 Договор о дружбе - это крючок, который позволяет судиться с Россией, - замглавы МИД Пристайко

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел-руководитель аппарата Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.
"В так называемом большом Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы на протяжении года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась", - сказал он.
Пристайко подчеркнул, что пока этот пункт, который Россия не выполняет, есть в договоре, нам есть за что ее судить. "А если бы мы позволили себе расторгнуть этот договор, россияне нам сказали бы: "Подождите, мы ничего не нарушили, потому что не брали на себя никаких обязательств". Поэтому мы не можем позволить России соскочить с такого крючка", - заметил заместитель министра.
Комментируя призывы расторгнуть дипломатические отношения с Россией, упразднить безвизовый режим с ней и те соглашения, которые были заключены за 20 лет в рамках СНГ, Пристайко сказал, что дипломаты не могут позволить себе быть такими же эмоциональными, как некоторые политики.
"Мы все же должны смотреть и анализировать, к чему это приведет. Например, если это соглашение в рамках СНГ о пенсионном обеспечении граждан, и бабушке, которая выехала в Россию, прекратят платить пенсию, потому что мы расторгли соглашение, кто от этого больше пострадает?" - отметил он.
Дипломат напомнил, что существуют также соглашения о распознавании гражданских самолетов "свой-чужой" или определение по определенной формуле тарифов на железнодорожные перевозки во Владивосток и дальше по морю в Японию.
"Если мы расторгнем эти соглашения только под влиянием эмоций, то завтра поймем, что, например, не можем направить наши поезда в Китай. Поэтому сначала надо найти другой путь для доставки туда наших товаров, а потом, когда мы будем готовы к этому шагу, предлагать расторгать соглашение, а не создавать проблему, которую потом героически придется преодолевать", - убежден Пристайко.
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И второе - противно слушать, как будто нет нарушения более серьезных международных актов, кроме "договора о дружбе"? Это как если бы полиция не принимали заявления об нападении гопника, если у вас с ним не было "договора о дружбе"... Порошавый специально идиотов в МИД набрал, чтобы ими рулить было проще?
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А Большой договор о дружбе и добрососедстве от 1997 г. замечателен тем, что там Россия обязалась уважать "целостность и неприкосновенность границ Украины" по состоянию на 1997 год, т.е. похуй, к примеру ЧИСТО ГИПОТЕТИЧЕСКОМУ - мы отпустили бы какую-нибудь там Одесскую область в Румынию (ну УСЛОВНО) - а она всё равно не имеет права её к себе аннексировать, потому что сцука сама сказала "мы ваши границы по состоянию на 1997 г. вместе с Крымом, Одессой и всем остальным не меняем, не лезем, не трогаем".
Соотв-но ватаны наизнанку могут вывернуться, но никогда никто им не поверит, что аннексия Крыма с передвиганием межевых столбов и КПП на границу Херсонской обл. не была влезанием в границы Украины по состоянию на 1997 г!
А вишенка на торте - на сайте МИД РФ этот договор отображается, как "Действующий" (mid.ru - внешняя политика - международные договоры - двусторонние договоры - в поиске "о дружбе и добрососедстве Украина" - вылезает: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/47334?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1
Контрагент: УКРАИНА - УКРАИНА
Дата подписания: 31.05.1997 Действие: Действует Дата вступления в силу: 01.04.1999
Зарегистрировано в секретариате ООН.
И кацапы ХУЙ открутятся, что типа такого договора у них нет.
А там написано: "нерушимость СУЩЕСТВУЮЩИХ между ними границ" (на 1997 г!, Украина с Крымом!).
И главное - по конституции РФ ст. 15 п .4: "Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора."
Пардон май френч, но пизда кацапам в суде. Если по их же законам они обязаны рассматривать Крым как территорию Украины, согласно действующему (по мнению МИД РФ! - официальному) договору от 1997 г, а всякие подзаконные и менее-чем-конституционные актики "Про отжим и захав Крыма" по ИХ ЖЕ законодательству имеют МЕНЬШИЙ приоритет, чем ДЕЙСТВУЮЩИЙ международный договор, по которому Крым не их.
Если убрать маты, то эта аргументация будет понятна и любой стране в ООН, благо сам договор депонирован в ООН, и кацапы не подали заявку на его расторжение. Так что они на "шпагате" враскоряку между расходящимися поездами, яйца в опасности 100%.
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Пшёл вон казёл
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Здесь даже смехотворные санкции собираются снимать..
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небезызвестная швейцарская фирма «Нога», которая в прошлом году добилась ареста и задержания в порту Брест российского парусника «Седов», теперь проделала то же самое с истребителем, выставленным на салоне. Он стоит 30 миллионов долларов, принадлежит предприятию КНАПО из Комсомольска-на-Амуре и, следовательно, является госсобственностью. А поскольку у «Ноги» есть финансовые претензии к Российскому государству и несколько европейских судов эти претензии признали, «Нога» считает себя вправе накладывать арест на любую российскую собственность за рубежом. ...
https://www.gazeta.ru/2001/06/22/last23428.shtml
В знак протеста российская делегация на авиасалоне полностью прекращает свою работу.
