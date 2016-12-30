 Украине надо отказаться от ЕС и НАТО и принять выборы в ОРДЛО, - Пинчук

Об этом в колонке для The Wall Street Journal написал украинский предприниматель Виктор Пинчук, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, Украина сейчас оказалась в новых геополитических условиях в связи с победой Дональда Трампа на выборах в США и будущими выборами во многих странах Европы, результаты которых могут быть непредсказуемыми.
Готовность украинцев защищать свои ценности - это хорошо, считает Пинчук, но нужно адаптироваться к новым условиям и, возможно, пойти на некоторые уступки ради достижения мира и стабильности в стране.
"Мы поддерживаем наши позиции, что Крым - это Украина и он должен вернуться. Но Крым не должен помешать достижению соглашения об окончании войны на востоке на базе справедливости. Пройдет 15-20 лет, чтобы обеспечить достаточный экономический рост, стабилизировать инфраструктуру, социальную защищенность и финансовую систему. Тогда все в Крыму захотят жить в Украине ", - отметил он.
Одним из компромиссов Пинчук считает выборы на Донбассе.
"Конфликт на востоке пришел извне и не является движением за автономию или гражданской войной. Условия для честных выборов на Донбассе будут созданы только при полном контроле Украины над своей территорией. Но, возможно, нам нужно проигнорировать этот факт и принять местные выборы. Такой компромисс может оказаться сбрасыванием со счетов тех восточных украинцев, которые пострадали. Но если это необходимо для демонстрации приверженности Украины идее мирного воссоединения, тогда нам, возможно, придется пойти на этот компромисс и спасти тысячи жизней", - пишет Пинчук.
Другие уступки, по мнению Пинчука, это временный отказ от скорейшего членства в ЕС и принятие того факта, что Украина в ближайшем и дальнейшем будущем не станет членом НАТО.
"Жизни украинцев, которые мы спасем, стоят этих болезненных компромиссов, о которых я написал. Мы должны повторно доказать, что Украина может принимать участие в решении собственных проблем и глобальных вызовов в качестве члена международной коалиции", - написал Виктор Пинчук.
Полный текст колонки читайте на англоязычной версии Censor. NET.
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Зато вопросов к этому приспособленцу, его бизнесу и ТВ каналам банда соевых додиков не имеет...
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"А вешать будем потом" ...
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ну уж нет, лучше без донбасса и крыма остаться, чем снова в пинчуковско-кучмоское болото нырять.
мы там жить уже не сможем - задохнёмся.
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От ти ЗАМИСЛИВСЯ - і до чого додумався ?
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28 декабря в 18:13 ·
Мы измерили очередь - 1,5 км... они едут праздновать туда... на оккупированную везут от нас даже ёлки... БЕЗ КОМЕНТОВ...
А хочется сказать : Украшайте русские берёзки... (мысли вслух после нуля...)...
Болит...
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Мразь остается мразью.
Что Кучма, что его сынок Ахметов, что зятек Пинчук.
Донбасс как оккупированную территорию надо отрезать до лучших времен.
Сколько бы там кого ни осталось.
Если пойти на сделку с сепаратистами, то в конце концов будут убиты все украинцы.
Вот так шшиды отжимают себе жизненное пространство.
Потом будут обижаться - откуда против нас терроризм, почему нас не любят ?
Нам завидуют !!!!
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чмо немытое трахало дочку кучмы и стало олигархом...
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Пінчуку цього не зрозуміти ніколи!
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где твои зять мы уже поняли.
где Гонгадзе?
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Это была российская многоходовочка, осуществлённая через Медведчука.
Типа алкаш Кучма помнит, что он там нёс в пьяном виде на плёнку, ага...
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Шакал наверное подзабыл, что его тесть Чучма давно не президент
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Повезло ж нам, сука, с олигархами...
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Конечно с шуллером не стоит играть ни в какие игры.
У Пули-Дуры серьезный соперник появился..
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Чи дупастило...
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Сьогодні знайомого зустрів, який за Порощенка готовий відрізати собі яйця... поговорили про політику і"зраду з шатуном"... Опустив очі і язик в задницю собі запхав, а таких придурків у нас на Львівщині повно хто за цих пінчуків-порошенків...........
У них то всьо ЄС, а простий НАРОД загнали в стойло................
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Пинчук: Украина должна стать частью России ради спасения его бизнеса
https://twitter.com/apiontkovsky
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Выборы проводить нельзя, та это и нереально на практике. Та и пускать это быдло в Украину - это ее добить! Виктор Михайлович вроде неглупый человек, но в данном случае муйню сморозил.
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Сука, что еще сказать можно...
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ЛугандоДнеров в Украину?
Ага Щазз, там все уже минимум на 30-50 годиков хана, а когда не хана будет, мудаков там с промытыми мозгами и напечатаными книгами будет очень много, уверен на 99%, что сегодняшние дети будут через несколько лет расказывать, что денеролугандоно был образован давным давно еще 10-м веке до нашей эры, а потом их захватили жидобендеровцы и лишили незхавидимости
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(c)
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Можно даже с помощью паяльника.
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С.рав він на простий народ!
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Можно долго дискутировать, кто лучше - Ахметов или Пинчук (оба "благотворители"), но оба они мерзавцы. Только один бандит, а второй жулик. И прислушиваться к советам жуликов и бандитов я не буду. И ещё один момент - статья напечатана в иностранном издательстве, т.е. расчитана на "европейского" читателя. А внутри страны такие призывы не озвучены. Ведь в отличии от расслабленных европейцев, мы знаем из первоисточника, что такое "русский мир", и знаем, что мирно с ним жить невозможно. И если я настолько "оглупею", что соглашусь с Пинчуком и впущу к себе "русский мир" сегодня, завтра они убьют моих детей и отнимет у меня всё, что мне дорого.
П.С. Невооружённым взглядом видно, что Пинчук выполняет "заказ из Москвы". Вот и ещё одна "консерва" вскрылась! Удивительно, почему Москва сотрудничает всегда только с мерзавцами?
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что, ущемили интересы??? Так вся страна должна простить ОРДЛО, чтоб пинчуку лучше жилось??
Сцуко.. Зато Беню защимили, а он не собирался с ОРДЛО в дёсны лобзаться.. Наверное поэтому пинчуков/ахметовых НЕ щимят, а Беню - щимят...
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Помните подробности с Д.Киселёвым на ICTV (канале Пинчука).
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На протяжении истории этому есть доказательства других стран и прежде всего Украины.
Так что после договоров с Россией, как это раньше случалось, в итоге Украина потеряет не только территории, но даже такую поддержку союзников и независимость.
С уступками Украина потеряет даже то, что имеет.
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