EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Политика Украины
  6630  194
Все про:Крым (17863) Пинчук (167) Донбасс (11660)

 Украине надо отказаться от ЕС и НАТО и принять выборы в ОРДЛО, - Пинчук

Украине стоит принять ситуацию на Донбассе такой, как она есть, и провести местные выборы.

Об этом в колонке для The Wall Street Journal написал украинский предприниматель Виктор Пинчук, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина сейчас оказалась в новых геополитических условиях в связи с победой Дональда Трампа на выборах в США и будущими выборами во многих странах Европы, результаты которых могут быть непредсказуемыми.

Готовность украинцев защищать свои ценности - это хорошо, считает Пинчук, но нужно адаптироваться к новым условиям и, возможно, пойти на некоторые уступки ради достижения мира и стабильности в стране.

"Мы поддерживаем наши позиции, что Крым - это Украина и он должен вернуться. Но Крым не должен помешать достижению соглашения об окончании войны на востоке на базе справедливости. Пройдет 15-20 лет, чтобы обеспечить достаточный экономический рост, стабилизировать инфраструктуру, социальную защищенность и финансовую систему. Тогда все в Крыму захотят жить в Украине ", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело, в котором фигурируют в том числе Кучма, Пинчук и Коломойский, передано в НАБУ, - Луценко

Одним из компромиссов Пинчук считает выборы на Донбассе.

"Конфликт на востоке пришел извне и не является движением за автономию или гражданской войной. Условия для честных выборов на Донбассе будут созданы только при полном контроле Украины над своей территорией. Но, возможно, нам нужно проигнорировать этот факт и принять местные выборы. Такой компромисс может оказаться сбрасыванием со счетов тех восточных украинцев, которые пострадали. Но если это необходимо для демонстрации приверженности Украины идее мирного воссоединения, тогда нам, возможно, придется пойти на этот компромисс и спасти тысячи жизней", - пишет Пинчук.

Другие уступки, по мнению Пинчука, это временный отказ от скорейшего членства в ЕС и принятие того факта, что Украина в ближайшем и дальнейшем будущем не станет членом НАТО.

"Жизни украинцев, которые мы спасем, стоят этих болезненных компромиссов, о которых я написал. Мы должны повторно доказать, что Украина может принимать участие в решении собственных проблем и глобальных вызовов в качестве члена международной коалиции", - написал Виктор Пинчук.

Полный текст колонки читайте на англоязычной версии Censor. NET.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Сколько свинособак повылазило в защиту Пэнчука
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Насчёт ЕС олигарх Пинчук прав! -- он копеечку считать умеет... ...а насчёт ОРДЛО, дешевле выйдет от олигарха Пинчука отказаться... -- в ноль!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как можно отказаться от членства в ЕС, если нас никто даже туда не приглашал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а я допускаю что за такие высказывания СБУ может завести дело.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сравнить позицию Коломойского и этого паршивого кучминого зятя. Ты хоть копейку дало на АТО, ворюга, когда Беня организовал оборону Днепра?
Зато вопросов к этому приспособленцу, его бизнесу и ТВ каналам банда соевых додиков не имеет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Угу - зате Беню , влада , кошмарить по повній ..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Верните суки олигархические, то, что у народа награбили и мы сами со всем разберемся
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всех предателей и колаборантов брать на карандаш.
"А вешать будем потом" ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
для демонстрации приверженности Украины идее мирного воссоединения, Источник: http://censor.net.ua/n421714 - це вже офіційна політика ? "..конфлікт , на Донбасі , не має військового вирішення ..."(Порошенко 2015)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
выходит - зря погибла Небесная Сотня, зря все смерти у увечья наших хлопцев?
ну уж нет, лучше без донбасса и крыма остаться, чем снова в пинчуковско-кучмоское болото нырять.
мы там жить уже не сможем - задохнёмся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ні. Не даремно-бо ми почали над словами всіляких пінчуків ЗАМИСЛЮВАТИСЯ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви почали ЗАМИСЛЮВАТИСЯ - не сміши ... :D
От ти ЗАМИСЛИВСЯ - і до чого додумався ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А у відповідь - тиша ... і гарячкове шарудіння методичками !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Підприємці , якщо-б знали,то майдан десятою стороною обходили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Анжела Денисенко добавила 3 новых фото - с Andriy Taube.
28 декабря в 18:13 ·
Мы измерили очередь - 1,5 км... они едут праздновать туда... на оккупированную везут от нас даже ёлки... БЕЗ КОМЕНТОВ...
А хочется сказать : Украшайте русские берёзки... (мысли вслух после нуля...)...
Болит...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...чиста очередЯ в Польшу или в Венгрию в 1989 -- 96 году... ...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...я наш прапорэць на лобовуху в 1986 повесил... ...до сих пор висит...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Украина это не Пинчук и ему подобные, а люди,которые любят свою страну потому что с ней связывают свое будущее,в отличие от пинчуков.Поэтому решать что,как и когда делать с оккупированными территориями будут люди,это понимает даже порошенко и его шобла.И если настроение у людей сегодня такое,что пока гибнут герои защищающие страну от нашествия,никаких не может быть аля савченко встреч с выродками,то никто и не посмеет ничего делать.А пинчук это просто насоссавшаяся вошь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пинчук может говорить то что не может сказать кЧучма!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и чего стоят пинчуковские арт-центры после этого ?
Мразь остается мразью.
Что Кучма, что его сынок Ахметов, что зятек Пинчук.

