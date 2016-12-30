 То, что Пинчук называет "болезненным компромиссом", - это капитуляция. Украина просто перестанет существовать, - Чубаров

Об этом на свое странице в Фейсбуке написал нардеп (БПП), глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.
"То, что Виктор Пинчук стыдливо называет "болезненным компромиссом" на самом деле является приглашением нас, Украины и украинцев, включая Крым и крымских татар, к капитуляции. Причем к капитуляции тотальной, самоуничтожающей, поскольку Пинчук не может не понимать, что вслед за сдачей Крыма и Донбасса, отказом вступать в ЕС и НАТО, Украина просто перестанет существовать как независимое государство. В итоге, то, чего еще не удалось врагам добиться за столетие - уничтожить украинское национальное достоинство и убить в украинцах веру в свою государственность, Пинчук предлагает нам осуществить своими руками. Среди нас есть те, кто сможет убить будущее своего народа?", - заявил Чубаров.
Напомним, в колонке для The Wall Street Journal украинский олигарх Виктор Пинчук написал, что Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, как она есть, и провести местные выборы. Кроме того, по его мнению, Украине надо отказаться от ЕС и НАТО.
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логика просто: какие санкции, если Украина сама приняла ордло? отменить их(с) - так хочет хуйло.
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ему его заводы милее страны,где эти заводы стоят
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но идея у вас хорошая.
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Это называется госизмена!
Пусть едет в домбабву и там агитирует за Украину!Что с ним будет?
Так чего это падло хуйловское здесь раскудахтолось!
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это именно так и пишется: ёбаный пидор
если забанишь, козлина, то ты - тоже
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ага, щаз!
это тебя гэбня на перец натянула
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Известный украинский олигарх Виктор Пинчук решил подстраховаться перед выборами в США, и "разложил яйца в разные корзины". Оказалось, что миллионер, которого все считали спонсором кандидата от демократов Хиллари Клинтон, оказывал денежную помощь и ее основному сопернику Дональду Трампу. Сообщает об этом 24 канал со ссылкой на американское СМИ Fast Company.
В отчетах фонда нового американского президента журналисты нашли документы, согласно которым в 2015 году Пинчук перечислил организации 150 тысяч долларов.
Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что зять второго украинского президента вкладывал огромные суммы в фонды, созданные семьей Клинтон. Тогда называлась сумма в 13 миллионов долларов.
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Пинчук только ля-ля, а Петручио делает в полный рост!
***
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Конечно, верю депутатам,
И всем политикам, ага,
Премьеру и его ребятам,
Страну раздевшим донага.
***
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Страшный БЕНДЕРовец @Realuran 1 ч1 час назад
Между прочим зять чувака который представляет Украину на переговорах со страной-агрессором в Минске!
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здесь мы им никаких гарантий не давали. мы ещё поглядим, шо порох на эту бяку брякнет?!
у него тоже, наши "гарантии" качаются: три года со скоростью черепахи(!), три года пиздежа и любых друзив!...
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мы промеж собою быстрей разберёмся - кто из нас агент кремля, чем им поверим и на их (сильно) понадеемся.
бро, в чём наша реальная (уже, на сегодняшний день) победа, так это в том, шо наконец то высвободился разум украинцА из гэбэшно-имперского маразма! а это дорогого стоит...
не отвыкли мы ещё красть и мухлевать?! то это вопрос пары лет и жёсткого контроля над исполнением законов...
а то шо "...нас с тобой не спрашивают" - спросЮт. обязательно спросят.
а если не спросят, то спросим - МЫ.
Украина уже не та бро...
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Удивляет, что находятся вот такие пинчуки среди нас, что могут предлагать подобное.
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ето мелковыдрыстаныи тестем глист.
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Ось тепер дивимось уважно. Хто відкриє рота за вибори в ОРДЛО, мир з расією, компрмісні рішення, або все це одразу - той зрадник.
Ми, українці, втратили багато від цієї війни. Дехто майже все, а 10 000 настільки все, що цього вже не відчувають.
Я не згоден пробачати все це, не згоден тиснути руку ворогам і не відмовлюсь ані від Криму, ані від Донбасу, ані від ідей Євромайдану.
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но эта тварь дует в одну дудку с кремлём, и даже наконечник от кремлёвской слюны не вытирает. не брезгует, хули...
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непорядок однако, надо исправлять))))))))))))))
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