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Все про:задержание (4730) Одесса (5248) Одесская область (1275) Нацполиция (5280) убийство (4521)

 Подозреваемый в двойном убийстве на Одесчине задержан, - полиция (обновлено)

В Одесской области задержан подозреваемый в убийстве женщины и малолетнего ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Спецоперация по задержанию злоумышленника, совершившего двойное убийство в п.г.т. Овидиополь, завершена. Злоумышленник задержан", - сказано в сообщении.

В Нацполиции напомнили, что 29 декабря по спецлинии "102" поступило сообщение о возгорании одного из домов в п.г.т. Овидиополь. Во время проверки указанной информации в одной из комнат был обнаружен обгоревший женский труп, в другой - тело ребенка. Сведения о произошедшем внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.1 п.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе введен план "Сирена": за жестокое двойное убийство ищут мужчину, который планировал въехать в толпу людей на грузовике. ФОТО (обновлено)

Личность преступника полицейские установили сразу же. Ним оказался 31-летний житель п.г.т. Овидиополь.

В действие был введен оперативный план "Сирена". На поиски мужчины задействовали весь личный состав Одесского гарнизона полиции, а также приданные силы Нацгвардии. В результате злоумышленника задержали в течение суток в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.

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Во время задержания человеческих жертв не допущено. Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения им преступлений.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области объявили в розыск Погорелова Дмитрия Владимировича, 09.10.1985 г.р. По данным с сайта полиции, он "подозревается в совершении 29.12.2016 года в п.г.т. Овидиополь убийства женщины и малолетнего ребенка".

погорелов


Напомним, в Одессе введен план "Сирена": за жестокое двойное убийство ищут мужчину, который планировал въехать в толпу людей на грузовике.
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не шкода,пристрелить это все равно что помиловать такого ублюдка.
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Может и все равно ,но жаль.Таких ублюдков в цивилизованных странах при задержании расстреливают. Нехер их садить и кормить за налоги украинцев десятилетиями.
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ПОСТУПИТЬ С ЭТОЙ ПАДАЛЬЮ КАК ОН ПОСТУПИЛ С ЖЕРТВАМИ И НИКАКИХ СУДОВ
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Пожиттєво набагато гірше ніж куля. Приблизно 30-40 років в тюрязі гнисти ворогу не побажаєш.
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Ноги хоть переломайте ублюдку, что бы при пожизненном срал под себя.
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Так он же вроде в Одессу убегал на грузовике?
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Ты за новостями следишь или только проснулся? Остановили тот грузовик на пол пути.
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Только проснулся)), просто Роксоланы это в другую сторону. Видимо хорошо "зайца" по полям погоняли.
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Аж дивно. Як це цепні пси режиму не вбили людину?
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Ты бы жалело по убиенному? Ты забыло написать про Авакова в отставку и про шоколад , который вы зрадодрочеры суете на каждый форум.
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кацахол не зрада...ты попутал.то у него ирония
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Це явно не маньяк,але полюція зробить з нього такого,якщо буде адвокат нормальний,то узнаємо мотиви цього злочину
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Не ,бля , это был Робин Гуд ! Я куею с идиотов на форуме! Животное отрезало головы женщине и двухлетнему ребенку и находятся поцы , которые за него заступаются !!!
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ага на нево уже повесили все преступления области , и поджог хаты налоговика и убийство , и подготовку несуществующего тер акта короче премии и дырки под медали ..
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Вот нахрена его живым задерживать, конченого ублюдка.
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В одиночку на пожизненное, а стены обклеить фотографиями жертв.
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может пора ввести смертную казнь по подобным преступлениям? хоть в этом не надо смотреть на европу!
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За преступления Чикатило растреляли около 10 человек. И что? Расскажи родственникам растреляных ни за хер собачий людей, что надо смертная казнь. Плюс я не такой добрый, чтоб убийцы так легко отделывались за свои преступления. Ничего. На похлебку выделем им денег с бюджета, чтоб не сдохли с голода.
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если есть сомнения в преступлении---расстрел не применять! есть гады что кичатся своими убийствами!
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Пойми одно, зеки, которые сидят пожизненно, мечтают сдохнуть быстро от выстрела в голову. Нихера. Пусть сидят и думают о бесцельно прожитой жизни.
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Что то мне подсказывает, что на похлёбку они сами себе зарабатывают. Тюрьма не санаторий и сидящие в ней не отдыхают.
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к сожалению таких как вы большинство..так и живём..
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Например требуете смертной казни при полном отсутствии правосудия..
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Ну, он уже показания дал, в райотделе. Признает всё. Я хрен зна... Много я чего в этой жизни и видел и знаю. Ибо- немолод. Знаю, что я способен убить, если есть угроза моей жизни и жизни моих близких. Одновременно, я точно знаю- я неспособен отрезать головы матери и её ребенку. Тут попахивает неадекватностью. А потому- есть риск шо этот инопланетянин просто на дурку приляжет. А он не имеет права на жизнь.
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Справа в тому, що він навіть може і не здогадуватися, що в нього дурка. От так перемикає клямку і він не контролює свої дії. Чікатіло он скільки кололи на дурку.
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Не надо убивать. Надо знать причину. Причина может оказаться страшнее.
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Менти кинули інфу,а всі вже готові розірвати, не знаючи того чи інформація достовірна.
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Питання чому він таке зробив? В чому причина? Скоріше за все там в чувака нерви здали зовсім. Криша поїхала. І ці неадекватні дії були чимось спровоковані. В любому випадку не оправдовую вбивцю.
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не всі вбивці шизофреніки, як і не всі шизофреніки вбивці. наприклад, шизофренік олексій макєєв з електросталі виїхав до мексики і проживав там понад 2 років, при цьому ніде не працював, знімав квартиру за 1000 песо в місяць, нормально харчувався, купив дорогу відеокамеру, яка й спровокувала його приховану психічну хворобу (ходив по канкуну і фільмував мексиканців, обзиваючи їх лайном, мавпами і т. п.).
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там замешана налоговая..насколько я понял..и был конфликт с родственником жертв..в итоге такая трагедия..(
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемый в двойном убийстве на Одесчине задержан, - полиция (обновлено)
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