 В отношениях Украины с ЕС произошло не охлаждение, а взросление, - замглавы МИД Пристайко

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел - руководитель аппарата Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы прошли через очень болезненный этап электронного декларирования, которого нет ни в одном государстве мира, и эта открытость многого нам стоила и политически, и имиджево. Но мы это сделали, выполняя наши договоренности с Евросоюзом. А когда нам в ответ говорят: да, вы все сделали, но надо еще подождать, здесь, безусловно, возникают определенная эмоциональная реакция. Поэтому в отношениях с ЕС произошло не охлаждение, а взросление", - сказал он.
Пристайко отметил, что украинские дипломаты действительно в последнее время начинают разговаривать с европейскими партнерами более прагматично: "Мы вам очень благодарны за ту помощь, которую вы предоставляли и предоставляете, поверьте, мы помним о каждом потраченном на нас евро, в то же время есть политические договоренности".
Заместитель министра заметил, что представители внешнеполитического ведомства пытаются не быть эмоциональными, в то же время они не могут "так просто это пропускать - не от имени дипломатов, а от имени Украины".
"Мы 11 лет говорили людям, которые готовят Соглашение об ассоциации с ЕС, что скоро оно будет у нас в руках, а затем Нидерланды начинают выдвигать к нему дополнительные требования. Мы обещали людям, что они вот-вот смогут ездить в Европу без виз, а теперь нам надо им объяснить, как мы могли допустить, что наша часть договоренностей выполнена, и это правда, а Евросоюз каждый раз находит какое-то новое объяснение, почему его часть надо перенести", - констатировал правительственный чиновник.
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Прагматично, значит. Ну можэ и так. Тока меня вот такой прагматизм- удивляет. Этого шо, Европа- тоже потребовала:
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...эту лютую шнягу можно втирать лишь, тем, кто ещё ни в одной стране мира не жил и небыл...
Гр. Украинцы -- нефиг Украине в ЕС делать! -- там никому своих дудок не выдают -- там все под губную гармошку пляшут... -- не вступайте в чужой огород!
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позже - еще одна пословица индеицев племени делавер.
Воти не верь древним повериям после етого.
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Ведь ваше задание стравить Украину с ЕС, не так ли ноль? Только кто вам сказал, что в Украине живут дураки, которые не видят ваши нелепые телодвижения? Все все прекрасно видят. Так что передайте вашим методорастам, ЧТО ОНИ БЕЗДАРНЫ, как штаны пожарника
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А всі в курсі , що наш МЗС навіть не здатний виконувати елементарних функцій - 17 країн Європи і Азії навіть не мають українських послів , в тому числі - наші найближчі сусіди ...
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До сих пор нае***ли как детишек с Дедом Морозом ?
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