 ГПУ объявила в розыск экс-министра обороны Лебедева

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин, передает Цензор.НЕТ.
Указано, что департамент специальных расследований расследует уголовное производство по подозрению экс-министра обороны в том, что он в составе преступной организации бывшего Президента Виктора Януковича, используя свое служебное положение, содействовал силовикам в подавлении протестных акций активистов Евромайдана.
Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 255 (участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления) Уголовного кодекса.
"В связи с неустановлением местонахождения подозреваемого он объявлен в розыск", - сообщает Генпрокуратура.
При этом указано, что специальное (заочное) расследование в отношении Лебедева невозможно, так как законодательство не предусматривает такой возможности для подозреваемых по ст. 255 Уголовного кодекса.
Также не арестовано имущество экс-министра, так как в его деле не заявлен гражданский иск, не установлен ущерб и не предусмотрена конфискация имущества.
Напомним, в августе заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что правоохранители провели обыск в квартире Лебедева.
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Но, лучше так, чем совсем никак...
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Пройшло 3 роки, поки вивів всі активи і бабки з України.... поки перевіз всі цінності і попродав всьо тут.... а тепер через три роки він в задниці має той розиск!
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Ситуация с АТБ - пример использования экономической блокады для шантажа и расправы с неугодными.Такое заявление в эфире 112-го канала сделал Олег Зонтов, мэр послевоенного Славянска 2014-2015 г.г., замглавы общественного совета при Донецкой военно- гражданской администрации.
По мнению Зонтова, действия по экономической блокаде Донбасса в ряде случаев могут привести к непредсказуемым последствиям: «Опыт подсказывает, что все подобные шаги провоцируют, скорее всего, какие-то коррупционные схемы, потому что блокировать почти 500 км линии столкновения невозможно. Да и кого блокировать? Крупные предприятия, которые работают на временно неподконтрольной оккупированной территории? «Метинвест», ДТЭК - их совершенно невозможно блокировать.
В то же время создается широкая площадка для манипуляции в том числе для политического шантажа и экономического давления. Это похоже на игры, когда используют блокаду для того, чтобы сделать кого-то неугодным, а кого-то - наоборот.
Если есть какая-то личная или финансовая заинтересованность, то сразу наклеивают ярлык «агент Кремля», коллаборационисты... А если же наоборот - надо кого-то обелить, тогда это экономическая необходимость, тогда это вынуждено, тогда это вынуждено, тогда мы в течение года получаем уголь с оккупированных территорий.
Некоторые предприятия попадают в черный список - их начинают травить.
Некоторые - в белый. Буквально недавно появилась информация, что в сети супермаркетов торгуют на неподконтрольной оккупированной территории. Для того, чтобы сказать, что контрабандой занимаются на Украине сети, надо подтверждение, в том числе или СБУ или ГПУ. Знаю, что вопрос касался сети «АТБ», и, в принципе, это достаточно широкая, развитая сеть...
Боевики как действуют? Они оккупируют города - и мы с этим столкнулись в Славянске - забирают самые лакомые кусочки. Естественно, сеть «АТБ» в Донецке и в Горловке первая попала под такой удар.
Помещения были «национализированы» или попросту отжаты - экспроприированы. Там теперь «Первый республиканский супермаркет» - они любят такие названия, и герб России на логотипе.
Захарченко, кстати, подарил этот супермаркет своему подручному - абхазскому боевику, и вот они работают... Раз уже они отжали, национализировали, то никто делиться не будет. Другое дело, что там работают еще предприятия, на которые, условно говоря, заказа нет. Я уже говорил - типа «Метинвеста» и ДТЭК. КТЗ, Макеевский завод. Там люди работают, платят налоги Украине. Перерегистрированы.
У нас с периода оккупации более 10 тысяч предприятий перерегистрировались и, к сожалению, значительная часть осталась работать там. Они платят налоги в бюджет Украины. И, я уверен, там есть прямое налогообложение террористов для того, чтобы их не разграбили и не национализировали...
Лучше нашим законодателям заниматься другими вещами. Иначе как при «совке» будем раздавать продуктовые наборы и бесплатные талоны на питание. То есть это «совковая» ментальность.
Депутаты забывают, что Украина - европейское государство, а одна из первейших европейских ценностей - защита права собственности.
У нас все предприятия платят налоги в госбюджет Украины. И сеть «АТБ», по официальным данным, за последний год заплатила более 4,5 млрд. И они, это однозначно, не могут платить и туда, и сюда, потому что у них там нет предприятий.
Есть другие мощные предприятия - концерны и заводы. Те - да, в виде прямого налога - могут. Самое основное - это информация. Сегодня все оккупированные территории отрезаны от основных источников информации - наших, украинских: от телеканалов.
Как можно больше доносить туда позицию Украины. На сегодня одна экономическая блокада не принесет нам бонусов. На само деле она еще больше усугубит эту пропасть.
Люди, которые выезжают с той территории, рассказывают, что на сегодняшний момент все магазины, супермаркеты заполнены российской продукцией. Ходит рубль...То есть все идет к тому, что пропасть углубляется...
Я по образованию - психолог, и могу сказать, что год в оккупации - значит, три года вывода. Три года - девять лет вывода. Чем дольше, тем больше пропасть увеличивается. И если не будет прорвана информационная блокада, мы очень долго будем вести процесс оздоровления.
У нас вообще нет четкой позиции государства по вопросам этой войны. Война у нас - «АТО», военнопленные у нас - «заложники». Государство ведет себя как страус.
На сегодня Донецкая область больше всего приняла вынуждено перемещенных лиц с оккупированных территорий - более полумиллиона человек. Мы каждый день с ними общаемся.
Как только фейки какие-то запускаются, мы сразу уточняем так ли оно на самом деле или нет. Что касается обвинений «АТБ», то, скорее всего, кто-то положил свой глаз на лакомую торговую сеть. И я еще раз подчеркну: государство не имеет четкой позиции, что позволяет манипулировать общественным мнением - шантажом и давлением.»
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