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Все про:контрабанда (1578) пограничники (991) поезд (563) Польша (3539)

 Польские таможенники сообщили о первом случае контрабанды в новом "Интерсити+" Киев-Перемышль

У двух украинок конфисковали 156 пачек сигарет без акцизных знаков.

В новом поезде "Интерсити+" сообщением Киев-Перемышль зафиксирован первый случай контрабанды. Об этом сообщается на сайте Таможенной службы Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

28 декабря во время таможенного контроля в Медыке польские таможенники обнаружили у двух пассажирок сигареты без польских акцизных знаков.

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35-летняя и 41-летняя украинка спрятали сигареты в верхней одежде и коробке из-под фруктового сока. Всего таможенники конфисковали 156 пачек сигарет.

В отношении нарушительниц открыли уголовное производство. Им также могут аннулировать документы о малом пограничном движении, на основании которых они въезжали в Польшу.

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Напомним, 23 декабря новый поезд сообщением Киев - Лльвов - Перемышль совершил свой первый рейс.

"Укрзализныця" также планирует запустить поезд сообщением Мукачево - Будапешт.
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шо Насирова споймали? Главное наши то "НЕ ЗАМЕТИЛИ!!!")))) ну бывает))
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РЖД поздравляет россиян с новым годом. Они наверное что-то знают...


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А че там Насрирофф по поводу Львовской таможни дело или проверочку замутит?????
или єтому любитєлю лондонской недвижимости тока одесская таможня муляет????
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Ну а шо делать, если там они дороже в разы - кто ж этим не воспользуется? ))

Вопрос в том, почему у нас сигареты дешевле, а машины дороже, чем в Польше, когда должно быть наоборот???
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Вот из-за таких рагульш и не видеть безвизового режима, как своих ушей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПольские таможенники сообщили о первом случае контрабанды в новом "Интерсити+" Киев-Перемышль
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