Донбасс как оккупированную территорию надо отрезать до лучших времен.

Сколько бы там кого ни осталось.
Если пойти на сделку с сепаратистами, то в конце концов будут убиты все украинцы.
Вот так шшиды отжимают себе жизненное пространство.
Потом будут обижаться - откуда против нас терроризм, почему нас не любят ?
Нам завидуют !!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гы-гы...
чмо немытое трахало дочку кучмы и стало олигархом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Воля або смерть!
Пінчуку цього не зрозуміти ніколи!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От пля ты уже опять флажок поменял... ты определись или хз... а то как Попандлопало шапку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вся жизнь ...этого Пинчука - это просто бесконечная сделка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Просто бизнес-ничего личного." Так вони говорять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А тем кто убивал наших ребят может ещё дать статус участника АТО и пенсию?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кучма,
где твои зять мы уже поняли.
где Гонгадзе?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там, куда его ФСБ отправило.
Это была российская многоходовочка, осуществлённая через Медведчука.
Типа алкаш Кучма помнит, что он там нёс в пьяном виде на плёнку, ага...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Допускаю що в наступному році пінчука і всіх бариг виженемо найух з України
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Олигархи похоже уже сдались России,очком играют. Мало ли, что мы хотим мира, но дело все в том, что мира не хочет Россия, а значит сдачей Донбасса мы не только не сохраним тысячи жизней, а наоборот потеряем . десятки тысяч жизней, резко ухудшив свои оборонительные позиции и возможности обороняться. России уже сейчас мало Донбасса,им нужна вся Украина и можете не сомневаться, что Донбасс обязательно будет использоваться, как плацдарм доя взятия власти в Киеве, с помощью огромного количества предателей и соглашателей.А что будет тогда с украинцами хорошо рассказали недавно "академики" из Москвы: будет расправа , причем кровавая.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ты глянь,как осмелела эта крыса, Пердчук.
Шакал наверное подзабыл, что его тесть Чучма давно не президент
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Страус вытащил голову из песка и начал каркать, вот элита выросла в стране, охренеть можно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Украина не поддерживает мнение Пинчука и только после освобождения проведет выборы на Донбассе. Все кто поддерживал оккупацию Донбасса и был в сговоре с оккупантами понесут заслуженное возмездие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пинчук думками БАРЫГИ они уже давно поняли что Европа нам не светит,проверка реакции!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Медведчук, Фирташ, Пинчук, Ахметов, Порошенко...
Повезло ж нам, сука, с олигархами...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пинчук хочет сесть с шулером играть в очко, понимая (или не понимая) что получив плохие карты шулер захочет играть в "Чапаева" или в домино или еще в что-нибудь..

Конечно с шуллером не стоит играть ни в какие игры.
У Пули-Дуры серьезный соперник появился..
 показать весь комментарий
Ответить
 
О, ще одне "допустило" намалювалось.
Чи дупастило...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Он в натуре думает, что народ такой тупой? И не боится же сука - такие заявления делать!!! Полный улет!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет - проще оставить ОРДиЛО и Крым и не отказываться от европейского вектора, зачем нам возвращать 5 районов донецкой и 5 районов луганской области и оставаться в совковом болоте остальным 24 областям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То всьо вінавата ВО Свобода і Тягнибок! Правда, порохолюбітєлі!

