вступать в ЕС и НАТО, Украина просто перестанет существовать как независимое государство. В итоге, то, чего еще не удалось врагам добиться за столетие - уничтожить украинское национальное достоинство и убить в украинцах веру в свою государственность, Пинчук предлагает нам осуществить своими руками. Среди нас есть те, кто сможет убить будущее своего народа?", - заявил Чубаров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украине надо отказаться от ЕС и НАТО и принять выборы в ОРДЛО, - Пинчук

Напомним, в колонке для The Wall Street Journal украинский олигарх Виктор Пинчук написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, как она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.
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Скорее "перестанет существовать" Пинчук с Кучмой и их бандой.
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Пинчук-- сатана вонючая и криминальный олигарх, его место в тюрьме вместе с Кучмой.
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Да,все. Кто может за несколько лет с нуля заработать миллиарды и загрести все украинские предприятия ? Криминальные олигархи.Само слово ОЛИГАРХ -это криминал,так как олигарх -это бизнесмен -миллиардер,который засунул свои длинные руки и деньги во власть и крутит этой властью как хочет,в свою пользу.
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Он уже не олигарх. В последнее время у него все ушло в минус. ОН- простой бизнесмен, не обладающий ни политической властью, ни монопольным положением на рынке.
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пинчук проводит политику кремля.. вместе с савченко, двигая ордло в состав Украины.
логика просто: какие санкции, если Украина сама приняла ордло? отменить их(с) - так хочет хуйло.
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Нехер Украине всякие ордло.Бандиты должны сидеть в тюрьме,а территорию нужно освобождать военным путем или блокировать,чтобы она сама по себе не смогла существовать.Порошенко не хочет делать ни то ни другое.
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Неужели ты заметил, что вы там в россии совсем оскатинились под воздействием ваших СМИ? Наверное, ты какой-то не настоящий ватник.
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они могут озвучить то, что сам барыга не решается..
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Они заточены на козломордию , изрыгают перлы .
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Они заточены на тех,кто больше денег даст.У барыг нет и не было никогда ни Родины,ни патриотизма,ни совести,ни морали -НИЧЕГО.Из-за барыг Украина до сих пор торгует с оккупантом и не ввела с ним визовый режим и из-за них украинский народ каждый день подвергается в любом городе опасности терактов со стороны агрессора.
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Пинчука на гиляку как пособника терористов, и еще Мураева с Рабиновичем незабудьте.
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НЕ скажу. Вообще то он на много умнее , чем большинство наших политиков и бизнесменов. очень толковый и продвинутый.
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но предатель
ему его заводы милее страны,где эти заводы стоят
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Шановні євреї, затуліть на 2 сек вуха: треба гнати цього жида з України сцяними тряпками.
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предлагаю пинчука люстрировать вместе с родственниками и выслать в ОРДЛО, на обмен на наших ребят!
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не получится. тестю пИнчука доверили "говорить" от имени Украины, на ПОЗОРНЫХ и УНИЗИТЕЛЬНЫХ нам минских переговорах - и пока он там "гАворит" - его( и его семью) не тронут.
но идея у вас хорошая.
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Что-то не слышно было о помощи Пинчука по обороне Украины в 2014, 2015....Он уже тогда был не против все слить....
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ну так это не секрет. БЕня ему в дНЕПРЕ предлогал--давай включайся в оборону--а этот как и ахметка тупо отморозился.... вобщем пока вУкраине не раздавят олигархат -толку не будет..странным образом из всех олигархов попал только на бабло-самый про украинский....
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Насколько мне известно не просто отморозился, а отказался...
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Он трубы поставлял в Роиссю. У него бизнес загибается, а тут мы со своей Украиной...
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НУ и ГДЕ наш хвалённый ГРИЦАК с его СБУ?????? всё там же как и весной 14 года--в ЖОПЕ
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Просто консерва озвучили всі кремлядські хатєлки.
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Что же ты падло само в Европе сидишь а не на кацапии .
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То что пинчукча называет,компромисом!
Это называется госизмена!
Пусть едет в домбабву и там агитирует за Украину!Что с ним будет?
Так чего это падло хуйловское здесь раскудахтолось!
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Лишить Пинчука гражданства и выслать с Украины.
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усыплять пинчука должен якыйсь вуйко з центра визенталя...скука борислава берёзу не одолела окончательно?
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пинчуг - ёбаный пидор
это именно так и пишется: ёбаный пидор
если забанишь, козлина, то ты - тоже
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Респект Чубарову, настоящий Патриот Украины. Очень надеюсь, что он в ближайшее время возьмёт в руки автомат и пойдёт освобождать украинскую землю от гибридных захватчиков!
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Модератор, этот ватник сломался, несите нового.
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то есть, место, где тебя сделали пидором останется в тайне?
ага, щаз!
это тебя гэбня на перец натянула
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Да это обычный путинский сосун. Строит из себе тут все время хер знает что.
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Всегда считал пинчука деполитизированным вором. На поверку оказался скрытой гебнявой консенрвой, которая под Новый Год бомбаж прихватила.
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запасаемся попкорном и наблюдаем как наши жабы толстые распродадут Украину соберут чемоданы и свалят, и мы ничего не в силах сделать ибо в третий майдан бабла уже никто вливать не будет. Суровая но правда , очень хочу ошибаться, но после того что я вижу и что творят эти гады у меня лично оптимизма уже не осталось
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Почему эты крыса до сих пор не задержана и не отправлена в обезьянник?
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Просто Майдан не убрал олигархов. Вот они и вертят по новому. Если бы убрали то может быть ошибок каких то сделали больше но это даже возможно подтолкнуло бы сонную Европу к действиям а не к озабоченностям. А так Кучма катается на посиделки к Лукашенко, там они целуются в засос и Европе в общем то нет дела до Украины и её проблем. А олигархам Европа давно дала всё - и безвиз и пмж и наверняка счета в швейцарских банках. Вон даже у депутатов там недвижимость как у Звягильского , их дети там . Украиной они торгуют как хотят , с оккупантом готовы тоже торговаться...
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Белоцерковец и маму под монастырь подвёл. "Не ходите, дети, в БПП гулять!" - почти Корней Чуковский.
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Пошла раскруточка туфты! Повторяю: правильно тут Злюка Кор отписался: "Это был просто пробный шар"(с). Щас много кто выскажется, на эту тему. Чертов Цирк очередной.
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Але СБУ ну вот готовый материал за сдачу или ПАПА не велит трогать
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Днепряне,там 500 сбушников не видно,еще не приехали,а вообще это реверанс от пети и пинчука трампу, думают может проканает,а то поставили на клинтоншу и так обломались,сам бы он такое не рискнул срать никада,а пэтя как всегда красава,чужими руками,если шо,не при делах
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Если я не ошибаюсь, то была инфа, что Пинчук финансировал и Клинтон и Трампа...
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Зачем складывать яйца в одну корзину, когда можно их разделить?
Известный украинский олигарх Виктор Пинчук решил подстраховаться перед выборами в США, и "разложил яйца в разные корзины". Оказалось, что миллионер, которого все считали спонсором кандидата от демократов Хиллари Клинтон, оказывал денежную помощь и ее основному сопернику Дональду Трампу. Сообщает об этом 24 канал со ссылкой на американское СМИ Fast Company.
В отчетах фонда нового американского президента журналисты нашли документы, согласно которым в 2015 году Пинчук перечислил организации 150 тысяч долларов.
Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что зять второго украинского президента вкладывал огромные суммы в фонды, созданные семьей Клинтон. Тогда называлась сумма в 13 миллионов долларов.
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Есть, есть!
Пинчук только ля-ля, а Петручио делает в полный рост!

