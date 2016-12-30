 Порошенко утвердил новый военный билет

Об этом говорится в соответствующем Указе Президента №582 от 30 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы главы государства.
С целью усовершенствования воинского учета военнослужащих и военнообязанных рядового, сержантского, старшинского состава, офицеров запаса Порошенко постановил:
1. Утвердить Положение о военном билете рядового, сержантского и старшинского состава и Положение о военном билете офицера запаса (прилагаются).
2. Кабинету Министров Украины обеспечивать изготовление в установленном порядке необходимого количества бланков военных билетов по заказу Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.
3. Установить, что военные билеты, изготовленные (изданные) до вступления в силу этим Указом, считаются действительными на всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца, кроме случаев, предусмотренных Положением о военном билете рядового, сержантского и старшинского состава и Положением о военном билете офицера запаса, утвержденным этим Указом.
4. Признать утратившими силу:
Указ Президента Украины от 25 мая 1994 года № 263 "об утверждении Положение О военном билете рядового, сержантского и старшинского состава и Положение о военном билете офицера запаса";
- пункт 20 изменений, которые вносятся в акты Президента Украины, утвержденных Указом Президенте Украины от 27 января 1999 года № 70 "Об изменениях и признании утратившими силу некоторых актов Президента Украины";
- пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Президента Украины, утвержденных Указом Президенте Украины от 11 февраля 2000 года № 228 "Об изменениях и признании такими, что утратили силу, актов Президента Украины по вопросам деятельности Национальной гвардии Украины";
- пункт 2 изменений, которые вносятся в некоторые указы Президента Украины, утвержденных Указом Президента Украины от 29 октября 2003 года № 1227 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины";
- пункт 1 изменений, которые вносятся в некоторые указы Президента Украины, утвержденных Указом Президента Украины от 5 января 2005 года № 4 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Украины".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Почти в любой ветке, с поводом и без обязательно присутствуют посты с поливом Порошенко со товарищи. Я не к тому, что я его сторонник или противник, но учитывая, что Пупок знатный специалист по гибридным войнам и никогда не жалел бабок на пропаганду, мне кажется, что я вижу классическую подрывную работу.
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http://censor.net.ua/comments/locate/8/420866/62176884
Ну, в ответ - найдется
"Почти в любой ветке, с поводом и без, обязательно присутствуют посты с отмывом Порошенко, я вижу классическую работу Минстеця"
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Что характерно, эта гнусная мразота особо вошла в азарт в последние несколько недель. Это началось с ракетных стрельб Украины в сторону Черного моря. В связи с чем, напомню, МИД РФ пригрозил: будут стрельбы, будем сбивать ракеты и будем стрелять по местам пуска ракет. Украина, подтерев задницу пригрозами паРашными, провела ракетные стрельбы с таким грохотом, от которого даже глухие генералы в РФ вср@лись. Украина показала паРаше, что она обладает серьезной ракетной мощью. Плюс Кровавый Пастор объявил после этого: когда паРашники суетились, грозясь обстреливать нас, мы выявили ихние уязвимые точки в обороне, по которым будет нанесен - в случае необходимости, ракетный удар.
И после этого паРаша заистерила: надо наносить по Украине ракетно-бомбовый удар, надо уничтожить 2 миллиона украинцев, которые не согласятся об(т)руситься... Надо начинать войну с Украиной - вот смысл этой истерики. И все к этому идет. Только обтрушенные не догоняют: Украина сегодня из себя представляет единый народ, нацию, которую победить НЕВОЗМОЖНО.
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- не лучшее место для реклами, но в масштабах целой армии ... на хлеб с маслом нашему бедному Президенту вполне хватает
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Проехали Майдан.
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Как и личное присутствие при любой мало-мальски масштабной передаче отремонтированной военной техники...
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