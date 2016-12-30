 Польские таможенники сообщили о первом случае контрабанды в новом "Интерсити+" Киев-Перемышль

В новом поезде "Интерсити+" сообщением Киев-Перемышль зафиксирован первый случай контрабанды. Об этом сообщается на сайте Таможенной службы Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
28 декабря во время таможенного контроля в Медыке польские таможенники обнаружили у двух пассажирок сигареты без польских акцизных знаков.
35-летняя и 41-летняя украинка спрятали сигареты в верхней одежде и коробке из-под фруктового сока. Всего таможенники конфисковали 156 пачек сигарет.
В отношении нарушительниц открыли уголовное производство. Им также могут аннулировать документы о малом пограничном движении, на основании которых они въезжали в Польшу.
Напомним, 23 декабря новый поезд сообщением Киев - Лльвов - Перемышль совершил свой первый рейс.
"Укрзализныця" также планирует запустить поезд сообщением Мукачево - Будапешт.
2790 8
Контрабандисты бросили 1,5 тыс. пачек сигарет на границе с Молдовой после применения оружия пограничниками. ФОТО(22)
В Хмельницкой области пассажирский поезд насмерть сбил 22-летнего парня(14)
"Фантом" на Донетчине задержал партию товаров на 1,5 млн грн, которую пытались провезти на оккупированную территорию. ФОТОрепортаж(8)
Жительница Луганщины организовала продажу российского спирта в зоне АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж(28)
Пес два дня охранял и грел свою подругу, сбитую поездом. ФОТОФАКТ(0)
"Укрзализныця" запустит дополнительный скоростной экспресс Киев-Львов на предновогодние дни(3)
Пограничники изъяли на Черниговщине 2 кг янтаря при попытке его контрабанды в Россию. ФОТО(3)
Ответить
Ответить
или єтому любитєлю лондонской недвижимости тока одесская таможня муляет????
Ответить
Вопрос в том, почему у нас сигареты дешевле, а машины дороже, чем в Польше, когда должно быть наоборот???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить