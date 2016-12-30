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Все про:валюта (2997) ГФС (2177)

 "Фантом" на Донетчине не пропустил на оккупированную территорию автомобиль с 60 тысячами долларов США

В Донецкой области сотрудники спецподразделения налоговой милиции "Фантом" задержали на линии разграничения партию наличных денег в размере 60 тысяч долларов США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

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На контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Майорское" был остановлен автомобиль под управлением 36-летнего гражданина Украины, который направлялся из Харькова в Торез. Водитель пытался дать сотрудникам "Фантома" взятку в размере 8,5 тысячи гривен и 100 долларов США за то, чтобы они не проводили осмотр автомобиля.

В результате проведенного осмотра транспортного средства в скрытом виде было обнаружено 60 тысяч долларов США наличными.

В настоящее время материалы переданы Национальной полиции. Продолжается проверка.

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а составы с угольком Фантомы не видят?))) циркачи... с банковой... а насалика который трёт в ДОНЕЦКЕ за уголёк тоже ни кто не видел???? а тут 60 штук каких то--смех...
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А как ты предлагаешь останавливать поезда?

Единственный у НИХ вариант - нагло ВЗРЫВАТЬ колею!
Хочешь что бы Порошенко со счастливой улыбкой записал их в террористы?
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суть в том эти фантомы тупо развод для лошков. они ни когда не проверят что то реально стоящее... ловят мелочь-то что им разрешили ловить с банковой.
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Хлопці попрацювали на відмінно , МОЛОДЦІ !
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Идешь в магазин за стиральной машинкой, в кармане 10 тыщ гривен, а тут Фантом
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А нефиг за стиралками через линию фронта шастать.
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ИЗВЕРГИ, лишили сепаратюг новогодней премии!
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Одобряю. На неподконтрольную территорию беспрепятственно нужно пропускать только продукцию украинского производства. Вернее, еще наркоту, сурогатный алкоголь.
Это поддержит нашего производителя и не даст им возможности создавать свою экономику. Заодно, быдло будет отдавать концы кайфуя, благодаря и целуя в задницу.
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Придется глушить стекломой с боярышником-сала не будет.
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...60 штук доллярив? ...хм... ...приличного Мэрина не оседлаешь... ...а нам всё в торбу: "...значит это кому-нибудь нужно..." *)
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Просто интересно, а эти $60тис. сами за рулём сидели или у них был ОТПРАВИТЕЛЬ?
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"Фантом", иди под Раду.
Там по 6 лимонов рублей американского народа носят, хорошь на мелочь размениваться.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Фантом" на Донетчине не пропустил на оккупированную территорию автомобиль с 60 тысячами долларов США
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