 Подозреваемый в двойном убийстве на Одесчине задержан, - полиция (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.
"Спецоперация по задержанию злоумышленника, совершившего двойное убийство в п.г.т. Овидиополь, завершена. Злоумышленник задержан", - сказано в сообщении.
В Нацполиции напомнили, что 29 декабря по спецлинии "102" поступило сообщение о возгорании одного из домов в п.г.т. Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой - тело ребенка. Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.1 п.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Личность преступника полицейские установили сразу же. Ним оказался 31-летний житель п.г.т. Овидиополь.
В действие был введен оперативный план "Сирена". На поиски мужчины задействовали весь личный состав Одесского гарнизона полиции, а также приданные силы Нацгвардии. В результате злоумышленника задержали в течение суток в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.
Во время задержания человеческих жертв не допущено. Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения им преступлений.
Ранее в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области объявили в розыск Погорелова Дмитрия Владимировича, 09.10.1985 г.р. По данным с сайта полиции, он "подозревается в совершении 29.12.2016 года в п.г.т. Овидиополь убийства женщины и малолетнего ребенка".
Напомним, в Одессе введен план "Сирена": за жестокое двойное убийство ищут мужчину, который планировал въехать в толпу людей на грузовике.
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Недолго фраер танцевал
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