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 Россия не будет высылать дипломатов США: дальнейшие шаги будем выстраивать исходя из политики администрация Трампа, - Путин

Президент РФ Владимир Путин решил не высылать из России дипломатов США в ответ на санкции против России за вмешательство российских спецслужб и хакеров в избирательный процесс в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. По сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа. Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Д.Трампа. Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких - дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль", - цитирует Путина пресс-служба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лавров предложил Путину выслать из РФ 35 дипломатов США: "Взаимность - это закон дипломатии и международных отношений"

Напомним, вчера Обама подписал указ о новых санкциях против РФ. Они коснутся шести организаций, в том числе и ФСБ. Кроме того, США выслали из страны 35 российских дипломатов. В ответ глава МИД РФ Лавров предложил Путину выслать из РФ 35 дипломатов США: "Взаимность - это закон дипломатии и международных отношений".
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У пукена-какена есть в этой ситуации лишь один выход - пригласить Трампа с америкой в таежный союз
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странныи он какои то, окурок,
сам себе сигналит,
сам себе отвечает на сигнал.
иногда не понимает и пересигналивается.
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навьіки КГБ
Сам себе задает вопрос и сам на него отвечает.
"нас часто спрашивают...........
и мьі царь отвечаем......"
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точно.
а когда не спрашивают то мы сами спросим
и ответим на ето поползновение тем товарищам...
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Считаю, что анаклогично должны поступить и другие страны где были рашеские кибератаки...
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так создают подразделы,ничего не исключается в год выборов)))на контроле))
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Я не понял где ядерный пепел, Вовка зассал.
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Поперше не Путін, а його копія. А подруге - кацапи пнх.
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кхм.... вполне предсказуемо.
Они теперь этих ам. дипломатов будут по-тихому продолжать кошмарить и по- иезуитски выдавливать из страны.
Не расслабляйтесь и не верьте этой дымовой завесе,вы имеете дело с конченными.
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Не смотря,на своё вяличие,в противостоянии почти со всем миром,рашке приходит полная ¿опа.И хочется,как то это уменьшить.Но как?Прийдётся идти на уступки,своему Трампу.Ведь Трамп "друг".Не понятно согласен ли с этим Трамп.Да и Обама старается,чтобы уступки Америке не моги быть маленькими.
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Не може бути! Росіянський спермодонор, альфасамець... Не вірю! Люди, х@йла підставляЯяють!
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И тут нагадило чмо. Народ уже мечтал слинять с вонючей мрачной Мацквы
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пУтин, не просто глубоко заглотил крючек Трампа, а заглотил его так, что крючек выпал в штаны пУтина, зацепил за анус и просто так его не вытянуть. А сейчас начнётся самое интересное! На Фуйла не смотрите, оно на крючке, наблюдайте за градусом его окружения! Недооценивал Обаму я, думал, что его уровень кацапские подъезды, но нет! УВАЖАЮ!!!
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Из США выгнали с позором, пинками 35 российских дипломатов. А РФ боится выгнать даже одного американского дипломата. Какой позор и трусость. Петя, можешь смело выгонять российское посольство с Украины
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В переводе на дипломатический язык заявление путина равносильно признанию доминирующей роли США в мире. Как Трамп скажет, так оно и будет.

К сожалению это не означает, что Трамп скажет или сделает что-то умное.
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Боже,как они надеются на Рыжика!!!Жду не дождусь когда он начнет президенствовать,и мокать Хуйлушку похлеше Черного)))
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Трамп (козир з англійського) ще навіть ширінку не встиг розстібнути а Хуйло вже приготувалося смоктати))))))))))))))))
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Молодец ..........так и надо...логический поступок
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та Обама такой парень!))))умеет мыслить логически,Нобелевскую вручили незря))))
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Честно говоря, реакция Масквабада на высылку своих дипломатов и новые санкции - то дело такое. Не десятое, конечно. ))) Примерно так седьмое или восьмое.)))
Гораздо интереснее реакция Трампа. А вернее - её отсутствие на текущий момент.
Трамп, так любящий покритиковать демократов и Обаму, сейчас молчит.
Наверное осмысливает довольно серьезно изменившуюся для него ситуацию по части будущих взаимоотношений с Рашкой. Хуйло по факту прогнулся авансом. Мол я вот такой терпила хороший, ты главное потом дружи со мной. Но, сильно подозреваю, что Трампа сейчас волнует совсем не Хуйловский прогиб а осознание того, что уходящая администрация демократов накинула ему на шею поводок, чтобы он туда-сюда сильно не дергался.
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перед Трампом Хуйло буде ще нижче поклони бити, ніж перед Сі Цзипіном
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кацапы так понял что хйло вовсе услышание объявил что оно теперь не ваш бох а теперь бох у вас праваславный трампушка
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Маккейн ждет... не надо заставлять ждать ветерана...
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Да я вас всех порву сказал Х№йло, и загнал себе в ногу шило по самую рукоятку.
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ХА-ХА-ХА!! Лавров и Путин поигрались в хорошего и плохого полицейского с Трампом.
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Это Обама с Трампом с карликом так сыграли.И это плешивое чмо повелось!
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На воре и шапка горит! И признался в кибератаках (раз не высылает дипломатов, то согласен что "не прав") и Трампа слил.))))))
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Они думают, что им полегшает. Когда же обучаемость заработает? Это должно быть враждённым.
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Хитрый план Путина.
Обама вписал свое имя в историю.
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Ау-у-у !!! Хто ещё не апускал казламордых ???
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зачем так сразу опускать - это суровая правда...и кацапам придется с этим согласиться или исчезнуть..парадокс...
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Правильно, х.йло, привыкай к роли терпилы.
Хотя, скорее, не привыкай, а вспоминай
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акмериканцы так надеялись слинять из МОРДАРА..а тут многоходовичка хуйЛА...облом гАспада дипломатЫ!
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что не говори, но по всем законам дипломатии и геополитики путин опять всех сделал...
сами даем ему козыря в руки, а потом обижаемся
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Поздно Обамыч спохватился! Ему не раз насекали, что карлик понимает только силу. А он все выражал бесконечные озабоченности и рисовал всё новые и новые "красные линии". Вот и доозабочивался до вмешательства в выборы! Пень!
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Таки молча проглотили. Вот и всё "вяличие".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия не будет высылать дипломатов США: дальнейшие шаги будем выстраивать исходя из политики администрация Трампа, - Путин
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