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Все про:ассоциация (810) евроинтеграция (1912) МИД (3737) безвизовый режим (937) Евросоюз (11417) Пристайко (21)

 В отношениях Украины с ЕС произошло не охлаждение, а взросление, - замглавы МИД Пристайко

Изменение тональности разговора Украины с Европой более прагматичной свидетельствует не об охлаждении отношений, а определенном взрослении нашего государства в связи с ситуацией с безвизовым режимом.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел - руководитель аппарата Вадим Пристайко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы прошли через очень болезненный этап электронного декларирования, которого нет ни в одном государстве мира, и эта открытость многого нам стоила и политически, и имиджево. Но мы это сделали, выполняя наши договоренности с Евросоюзом. А когда нам в ответ говорят: да, вы все сделали, но надо еще подождать, здесь, безусловно, возникают определенная эмоциональная реакция. Поэтому в отношениях с ЕС произошло не охлаждение, а взросление", - сказал он.

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Пристайко отметил, что украинские дипломаты действительно в последнее время начинают разговаривать с европейскими партнерами более прагматично: "Мы вам очень благодарны за ту помощь, которую вы предоставляли и предоставляете, поверьте, мы помним о каждом потраченном на нас евро, в то же время есть политические договоренности".

Заместитель министра заметил, что представители внешнеполитического ведомства пытаются не быть эмоциональными, в то же время они не могут "так просто это пропускать - не от имени дипломатов, а от имени Украины".

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"Мы 11 лет говорили людям, которые готовят Соглашение об ассоциации с ЕС, что скоро оно будет у нас в руках, а затем Нидерланды начинают выдвигать к нему дополнительные требования. Мы обещали людям, что они вот-вот смогут ездить в Европу без виз, а теперь нам надо им объяснить, как мы могли допустить, что наша часть договоренностей выполнена, и это правда, а Евросоюз каждый раз находит какое-то новое объяснение, почему его часть надо перенести", - констатировал правительственный чиновник.
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Ухудшения резко улучшились на фоне постоянной тенденции к спаду подъёма.
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Прагматично, значит. Ну можэ и так. Тока меня вот такой прагматизм- удивляет. Этого шо, Европа- тоже потребовала:
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"Мы прошли через очень болезненный этап электронного декларирования, которого нет ни в одном государстве мира..."

.
...эту лютую шнягу можно втирать лишь, тем, кто ещё ни в одной стране мира не жил и небыл...
Гр. Украинцы -- нефиг Украине в ЕС делать! -- там никому своих дудок не выдают -- там все под губную гармошку пляшут... -- не вступайте в чужой огород!
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Выселки - это показная лирка. А вот сам их факт и ужесточение санкций - это отменный дип прощальный салют Обамы, в том числе и фейрверк в анус Трампа. Действительно, что в этой ситуации делать Трампу? Отменять анкции? Немедленно будет обвинен в том, что пукен помогал и сейчас Трамп заметает следы. Последствия не заставят себя ждать. Оставить санкции? Новый виток конфронтации с кремлевским недоделком. Ситуация у Трампа близка к патовой. Вот в чем ч вижу блеск прощального аккорда Обамы.
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Сорри, сорвало вдруг и не дало дописать. Так вот учитывая то, что натворил Обама в ЕС будет примерно такая же патовая ситуация. Европа никогда и особенно сейчас не захочет, да и не сможет толком противопоставить себя США. И теперь у ЕС лидеров слишком мало пространства для действий, которые бы не вызвали волну нигилизма к ним, если они в одностороннем порядке начнут смягчаться. И все это надо учитывать совокупно со средним негативным фоном восприятия Трампа.
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когда лошади ржут всем табуном, Новыи Год наступает на секунду
позже - еще одна пословица индеицев племени делавер.
Воти не верь древним повериям после етого.
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Да врешь ты пристойко как и твой барыга липейкий.Какое в фига взросление.Все видят что вы все во власти преступники.Потому такое и отношение к вам пейсатым уродам.А вот деньги дает и европа и мвф вам видно за откаты.Не было бы тех кредитов если бы не делились украденным с такими же уголовниками смвф и европы.
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О , майн Гот! Мільйони українців, що вони виходили на Майдани, вони що чекали якоїсь манни небесної від ЄЕС і якогось прагматизму від закостенілих європейців-гедоністів і європейців-скептиків? А зараз нас просто водять за ніс. Україна ніби і всім критеріям відповідає, але вибачте... не місце вам у Європі. Ну не хоче Європа України - давайте шукати інше майбутнє. Треба розізлитись, як турки чи євреї... Яких найближчі друзі і союзники водили за ніс десятиліттями
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Европа думала, что она самая, самая, самая и беспечность ушла в небытие и свою сегодняшнюю слабость показывает в своих решениях. Дело не в Украине, а в самой Европе.
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Ну і кому воно потрібне, таке "взросление"?!................... Угоду про асоціацію - не ратифікували. Навіть довбаний "безвіз" - не дають. Не кажучи вже про будівництво газопроводу в обхід України та інши "приємності"..................... Варто було заради цього проводити "майдан"?!
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А также жареных снигерей и распятых мальчиков. Бросьте тролить и искать в украинском глазу соринки, не видя в своем бревна пукена. Украинцы - замечательный, добрый, трудолюбивый , НО ФАТАЛЬНО НЕВЕЗУЧИЙ на власть народ.
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Сейчас не важно, сколько граждан выступает в Украине за безвиз с ЕС, сейчас вопрос о порядочности ЕС, а с этим наверное есть проблемы.
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Нагнетайте больше :D
Ведь ваше задание стравить Украину с ЕС, не так ли ноль? Только кто вам сказал, что в Украине живут дураки, которые не видят ваши нелепые телодвижения? Все все прекрасно видят. Так что передайте вашим методорастам, ЧТО ОНИ БЕЗДАРНЫ, как штаны пожарника
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Это не взросление, а понимание того, что у государства не может быть друзей. Только союзники. А они могут и подвести.
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И шо европейские партнеры отвечают нашим дипломатам на эти прагматичные вопросы?
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Саакашвили весьма культурный человек. Я бы применио мат
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определенном взрослении нашего государстваИсточник: http://censor.net.ua/n421711

А всі в курсі , що наш МЗС навіть не здатний виконувати елементарних функцій - 17 країн Європи і Азії навіть не мають українських послів , в тому числі - наші найближчі сусіди ...
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Про взросление они нам ничего не говорили. Безвизовый режим - был, НАТО - было, ассоциация - была, взросление - не было.
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произошло не охлаждение, а взросление

До сих пор нае***ли как детишек с Дедом Морозом ?
.
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ДОРОСЛІШАННЯ. У чому те дорослішання, якщо характерні особливості, що відзначають українську владу, то ті принципи за якими живе український бізнес. А саме, це магічне слово "дай"! Отож: МВФ, дай транш; ЄС, дай безвіз; ЄС та США, дай допомогу тощо. Це тільки населення може "волонтерити", дючи допомогу військовим, або збирати гроші для ЗСУ, ставити холодильники з безкоштовними харчами. Така в Україні склалася стадія дорослішання, за якої утворилася частка "багатих" жмотів і "бідного" населення-добродіїв.
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Т.е. если раньше ЕС стеснялось посылать Украину в открытую по известному адресу, то сейчас прямо его назвало...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ отношениях Украины с ЕС произошло не охлаждение, а взросление, - замглавы МИД Пристайко
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