 Россия не будет высылать дипломатов США: дальнейшие шаги будем выстраивать исходя из политики администрация Трампа, - Путин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. По сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа. Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Д.Трампа. Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких - дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль", - цитирует Путина пресс-служба.
Напомним, вчера Обама подписал указ о новых санкциях против РФ. Они коснутся шести организаций, в том числе и ФСБ. Кроме того, США выслали из страны 35 российских дипломатов. В ответ глава МИД РФ Лавров предложил Путину выслать из РФ 35 дипломатов США: "Взаимность - это закон дипломатии и международных отношений".
5391 156
Материалы по теме: Санкции против России
Лавров предложил Путину выслать из РФ 35 дипломатов США: "Взаимность - это закон дипломатии и международных отношений"(137)
Представленный пакет санкций - еще не весь ответ России за ее деятельность: будут еще и непубличные действия, - Обама(289)
"Завтра будут официальные заявления, контрмеры и много всего", - представитель МИД РФ Захарова о санкциях(177)
Сенаторы Маккейн и Грэм требуют более жестких санкций против России(243)
Как президент Трамп дорогим россиянам в глаз попал(0)
Новые санкции - необходимый и адекватный ответ на попытки причинить вред интересам США, - Обама(150)
Госдеп подтверждает высылку из США 35 российских дипломатов(224)
Ответить
Ответить
сам себе сигналит,
сам себе отвечает на сигнал.
иногда не понимает и пересигналивается.
Ответить
Сам себе задает вопрос и сам на него отвечает.
"нас часто спрашивают...........
и мьі царь отвечаем......"
Ответить
а когда не спрашивают то мы сами спросим
и ответим на ето поползновение тем товарищам...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Они теперь этих ам. дипломатов будут по-тихому продолжать кошмарить и по- иезуитски выдавливать из страны.
Не расслабляйтесь и не верьте этой дымовой завесе,вы имеете дело с конченными.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
К сожалению это не означает, что Трамп скажет или сделает что-то умное.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Гораздо интереснее реакция Трампа. А вернее - её отсутствие на текущий момент.
Трамп, так любящий покритиковать демократов и Обаму, сейчас молчит.
Наверное осмысливает довольно серьезно изменившуюся для него ситуацию по части будущих взаимоотношений с Рашкой. Хуйло по факту прогнулся авансом. Мол я вот такой терпила хороший, ты главное потом дружи со мной. Но, сильно подозреваю, что Трампа сейчас волнует совсем не Хуйловский прогиб а осознание того, что уходящая администрация демократов накинула ему на шею поводок, чтобы он туда-сюда сильно не дергался.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Обама вписал свое имя в историю.
Ответить
Ответить
Ответить
Хотя, скорее, не привыкай, а вспоминай
Ответить
Ответить
Ответить
сами даем ему козыря в руки, а потом обижаемся
Ответить
Ответить
Ответить