Сьогодні знайомого зустрів, який за Порощенка готовий відрізати собі яйця... поговорили про політику і"зраду з шатуном"... Опустив очі і язик в задницю собі запхав, а таких придурків у нас на Львівщині повно хто за цих пінчуків-порошенків...........

У них то всьо ЄС, а простий НАРОД загнали в стойло................
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вот оно как - Беня в НАБУ маляву на утырка понес(как чучме с его зятьком Пин-Чуком взятки миллионные давал) и сразу же потекло гамнишко по трубам, и Чучму уже не жалко. Тока трубы свои гамняные в рассеюшку продавать хочетсо.
 показать весь комментарий
Ответить
 

Пинчук: Украина должна стать частью России ради спасения его бизнеса
https://twitter.com/apiontkovsky
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я считаю, что выход один - отделение Украины от Лугандона. Ведь одни плюсы, неужели никто этого не понимает. Нам сам Бог подсказывает это. И Кацапия застрелится с этим гныдныком в виде приятного бонуса. Альтернатива может быть только одна - военная победа и жесточайшие репрессии на той территории. Вариант мало реальный.
Выборы проводить нельзя, та это и нереально на практике. Та и пускать это быдло в Украину - это ее добить! Виктор Михайлович вроде неглупый человек, но в данном случае муйню сморозил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не так, освобождение Донбасса и Крыма от ваты, пусть вся погань валит в хуйлостан заселять просторы крайнего севера.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Наверное, уже денюшку получил от кремлядей, теперь нужно как-то отрабатывать...
Сука, что еще сказать можно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Крым вернут, только когда россия развалится, увы у них есть ядерное оружие у куча идиотов, которые готовы к любому варианту..
ЛугандоДнеров в Украину?
Ага Щазз, там все уже минимум на 30-50 годиков хана, а когда не хана будет, мудаков там с промытыми мозгами и напечатаными книгами будет очень много, уверен на 99%, что сегодняшние дети будут через несколько лет расказывать, что денеролугандоно был образован давным давно еще 10-м веке до нашей эры, а потом их захватили жидобендеровцы и лишили незхавидимости
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ник чему они не готовы..........посмотри на хуйло, оно себя ботоксом и каблуками ублажает, и ты веришь, что оно себя уничтожит?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ох, боюсь в 120 милионном государстве, найдется пара сотен упырей , обдолбаных водярой, которые за родину за сталиа, сделают что угодно... А если Киселя подключат, то там все 70% населения..
 показать весь комментарий
Ответить
 
жидва сраная понимает что их шурі мурі могут сохраниться толкьо при насквозь коррумпированном жидовском режиме
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Накуя тогда было затевать все в 2014? Что за логика в таком рассуждении, получается моська слона победила?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот пусть и звиздует в своё любимое Оркодло! Там его миллиончикам быстро применение найдут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот и раскрывают нам потихоньку хитрый план по деокупации ордло, о котором все время нам трекают Тука с Грымчаком. Подождите ! Еще и не такое услышим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пинчук думает о своём бале.. он и с сатаной бы заключил сделку, как вещала недавно.. одна не уважаемая дама
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а может сделаем другой болезненный выбор и всю эту срань с вертолета как делает борец с наркотиками?
 показать весь комментарий
Ответить
 
пока в Украине не начнут ликвидировать всю пророссийскую мразоту: пинчука, ахметку, бойко и всех остальных прихвостней русни, страна будет и дальше катиться в бездну
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ПРОВЕСТИ ВЫБОРЫ В ОРДЛе И ПРОДОЛЖАТЬ АТО ПРОТИВ ЗАКОННОЙ МЕСТНОЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Провести вибори і т.ч офіційно оголосити що ця "АТО" завершилась повною поразкою !
 показать весь комментарий
Ответить
 
великий спасатель украинцев изя пинчук,то шо ты людям лекарство от спида бесплатно роздавал это хорошо и для людей и для твоего иудэйского имиджа ,а вот за такие твои высеры по кошерному рылу твоему сапогом 46 размера в самый раз было бы,подстилкой работать конечно тебе не привыкать,но вот если бизнесу твоему тут не удобно то чемодан вокзал телявив или маацква ,и сасавченку срунами не забудь прихватить
 показать весь комментарий
Ответить
 
вот бяда.....оказывается пинчука, гниду свинячу, спросить забыли что нам делать.... короче пинчук иди нахер!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пора всю эту жидо мразь гнать на Х,,Й из Украины,окопались твари, зятек рыжей облезлой гниды кучмы,который в первую очередь виноват в том ,что происходит в стране и дал обогатится этой твари!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
А СБУ и Налоговой давным давно следует заняться старой морщинистой попкой Пинчука!

