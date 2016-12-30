 "Фантом" на Донетчине не пропустил на оккупированную территорию автомобиль с 60 тысячами долларов США

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.На контрольно-пропускном пункте въезда/выезда "Майорское" был остановлен автомобиль под управлением 36-летнего гражданина Украины, который направлялся из Харькова в Торез. Водитель пытался дать сотрудникам "Фантома" взятку в размере 8,5 тысячи гривен и 100 долларов США за то, чтобы они не проводили осмотр автомобиля.В результате проведенного осмотра транспортного средства в скрытом виде было обнаружено 60 тысяч долларов США наличными.В настоящее время материалы переданы Национальной полиции. Продолжается проверка.