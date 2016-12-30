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Все про:дипломатия (923) договор (166) иск (331) МИД (3739) Россия (64476) визовый режим (335)

 Договор о дружбе - это крючок, который позволяет судиться с Россией, - замглавы МИД Пристайко

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией является тем крючком, который дает возможность нашему государству подать на Россию иск в суд, поскольку в нем написано, что она уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел-руководитель аппарата Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"В так называемом большом Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы на протяжении года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась", - сказал он.

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Пристайко подчеркнул, что пока этот пункт, который Россия не выполняет, есть в договоре, нам есть за что ее судить. "А если бы мы позволили себе расторгнуть этот договор, россияне нам сказали бы: "Подождите, мы ничего не нарушили, потому что не брали на себя никаких обязательств". Поэтому мы не можем позволить России соскочить с такого крючка", - заметил заместитель министра.

Комментируя призывы расторгнуть дипломатические отношения с Россией, упразднить безвизовый режим с ней и те соглашения, которые были заключены за 20 лет в рамках СНГ, Пристайко сказал, что дипломаты не могут позволить себе быть такими же эмоциональными, как некоторые политики.

"Мы все же должны смотреть и анализировать, к чему это приведет. Например, если это соглашение в рамках СНГ о пенсионном обеспечении граждан, и бабушке, которая выехала в Россию, прекратят платить пенсию, потому что мы расторгли соглашение, кто от этого больше пострадает?" - отметил он.

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Дипломат напомнил, что существуют также соглашения о распознавании гражданских самолетов "свой-чужой" или определение по определенной формуле тарифов на железнодорожные перевозки во Владивосток и дальше по морю в Японию.

"Если мы расторгнем эти соглашения только под влиянием эмоций, то завтра поймем, что, например, не можем направить наши поезда в Китай. Поэтому сначала надо найти другой путь для доставки туда наших товаров, а потом, когда мы будем готовы к этому шагу, предлагать расторгать соглашение, а не создавать проблему, которую потом героически придется преодолевать", - убежден Пристайко.

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Просто ппц! Какая "бабушка" "в росию" во время войны?! Что за бред? Каких дебилов порхатый на работу понабирал
И второе - противно слушать, как будто нет нарушения более серьезных международных актов, кроме "договора о дружбе"? Это как если бы полиция не принимали заявления об нападении гопника, если у вас с ним не было "договора о дружбе"... Порошавый специально идиотов в МИД набрал, чтобы ими рулить было проще?
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Бабушка - какая-нибудь выехавшая в Россию еще в 90-х, и теперь там тихо доживающая свои дни.

А Большой договор о дружбе и добрососедстве от 1997 г. замечателен тем, что там Россия обязалась уважать "целостность и неприкосновенность границ Украины" по состоянию на 1997 год, т.е. похуй, к примеру ЧИСТО ГИПОТЕТИЧЕСКОМУ - мы отпустили бы какую-нибудь там Одесскую область в Румынию (ну УСЛОВНО) - а она всё равно не имеет права её к себе аннексировать, потому что сцука сама сказала "мы ваши границы по состоянию на 1997 г. вместе с Крымом, Одессой и всем остальным не меняем, не лезем, не трогаем".

Соотв-но ватаны наизнанку могут вывернуться, но никогда никто им не поверит, что аннексия Крыма с передвиганием межевых столбов и КПП на границу Херсонской обл. не была влезанием в границы Украины по состоянию на 1997 г!

А вишенка на торте - на сайте МИД РФ этот договор отображается, как "Действующий" (mid.ru - внешняя политика - международные договоры - двусторонние договоры - в поиске "о дружбе и добрососедстве Украина" - вылезает: http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-/storage-viewer/bilateral/page-1/47334?_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_advancedSearch=false&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_keywords=%D0%BE+%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5+%D0%B8+%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5+%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_fromPage=search&_storageviewer_WAR_storageviewerportlet_andOperator=1

Контрагент: УКРАИНА - УКРАИНА
Дата подписания: 31.05.1997 Действие: Действует Дата вступления в силу: 01.04.1999

Зарегистрировано в секретариате ООН.
И кацапы ХУЙ открутятся, что типа такого договора у них нет.

