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Все про:Порошенко (10285) военнослужащие (3039)

 Порошенко утвердил новый военный билет

Президент Петр Порошенко утвердил Положение о военном билете рядового, сержантского и старшинского состава и Положение о военном билете офицера запаса.

Об этом говорится в соответствующем Указе Президента №582 от 30 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.

С целью усовершенствования воинского учета военнослужащих и военнообязанных рядового, сержантского, старшинского состава, офицеров запаса Порошенко постановил:

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Украинский контингент в Конго получил новую вертолетную технику, - Минобороны. ФОТОрепортаж

1. Утвердить Положение о военном билете рядового, сержантского и старшинского состава и Положение о военном билете офицера запаса (прилагаются).

2. Кабинету Министров Украины обеспечивать изготовление в установленном порядке необходимого количества бланков военных билетов по заказу Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.

3. Установить, что военные билеты, изготовленные (изданные) до вступления в силу этим Указом, считаются действительными на всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца, кроме случаев, предусмотренных Положением о военном билете рядового, сержантского и старшинского состава и Положением о военном билете офицера запаса, утвержденным этим Указом.

4. Признать утратившими силу:

Указ Президента Украины от 25 мая 1994 года № 263 "об утверждении Положение О военном билете рядового, сержантского и старшинского состава и Положение о военном билете офицера запаса";

- пункт 20 изменений, которые вносятся в акты Президента Украины, утвержденных Указом Президенте Украины от 27 января 1999 года № 70 "Об изменениях и признании утратившими силу некоторых актов Президента Украины";

- пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Президента Украины, утвержденных Указом Президенте Украины от 11 февраля 2000 года № 228 "Об изменениях и признании такими, что утратили силу, актов Президента Украины по вопросам деятельности Национальной гвардии Украины";

- пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые указы Президента Украины, утвержденных Указом Президента Украины от 29 октября 2003 года № 1227 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины";

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- пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые указы Президента Украины, утвержденных Указом Президента Украины от 5 января 2005 года № 4 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Misha Lebedoff
Почти в любой ветке, с поводом и без обязательно присутствуют посты с поливом Порошенко со товарищи. Я не к тому, что я его сторонник или противник, но учитывая, что Пупок знатный специалист по гибридным войнам и никогда не жалел бабок на пропаганду, мне кажется, что я вижу классическую подрывную работу.
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а тебе по зарплату в Ольгино, новый год на носу,бояришник за что то же надо покупать....
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Слышь ,жорик.Когда тебя не сиктым ,зачем ногами дрыгаешь ?
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Грубоватая работа, штампами изволите...
http://censor.net.ua/comments/locate/8/420866/62176884
Ну, в ответ - найдется
"Почти в любой ветке, с поводом и без, обязательно присутствуют посты с отмывом Порошенко, я вижу классическую работу Минстеця"
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Сейчас джамалам не бабками платят....скрута в мордоре. Они за боярышник и кашу гавкают.
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Тебе, брат, не кажется.
Что характерно, эта гнусная мразота особо вошла в азарт в последние несколько недель. Это началось с ракетных стрельб Украины в сторону Черного моря. В связи с чем, напомню, МИД РФ пригрозил: будут стрельбы, будем сбивать ракеты и будем стрелять по местам пуска ракет. Украина, подтерев задницу пригрозами паРашными, провела ракетные стрельбы с таким грохотом, от которого даже глухие генералы в РФ вср@лись. Украина показала паРаше, что она обладает серьезной ракетной мощью. Плюс Кровавый Пастор объявил после этого: когда паРашники суетились, грозясь обстреливать нас, мы выявили ихние уязвимые точки в обороне, по которым будет нанесен - в случае необходимости, ракетный удар.
И после этого паРаша заистерила: надо наносить по Украине ракетно-бомбовый удар, надо уничтожить 2 миллиона украинцев, которые не согласятся об(т)руситься... Надо начинать войну с Украиной - вот смысл этой истерики. И все к этому идет. Только обтрушенные не догоняют: Украина сегодня из себя представляет единый народ, нацию, которую победить НЕВОЗМОЖНО.
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маленькие шоколадки "Рошен"в сухпайках ВСУ
- не лучшее место для реклами, но в масштабах целой армии ... на хлеб с маслом нашему бедному Президенту вполне хватает
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С портретом джамала на обложке А шо это за погоняло ты себе придумало? Чисто украинское ....типа Тарас
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підпишіть будь-ласка прийнятий парламентом закон про скасування януковицьких змін до законодавства про пенсії і поверніть обіцяний на майдані жінкам 55-літній вік виходу на пенсію!
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...а уменя ещё советский военник где-то в кладовке... ...в нашем Консульстве очень удивлялись...*)
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Кто-то сейчас наварится серьезно на печатании этих военных билетов, кто - догадаться не трудно.
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А какие билеты должны быть ? Савецкага образца?
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А в 1994-м были установлены билеты савецкаго образца?
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Крайне ценный вклад в поднятие обороноспособности страны на невиданную высоту.
Как и личное присутствие при любой мало-мальски масштабной передаче отремонтированной военной техники...
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В Одесской области в школе открыли туалет. С музыкой и танцами....
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Ваащета там депутат-придурок решил пропиариться. А то, что на фотках новогодний утренник в школе, то вам глубоко пох. Вы уцепились за то, что праздник в честь открытия туалета...
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Хм...........обміну раніше виданих - не буде. А як же ті білети, що були видані за часів СРСР?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко утвердил новый военный билет
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