***
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.

Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.

***
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Вот вы говорите что Порошенко предатель и всё такое, второй янукович. Ну вот представьте если бы Пинчук был президентом....
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Что ещё нужно представить? Может давай представим, что бы было если бы Украины была Швейцария?
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Україна була, є і буде!!! Слава Україні! Героям слава!!!
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и дальше будет представлять..., или сомневается кто?
Страшный БЕНДЕРовец ‏@Realuran 1 ч1 час назад
Между прочим зять чувака который представляет Украину на переговорах со страной-агрессором в Минске!

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значит пинчук и Ко уже получили гарантии личной безопасности и безопасности активов от куйла..и сейчас идёт проверочка реакции лохтората..
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вот пусть со своими гарантиями, к хуйлу и едут.
здесь мы им никаких гарантий не давали. мы ещё поглядим, шо порох на эту бяку брякнет?!
у него тоже, наши "гарантии" качаются: три года со скоростью черепахи(!), три года пиздежа и любых друзив!...
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так они и ездят, и нас с тобой не спрашивают..а кто не согласен - агент кремля..
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ну и шо? - шо они говорят.
мы промеж собою быстрей разберёмся - кто из нас агент кремля, чем им поверим и на их (сильно) понадеемся.
бро, в чём наша реальная (уже, на сегодняшний день) победа, так это в том, шо наконец то высвободился разум украинцА из гэбэшно-имперского маразма! а это дорогого стоит...
не отвыкли мы ещё красть и мухлевать?! то это вопрос пары лет и жёсткого контроля над исполнением законов...
а то шо "...нас с тобой не спрашивают" - спросЮт. обязательно спросят.
а если не спросят, то спросим - МЫ.
Украина уже не та бро...
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Да, Чубаров абсолютно прав, это капитуляция.
Удивляет, что находятся вот такие пинчуки среди нас, что могут предлагать подобное.
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Рана не смертельна - життєво важливих органів не порушено.
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пиндюк...
ето мелковыдрыстаныи тестем глист.
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На расії закінчується бабло. Відтік швидких грошей завалить рубль, та і взагалі всю економіку. Часу обмаль. Підуть ва-банк, щоб зняти санкції.
Ось тепер дивимось уважно. Хто відкриє рота за вибори в ОРДЛО, мир з расією, компрмісні рішення, або все це одразу - той зрадник.

Ми, українці, втратили багато від цієї війни. Дехто майже все, а 10 000 настільки все, що цього вже не відчувають.
Я не згоден пробачати все це, не згоден тиснути руку ворогам і не відмовлюсь ані від Криму, ані від Донбасу, ані від ідей Євромайдану.
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Дамбац - як гангренозний палець. Якщо його не відсікти рішуче, то буде сепсис усього організму.
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таких "пинчуков" в Украине, увы дохера, хоть греблю ими ( пинчуками, кононенками,бойкоми, лещенковыми...) гати.
но эта тварь дует в одну дудку с кремлём, и даже наконечник от кремлёвской слюны не вытирает. не брезгует, хули...
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Якщо кУчму взять за крашенки, то "Пинёк" втече до касабии.
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Дурна ідея. Якщо це зробити, то Світ зніме з росіян санкції. Бо забрати щось у дурня - не є злочином. Треба обирати нормальну, патріотичну владу, щоб люди могли їй довіряти. А Лугандон з Кримом треба визнавати окупованими територіями і робити їм повну блокаду від України. Якщо витримати 2017-й, паРаша іздохне сама
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Может меня и забанят под Новий рік , но сцукооо!, кАкоВА Яйух высеры этофА уйопка нужно транслировать-матьивонах, элихтарату ф уши? Накуя распространять эту шнягу? в игнор казлину кучмафскую! Не? Биляць, и фотожаб на нифонет! падло!Только ета нарыл, стыдна аш тррисёт. ёпта :
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Чубаров дал точную оценку. Пинчук предлагает сдаться РФии и пойти на унизительный мир. Потеряв территоррии, потерять еще и независимость. Это Брестский мир, господа. Пинчук не автор этого плана. Ему просто поручено озвучить куда идет страна.
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Это не Брестский мир, а значительно хуже. Брестский мир это тактический ход. А этот хрен предлагает навечно изменить будущее Украины.
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интересно, почему этот гнойный пидор пинчук еще живой?
непорядок однако, надо исправлять))))))))))))))
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Соратникам- ворам свиномордого парашена, хочется и дальше жить князьками в нишей и средневековой УКРАИНЕ, с молчаливым, покорным и ограбленным до нитки Народом! Любыми методами сохранить свое князевство и избранность, а потом передать своим отпрыскам вотчины, что- бы и они могли дальше грабить! Для них нет даже понятия УКРАИНА, Соборность, Процветающая и Сильная Страна и Богатый и Счастливый Народ, есть только вотчины, которые они могут до бесконечности грабить и ускользать от любой ответственности. А демократический ЕС и НАТО с ихними законами и порядками несет серьезную угрозу всем властным ворам и их воровским империям.
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Пока сам уебок не передаёт из Лондона,и не привезет свою семейку к нам,не хер высеры этого хитрожопого поца воспринимать всерьез!А будет ли это,когда,можно отгодать с трех раз.Чмо...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТо, что Пинчук называет "болезненным компромиссом", - это капитуляция. Украина просто перестанет существовать, - Чубаров
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