А там написано: "нерушимость СУЩЕСТВУЮЩИХ между ними границ" (на 1997 г!, Украина с Крымом!).
И главное - по конституции РФ ст. 15 п .4: "Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора."

Пардон май френч, но пизда кацапам в суде. Если по их же законам они обязаны рассматривать Крым как территорию Украины, согласно действующему (по мнению МИД РФ! - официальному) договору от 1997 г, а всякие подзаконные и менее-чем-конституционные актики "Про отжим и захав Крыма" по ИХ ЖЕ законодательству имеют МЕНЬШИЙ приоритет, чем ДЕЙСТВУЮЩИЙ международный договор, по которому Крым не их.

Если убрать маты, то эта аргументация будет понятна и любой стране в ООН, благо сам договор депонирован в ООН, и кацапы не подали заявку на его расторжение. Так что они на "шпагате" враскоряку между расходящимися поездами, яйца в опасности 100%.
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Это у неё украденные 5,5 миллиардов гривен в руках на афере со свинным гриппом.
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Так ты прям из-под Генпрокуратуры пишешь - заявление со всеми выкладками и доказательствами изложил, отдал и сразу на "Цензор" строчить? Расскажешь потом, чем закончилось.
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Счета бенифициара, копии трансферных документов, хоть что нибудь конкретное есть? Если есть - приведите. Если нет - на букву икс.
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Всё там есть. Всё шо янукашка со своей прислугой по наследству передал - теперь это всё и у пэти есть.
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Не прикидывайся идиотом, или ты свиным грипом переболел, а может знаешь хоть одного больного?
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Ты свой "свинной грипп" в ющенковской "Больнице будущего" вылечил? Везунчик судьбы.
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Ты не мешай йулю и гниломордого, у них у каждого свои косяки и отвечать должен каждый за своё. Йуля всех обманула с эпидемией и это факт, потратили бюджетные деньги, а по сути просто украли у Украинского народа.
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Так пэтя их вместе посадит или гниломордого, как сваво раднога кума, первого по этапу пустит?
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Конкретика будет или зашли так, потрепаться ни о чем?
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Конечно будет - "Онафсёукрала!". Уже лет 10 на баранов действует безотказно.
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А не пора ли цивилизованному миру понять бесполезность судов с рашкой?
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А они были?
Здесь даже смехотворные санкции собираются снимать..
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http://www.kp.ru/daily/22576/10332/

небезызвестная швейцарская фирма «Нога», которая в прошлом году добилась ареста и задержания в порту Брест российского парусника «Седов», теперь проделала то же самое с истребителем, выставленным на салоне. Он стоит 30 миллионов долларов, принадлежит предприятию КНАПО из Комсомольска-на-Амуре и, следовательно, является госсобственностью. А поскольку у «Ноги» есть финансовые претензии к Российскому государству и несколько европейских судов эти претензии признали, «Нога» считает себя вправе накладывать арест на любую российскую собственность за рубежом. ...

https://www.gazeta.ru/2001/06/22/last23428.shtml

В знак протеста российская делегация на авиасалоне полностью прекращает свою работу.
На международном авиасалоне в Ле-Бурже французские власти арестовали за долги российский боевой самолет Су-30. Об этом сообщает корреспондент Газеты.Ru. По данным нашего корреспондента самолет, стоимость которого оценивается примерно в $30 млн, арестован по иску компании Noga. ... В КБ им. Сухого подтвердили, что арест проведен в исполнение иска небезызвестной компании Noga.


2001 год, а сколько тогда было воплей и визга из Москвы... кстати, с долгами все-таки пришлось россиянам порешать и что-то выплатить.

Надеяться на их суды в их пределах я бы не стал, там шиза полная. Но международные суды могут нет-нет и арестовать что-нибудь, вплоть до "сидите в своей стране и носу не кажите наружу, а то отберут". Опять-таки, по ЮКОСу, может, 50 млрд не взыскали, но по иску поменьше на 1.2 млрд тоже недавно из Кремля были обиженные вопли.
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Будем , скоро , готовимся , позволяет судиться ...... что бы еще придумать чтобы ничего не делать ?
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У МИДа есть чёткие рамки полномочий. В их пределах он и действует.
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Клинический идиотизм - это не рамки, это диагноз
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Я еще ничего вам не показывал. Если бы я это сделал публично, то ваша жена перестала бы вас уважать и ушла бы к дяде.
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мова не про тебе,а про букова,який придумує,як нічого не робити
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Буков очень порядочный и мудрый (в отличие от меня) человек. Он просто игнорирует дешевые наезды и считает ниже своего достоинства что либо "обсуждать" в компании тролей. Я так думаю.
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какой то детский лепет... Он где вообще учился на дипломата?)) У Поплавского?
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Договор был нарушен в момент действующего договора,так почему после нарушений его не расторгли?бред!
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Договор о дружбе - это крючок, который позволяет судиться с россией
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Не тупи. Ты заключил договор на поставку картохи за деньги. Завёз картоху, получил от покупателя накладную товарную. А дальше прошёл срок оплаты, и он не переводит бабло на счёт.

Ты что, расторгнешь договор купли-продажи, скажешь "ну ок, мне бабки не нужны"? Или будешь ломиться во все суды, размахивая ДЕЙСТВУЮЩИМ договором (+ доказательством, что ты свою часть обязательств выполнил, теперь пусть контрагент свою выполняет)?

Пока договор не расторгнут, Раша, что самое смешное - по ИХ законам и конституции (ст. 15 п. 4 Конст. РФ) обязана соблюдать территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины по состоянию на 1997 год (!) , т.е. с Крымом. Всякие там голосования госдуры и закончики последних лет этого не меняют, т.к. международный договор имеет приоритет, а по нему - "нерушимость существующих между ними границ", " территориальной целостности, нерушимости границ" (тех, что тогда были).

И теперь расторгнуть договор - это сделать им подарок. Нет, надо его предъявлять и требовать компенсаций: "вы, бляди, словами через рот обещали в нашу границу не лезть, нихуя не отжимать...!", в т.ч. в судах третьих стран на всякое имущество. Кацапы лопнут, усрутся, но не докажут, что они не отжали Крым или что им якобы можно было отжать Крым, когда по действующему договору - низзя и точка. А вот если мы отменим договор, тогда им ничего по нему не предъявишь, что ОНИ ОБЕЩАЛИ НЕ НАРУШАТЬ ЧУЖИЕ ГРАНИЦЫ, но мы типа расхотели играть по этим правилам, окей, может нарушать, ватнички, Украина не против?
Неее.... не отменять, а щемить!
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Ну и что? А они могут сказать, что не признают нынешнее правительство, поскольку оно пришло к власти в результате вооруженного переворота (у них и соответствующее решение судебное имеется). Таким образом, все соглашения, подписанные с законным (по их мнению) правительством Украины, на сегодняшний день утратили законную силу и не подлежат выполнению до восстановления в Украине режима, признаваемого Россией.
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Они уже через суд признали госпереворот и не легитимность нашего правительства.
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А кого в Европе интересует лицемерное мнение России про "хунту и фашизм" в Украине?
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Ото ж то й воно................... тим паче що Україні важко буде чимось аргументовано заперечити. Адже згідно 108 статті Конституції - виходить саме так............... І чому було не провести той довбаний імпічмент?! Тепер це може "аукнутись" Україні ще не один раз........
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Так не було можливості.
Так само, як якби Овоч взяв і у 2012-му просто взяв і втік в Антарктиду таємно, і там сидів би і не брав трубку, типа його нема - закони нема кому підписувати, діючого голови держави нема - але і доказу, що він там загинув чи що теж нема - то недосконалий механізм з Конституції тупо не дозволяв його заочно "звільнити за прогули".

Відставки, смерті, неможливості за здоров"ям виконувати доведених немає - докторів нема куди надіслати!, а

"Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину." - якщо він просто відсутній, в чому ти його звинуватиш? У прогулах? Натягнути це на державну зраду, ще й коли майже весь склад Конст. Суду куплений або призначений ним і може тупо затягувати розгляд справи, і Верховний суд теж був на прикормі в Овоча - нереально.