Можно даже с помощью паяльника.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пінчуку то покуй "завод Україна"! В нього в ЄС та Британії всі активи...

С.рав він на простий народ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я так понял пенчук Юлю подменяет судя по троллям
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть и другой вариант, но он тебе, зяток Кучмовский, ой как не понравится...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Единственное правильное решение если Пинчуки будут клонить в сторону сдачи Крыма и соглашательство на "Приднестровье" в самом худшем варианте то правильно будет вообще отказаться от ОРДИЛО. Путлер никогда не рассчитывал что разрушенное им же ОРДИЛО придётся вставлять в жопу своей пидерации как свечку от геморроя. Все остальные варианты соглашательства это планы х...ла.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Стопроцентная реализация глобального плана хуйла по Украине устами и делами еврейского "бизнесмена" воришки. После подобных заявлений поневоле станешь ярым антисемитом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лично я оригинал статьи «Не читал, но осуждаю!». Почти как у Пастернака. Во-первых я не знаю английского, а заморачиваться с переводчиком нет желания (просто лень), во-вторых, я знаю кто такой Пинчук, откуда он взялся и что из себя представляет. В отличии от Пастернака Пинчук - мерзавец, вор и жулик. Не смотря на всю его "благотворительность".
Можно долго дискутировать, кто лучше - Ахметов или Пинчук (оба "благотворители"), но оба они мерзавцы. Только один бандит, а второй жулик. И прислушиваться к советам жуликов и бандитов я не буду. И ещё один момент - статья напечатана в иностранном издательстве, т.е. расчитана на "европейского" читателя. А внутри страны такие призывы не озвучены. Ведь в отличии от расслабленных европейцев, мы знаем из первоисточника, что такое "русский мир", и знаем, что мирно с ним жить невозможно. И если я настолько "оглупею", что соглашусь с Пинчуком и впущу к себе "русский мир" сегодня, завтра они убьют моих детей и отнимет у меня всё, что мне дорого.
П.С. Невооружённым взглядом видно, что Пинчук выполняет "заказ из Москвы". Вот и ещё одна "консерва" вскрылась! Удивительно, почему Москва сотрудничает всегда только с мерзавцами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наконец, и это, пожалуй, самое главное, такими действиями уходящая администрация ограничивает пространство для маневра новому президенту. Теперь Дональду Трампу будет значительно сложнее продавливать очередную - теперь уже свою - перезагрузку отношений с РФ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Виновен, что такая мразь, как пинчук, открывает рот, порошенко: он своими преступными указаниями прокуратуре не дает посадить тех, кто уже много лишних лет разгуливает на свободе, типа кучмы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ПАРАША!!!! ты когда будешь своих жидо-сородичей в стойло ставить,или надо в натуре Адольфа выкапывать и Бабий Яр повторять!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
ещё одна гнида подковёрная...
что, ущемили интересы??? Так вся страна должна простить ОРДЛО, чтоб пинчуку лучше жилось??
Сцуко.. Зато Беню защимили, а он не собирался с ОРДЛО в дёсны лобзаться.. Наверное поэтому пинчуков/ахметовых НЕ щимят, а Беню - щимят...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нахуй підхуйловця кучмоного ублюдка пінчука
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо раздеть всех олигархов до трусов и купить на эти деньги ядреный арсенал на черном рынке... так надежней
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чему тут удивлятся.
Помните подробности с Д.Киселёвым на ICTV (канале Пинчука).

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пинчук "случайно" забыл, что договора с Россией не стоят бумаги на которой написаны.
На протяжении истории этому есть доказательства других стран и прежде всего Украины.
Так что после договоров с Россией, как это раньше случалось, в итоге Украина потеряет не только территории, но даже такую поддержку союзников и независимость.
С уступками Украина потеряет даже то, что имеет.
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраине надо отказаться от ЕС и НАТО и принять выборы в ОРДЛО, - Пинчук
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик военнослужащие война Днепр_город Донбасс Кабмин кибербезопасность киберпреступление Киев Крым лицензия МИД РФ Минобороны Нацполиция Нацсовет_ТРВ обмен обстрел Омелян Порошенко прокуратура розыск Россия санкции СБУ смерть СНБО США убийство
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти