 "Фантом" на Донетчине не пропустил на оккупированную территорию автомобиль с 60 тысячами долларов США

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
На контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Майорское" был остановлен автомобиль под управлением 36-летнего гражданина Украины, который направлялся из Харькова в Торез. Водитель пытался дать сотрудникам "Фантома" взятку в размере 8,5 тысячи гривен и 100 долларов США за то, чтобы они не проводили осмотр автомобиля.
В результате проведенного осмотра транспортного средства в скрытом виде было обнаружено 60 тысяч долларов США наличными.
В настоящее время материалы переданы Национальной полиции. Продолжается проверка.
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Единственный у НИХ вариант - нагло ВЗРЫВАТЬ колею!
Хочешь что бы Порошенко со счастливой улыбкой записал их в террористы?
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сышыа нипрайдьот!
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Это поддержит нашего производителя и не даст им возможности создавать свою экономику. Заодно, быдло будет отдавать концы кайфуя, благодаря и целуя в задницу.
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Там по 6 лимонов рублей американского народа носят, хорошь на мелочь размениваться.
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