І виходить, що довелося б чекати строку закінчення повноважень, навіть без війни - якби Овоч просто втік, як Борман, в Аргентину і зробив собі пластичну операцію, але забув здати повноваження вахтьору на виході. Кілька років чекати. Бо механізм дужжже недосконалий
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Я вважаю, що не у відсутності можливостей справа............... Можна було створити слідчу комісію для розслідування злочинів і провести процедуру імпічменту. Просто тоді б багато політиків (в тому числі і Порошенко) не отримали своїх посад. Адже всі вони так чи іначе - замішані у справах Януковича................. Зрештою можна було б за цей час внести в Конституцію поправки, які б давали право ВР більшістю голосів за наявності певних підстав - припиняти повноваження президента. Знову ж - це не робиться тому, що нинішній "президент" боїться щоб його не позбавили цих повноважень (А підстав - вистачає. Один офшорний скандал чого лише вартий).....Але рано чи пізно, все це вийде Україні боком. Росія не даремно визнала "майдан" державним переворотом..........
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Это теоретически возможно, но они имеют у нас дипломатов, посольство, признают наши загранпаспорта, таможенные сертификаты наших органов, свид-ва ВУЗов о высшем образовании, всякие официальные документы, изданные после 2014 г... признают диппаспорта, выданные Украиной после 2014... и после двух лет признания взять и так внезапно "ёпт, мы передумали" - они реально не смогут.

Надо было или сразу уже, когда за Новоотсоссию "топили", нифига не признавать. А они для своих на ТВ "хунта, хунта" вякали, но всё-таки в смысле переговоров, дипломатии, юр. аспектов вели себя по-блядски, но как с действующим и признанным правительством. Теперь уже тупо поздно. Вот просто так посреди леса шли-шли, сели срать и внезапно распризнали?
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Посольство есть, но посла нет. И флага над посольством тоже. Так что его как бы и нет. А документы... Так для их непризнания достаточно просто принять постановление в нужное время. А время может наступить после очередного обострения у ватников из лугандонии...
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3 года блин прошло, додумались, ещё 10 лет будут подавать.
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Смешной шоколадник.Этот договор имеет такое же значение как и будапештский меморандум.Хватит тут байки травить про международное право.С ордой это филькина грамота.
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Почитай про Су-30 на Ле Бурже и фирму "Нога", как кремляди выли, вопили, вякали, но пришлось иностранцам-таки отбашлять долги с гос. гарантиями РФ, а то самолётик бы отобрали.

Если правильно разыграть суды, то кацапы вообще будут бояться носу казать за свои границы под рос. флагом, а то арестуют любое госимущество. Ну, будут плавать под греческим или другим удобным, но всё-таки - и то гемор создастся им.
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Срочная новость: В Израиле до полусмерти напился российский посол. Он в тяжелом состоянии

Источник: http://www.amn.com.ua/svit/srochnaya-novost-v-yzrayle-do-polusmerty-napylsya-rossyjskyj-posol-on-v-tyazhelom-sostoyanyy/
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Уже очухался. Маловата доза была. В такую тушу нужно не меньше ведра влить, чтобы ласты склеились. Видимо бюджет надорвался чуток раньше посла.
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Так подавайте в суд, а то уже чуть не три года пистобольства!
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Не могу понять, каким аппаратом руководит этот идиот. Самогонным или доильным? Судя по его заявлениям, у него настолько фатальные проблемы с головой, что я бы лично даже не доверил ему "аппарат" для чистки ботинок.....
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Я вообще то с людьми разговариваю, а не с запутавшимися в извилинах тролями
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оно, видать, диплом маупа вместе с додиком покупало...
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КацаПсины Кроме Гитлера, Карла Маркса и Фридриха Энгельса никого не любили..,поскольку толькло НЕМЦЫ их братья по дебилизьму и не говорите мне, что Бетховен лучший друг Плешивого Вовки Путлера,а ансамбль Александрова исполнял Арии из оперы Гитлера,КОМУ на Руси Дрочить ХАРАШО..
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А если нету договора в котором написано шо какое то там государство уважает нашу территориальную целостность и нерушимость существующих границ, то это государство может нарушать?
Бред это все ваш "крючок" Пристайко. Сам факт нарушение паРашей нашей территориальной целостности и нерушимости наших границ есть основанием подачи в соответствующий суд. А тот договор можете засунуть в жопу.
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...я со своими Друганами в России судиться не буду... ...хоть они все и ватные... ... почти все ... -- но зато они хором грят, что они не Россия, а Сибирь! ...поэтому и неподсудны...*)
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Сибирская Народная Республика? Это правильно!
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...не, это им ещё рановато знать... ...-- не созрели. Но с Россией себя только терпят... -- у них щас Китай в фаворе. ...они там лечатся, закупаются, отдыхают... ...а китайцы их в ответку химией кормят, пр. рессурсы грабят... -- но всё с подачи Москвы! -- это все ясно и чётко осознают. ...пока низы терпят -- верхи могут... ...диалектика совка.
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Спробувати варто........... Але щось погано віриться в успіх. Кацапи зішлються на пункт де сказано:"..........Сторони також зобов'язалися не укладати з третіми країнами договорів, спрямованих один проти одного, не допускати використання своєї території «на шкоду безпеці іншої сторони»................".... І - що???
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і нічого.Росія порушила договір,а не Україна
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Кричатимуть, що угода про асоціацію з ЄС, є - порушенням................. там і про російську мову ще є якісь зобов'язання
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для того что бы такие как ты МОКШОНЦЫ смогли себе копеечку на БОЯРКУ заработать!!!))))
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))))))))АЛЕНИ!!!)))
Ваше ХУ*ЛО и МИД Срасии....СГЛОТНУЛИ!!!))))))

Путин принял решение не высылать дипломатов США
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/putin-reshil-vysylat-diplomatov-ssha-1483101445.html
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по большому счету у него просто не было иного выхода
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В приличном псинокацапском обществе не утираются рукавом. Это священодействие, после употребления моющих и детозараждающих смесей, своем лексиконе они называют - закусил мануфактурой
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Он еще и детей американских дипломатов на кремлевскую елку пригласил.

Президент России Владимир Путин пригласил «всех детей американских дипломатов» в России на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/586656229a7947311f794e81?from=newsfeed

В принципе сильный ход, Трампу может понравиться. Но понравится ли кремлевскому политическому бомонду и скрепным почитателям "Боярышника" такое заигрывание? Особенно, когда на приглашение не последует ожидаемой реакции? А если еще и Трамп не оправдает ожиданий, даже частично, этот пиар может вове боком вылезть.
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С рашидлой не судится нужно а открывать "военторги" с грязными атомными бомбами и прочими игрушками для свободной Ичкерии,Дагестана,Ингушетии,Татарстана,Сибирской республики...но кто это будет делать,вальцман который строит новую фабрику в стране агрессора ?
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кацаПсинское отребье ,где вы сцуки дели Империю Романовых и товаристчей коммуняцких ГОФФНОЕДОВ из дохлого СССра дели?..верните сцуки ссср дохлый,дохляки задроченные..
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в Тверской Губернии катастрофа,тамошние Вялика Рюсские Боярышники начали ЖРАТЬ ласьон для бритья,сколько подохло вчера и мсегодня,ФСБ хранит тайну сию,ну пошти Боярышник Иркутска,но с добавками китайских СОПЛЕЙ...кацаПсины, АСТАНАВИТЕСЬ...
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бред. какие нах крючки? раскажите немцам почему они платят репарации после Второй мировой войны странам с которыми у них не было мировых договоров. ну полный бред. на кого они ето все расчитывают? такой же бред как утверждать что не визовый режим с московией не вводится по причине того что ето усугубит освобождение украинских полит заключенных. кто то еще в етот бред верит?
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Що тільки наші долбодятли не видумовують, щоб оправдати свою імпотентність, шкурливість і зрадливість.
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гнилая "отмазка" гражданина "заместителя министра" -
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДоговор о дружбе - это крючок, который позволяет судиться с Россией, - замглавы МИД Пристайко
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