 Суд продлил личное обязательство и отстранение от должности патрульному Олийныку до 27 февраля 2017 года

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе прокуратуры Киева, по результатам заседания коллегия судей удовлетворила ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения в виде личного обязательства и отстранения от должности обвиняемого патрульного на два месяца, то есть до 27.02.2017.
Кроме того, поскольку преследование автомобиля Олийныком происходило на территории нескольких районов столицы и ее окрестностей и с целью недопущения отмены судебного решения коллегия судей приняла решение направить обвинительный акт в Апелляционный суд для решения подсудности.
Напомним, в ночь на 7.02.2016 патрульный полицейский во время преследования автомобиля БМВ, в котором находилось 4 человека, превысил служебные полномочия и в нарушение установленного законом порядка совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля получил смертельное огнестрельное ранение.
Правоохранителю сообщено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.
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