На международном авиасалоне в Ле-Бурже французские власти арестовали за долги российский боевой самолет Су-30. Об этом сообщает корреспондент Газеты.Ru. По данным нашего корреспондента самолет, стоимость которого оценивается примерно в $30 млн, арестован по иску компании Noga. ... В КБ им. Сухого подтвердили, что арест проведен в исполнение иска небезызвестной компании Noga.
2001 год, а сколько тогда было воплей и визга из Москвы... кстати, с долгами все-таки пришлось россиянам порешать и что-то выплатить.
Надеяться на их суды в их пределах я бы не стал, там шиза полная. Но международные суды могут нет-нет и арестовать что-нибудь, вплоть до "сидите в своей стране и носу не кажите наружу, а то отберут". Опять-таки, по ЮКОСу, может, 50 млрд не взыскали, но по иску поменьше на 1.2 млрд тоже недавно из Кремля были обиженные вопли.
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Ты что, расторгнешь договор купли-продажи, скажешь "ну ок, мне бабки не нужны"? Или будешь ломиться во все суды, размахивая ДЕЙСТВУЮЩИМ договором (+ доказательством, что ты свою часть обязательств выполнил, теперь пусть контрагент свою выполняет)?
Пока договор не расторгнут, Раша, что самое смешное - по ИХ законам и конституции (ст. 15 п. 4 Конст. РФ) обязана соблюдать территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины по состоянию на 1997 год (!) , т.е. с Крымом. Всякие там голосования госдуры и закончики последних лет этого не меняют, т.к. международный договор имеет приоритет, а по нему - "нерушимость существующих между ними границ", " территориальной целостности, нерушимости границ" (тех, что тогда были).
И теперь расторгнуть договор - это сделать им подарок. Нет, надо его предъявлять и требовать компенсаций: "вы, бляди, словами через рот обещали в нашу границу не лезть, нихуя не отжимать...!", в т.ч. в судах третьих стран на всякое имущество. Кацапы лопнут, усрутся, но не докажут, что они не отжали Крым или что им якобы можно было отжать Крым, когда по действующему договору - низзя и точка. А вот если мы отменим договор, тогда им ничего по нему не предъявишь, что ОНИ ОБЕЩАЛИ НЕ НАРУШАТЬ ЧУЖИЕ ГРАНИЦЫ, но мы типа расхотели играть по этим правилам, окей, может нарушать, ватнички, Украина не против?
Неее.... не отменять, а щемить!
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Так само, як якби Овоч взяв і у 2012-му просто взяв і втік в Антарктиду таємно, і там сидів би і не брав трубку, типа його нема - закони нема кому підписувати, діючого голови держави нема - але і доказу, що він там загинув чи що теж нема - то недосконалий механізм з Конституції тупо не дозволяв його заочно "звільнити за прогули".
Відставки, смерті, неможливості за здоров"ям виконувати доведених немає - докторів нема куди надіслати!, а
"Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину." - якщо він просто відсутній, в чому ти його звинуватиш? У прогулах? Натягнути це на державну зраду, ще й коли майже весь склад Конст. Суду куплений або призначений ним і може тупо затягувати розгляд справи, і Верховний суд теж був на прикормі в Овоча - нереально.
І виходить, що довелося б чекати строку закінчення повноважень, навіть без війни - якби Овоч просто втік, як Борман, в Аргентину і зробив собі пластичну операцію, але забув здати повноваження вахтьору на виході. Кілька років чекати. Бо механізм дужжже недосконалий
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Надо было или сразу уже, когда за Новоотсоссию "топили", нифига не признавать. А они для своих на ТВ "хунта, хунта" вякали, но всё-таки в смысле переговоров, дипломатии, юр. аспектов вели себя по-блядски, но как с действующим и признанным правительством. Теперь уже тупо поздно. Вот просто так посреди леса шли-шли, сели срать и внезапно распризнали?
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Если правильно разыграть суды, то кацапы вообще будут бояться носу казать за свои границы под рос. флагом, а то арестуют любое госимущество. Ну, будут плавать под греческим или другим удобным, но всё-таки - и то гемор создастся им.
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Источник: http://www.amn.com.ua/svit/srochnaya-novost-v-yzrayle-do-polusmerty-napylsya-rossyjskyj-posol-on-v-tyazhelom-sostoyanyy/
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Бред это все ваш "крючок" Пристайко. Сам факт нарушение паРашей нашей территориальной целостности и нерушимости наших границ есть основанием подачи в соответствующий суд. А тот договор можете засунуть в жопу.
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Ваше ХУ*ЛО и МИД Срасии....СГЛОТНУЛИ!!!))))))
Путин принял решение не высылать дипломатов США
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/putin-reshil-vysylat-diplomatov-ssha-1483101445.html
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Президент России Владимир Путин пригласил «всех детей американских дипломатов» в России на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/586656229a7947311f794e81?from=newsfeed
В принципе сильный ход, Трампу может понравиться. Но понравится ли кремлевскому политическому бомонду и скрепным почитателям "Боярышника" такое заигрывание? Особенно, когда на приглашение не последует ожидаемой реакции? А если еще и Трамп не оправдает ожиданий, даже частично, этот пиар может вове боком вылезть.
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