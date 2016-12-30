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Все про:нон грата (297) Огрызко (257) Россия (64474) санкции (5746) США (11528)

 "Это серьезный сигнал Москве, что такие вещи не будут прощаться", - Огрызко о ситуации с высланными из США дипломатами РФ

США, приняв решение выслать 35 дипломатов РФ, продемонстрировали России, что будут жестко реагировать в подобных ситуациях.

Такое мнение в эфире "112 Украина" высказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, передает Цензор.НЕТ.

"Здесь ответ на поверхности. Когда страна грубым образом вмешивается в "святую святых" любой демократии - избирательный процесс, пытается склонить выборы в ту или иную сторону. Здесь реакция, по моему мнению, должна быть значительно жестче. Но и этот демарш является очень серьезным сигналом Москве, что такие вещи не будут прощаться", - считает он.

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Говоря о том, как быть в ситуации, что американские спецслужбы не могут привести доказательства вмешательства РФ, поскольку это фактически означает раскрыть свои источники и технические способы борьбы, Огрызко отметил, что есть способы подачи соответствующей информации без раскрытия источников.

"А спецслужбы поднаторели уже давно и успешно. Поэтому, как только такая ситуация возникнет, у Трампа, могу вас убедительно заверить, риторика поменяется", - отметил он.

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Также Огрызко прогнозирует, что российские дипломаты будут экстрадированы с территории США. "И это будет довольно неприятная процедура. Поэтому им придется либо сесть в автомобили и уехать в Канаду или в Мексику, или вылететь так же непрямым рейсом, там рейсом не Нью-Йорк-Москва или Вашингтон-Москва, а рейсом Нью-Йорк-Мехико или Пуэрто-Рико", - сказал он.

Напомним, вчера Обама подписал указ о новых санкциях против РФ. Они коснутся шести организаций, в том числе и ФСБ. Кроме того, США выслали из страны 35 российских дипломатов.
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Трамп все скасує..
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І хто йому дозволить це зробити? Він же не СЦарь "Всея Руси".
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Если Трамп пойдёт на поводу плешивого педофила, то поездка в Даллас ему обеспечена
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Новая мантра глидоедов , придет Трамп спасет рассею , когда уже сами хоть что то сделаете .
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А "хрома утка" оказалась очень даже способной дать пинок рашке. Очередной.
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так этот сигнал не проходит сквозь вату... не получат они его это сигнал
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чому ж, від недавна вата заселилась і в головах власників - особливий вид вати: кремлівський
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Там набагато гірша субстанція-імперський шовінізм.
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згоден, але ж це не відміняє присутність вати в голові
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в теперішній ситуація, порівнюю с друшляком: до мізків доходить лише те, що вигідно для сцаря всєя россосії...
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Влучно!
У мене трохи інше-вата всмоктує те, до чого доторкнулась. Без відторження, можна лише вичавити зайве, та залишки все одно будуть. Іншими словами-немає критичного осмислення.
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"немає критичного осмислення." - ось це і є головна задача для Пуйла.
Згоден!!!
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Не тільки його. Будь якого популіста-маніпулятора.
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Тоді побажаємо рідній ненькі Україні, щоб у нас ніколи не виросло своє )(уйло!
Грамотні українці, гадаю, приєднаються до цього побажання!
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Уже получили. Дипломаты точно злобу затаят, а ведь они высокопоставленные сотрудники ФСБ все... Им придётся под самый Новый Год вдруг потерять всё, чего добились, и даже сам Новый Год встречать не в богатой Америке, а в сраной рашке, как они сами её называют. Такое не прощается, особенно когда они - настоящие скрепные патриоты рашки. Любой скрепный патриот ненавидит Америку и больше всего на свете мечтает туда переехать жить.
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Вот и я об этом же: сигнал "приняли" дипломаты (так сказать, поняли, что за фуйня с ними произошла), а до кремлёвских фиг этот сигнал дойдёт...
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А эти все сигналы подают. Чего гудеть, уже врезались!
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обама дрыщ просидел два срока и дал хуйлу почустовать не наказаннсоть..... Хотя бы небо над сирией закрыли для рос авиациии сколько бы людей спасли...
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А Россия сейчас применит контрсанкции - и отправит этих 35 дипломатов в республику Коми , пусть "пендосам" будет стыдно
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а им ответными санкциями интернет отключат и вышлют лавровскую дочь домой
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А может и отключат, сигнальчики насчёт хакеров российских не зря раздаются. Это звоночки, возможно... Зачем, скажут, нам в интернете этот гадюшник, он безопасности угрожает по всему миру...
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"Бей своих, чтобы чужие боялись"-це справді ватно і скрєпно!
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Между прочим это Глава муниципального округа Ново-Переделкино.
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Это еще "сети" нужно найти. Или он имел ввиду подьезды и лифты?
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Надругательство над казламордыми становятся, паходу, признаком хорошего тона среди цивилизованных людей...
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Вы меня обманули. Майдан был протестом людей с коммунистическими идеями. Все ваши реформы, это социализм. Даже хуже.
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Поэтому, когда это всем станет понятно, вас никто не будет поддерживать. А понятно станет очень скоро. Еще пару лет. И все. И потом никогда больше ни один политик мира за вас на будет что то делать. Ну и вас конечно закончится ваше время.
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А глупая Савченко. Ну посмотрите на её РУНУ. Это Пол Потовская модель(социалистическая). И вы все на этом форуме такие. И даже те кто с Ольгино. Тоже. То есть социалисты маоисты.
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Майдан был протестом людей с коммунистическими идеями ..... в 1917 году .
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Ну посмотри на содержание реформ. Хуже даже чем в СССР.
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А какие реформы были в СССР , ну кроме расстрелов людей .
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Как это какие. Экономические конечно. А расстрелы людей это следствие. У вас не так?
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расстрелы людей это следствие реформ?

Охегительные реформы!!!
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Оригинальное мышление у человека , реформы виноваты .
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Вы такие и хотели. И за них умирали и убивали. Во времена СССР. Разве нет.
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Нет , к нам СССР пришел в 1939 и воевали мы с ним до 1964 года , у меня из семьи 6 человек погибло .
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Мне странно вам отвечать. О чем речь. Я о том и написал. Что пришел майдан. и то что я ожидал не подтвердилось. Это комуняцкий атавизм.
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Как то странно выражаете свои мысли , мне показалось что вы написали что Майдан делали люди с коммунистическими идеями .
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Вообще то нет , до прихода к нам СССР мы жили намного лучше , у нас бедным считался тот кто имел всего пару коней и пару коров , а большинство имело по 5-6 голов и тех и других , ну и волы конечно , мясом волов мы обеспечивали всю австрийскую армию . Многие дети крестьян учились в Братиславе и Вене .
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Ну так и я о том. Пришла реформа. И все что было в ней завернуто.
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свиньи, коровы, волы и все? чисто аграрная республика!
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А мы и были аграрным придатком империи , да и сейчас тоже аграрная область , попробуй вырастить при населении в 300 000 волов на всю австрийскую армию , некоторые богатые крестьяне имели свои доходные дома в Париже , аграрии они разные бывают , на россии это одно у нас другое . Я тоже аграрий со стабильным доходом около 25 000 евро в год и что ?
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За то наш барыга липейкий вместе с рашистами спонсирует убийство украинских солдат и имеет совместный бизнес и его заводы в севастополи работают на оборону врага.Это только узурпировавшая власть у Украине пейсатая опг открыла границы врагу и пустила их бизнес в Украину.Да и ведет себя президент как союзник путина и организатор внутренней оккупации Украины.Лгут они с экрана преданости а сами в угоду путину уничтожают Украину..
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Кацап, отвянь уже, мы всё знаем без тебя...
Ты как рекламу пороху делаешь, потому что все знают, что кацапы врут всегда.
Раз ты его ругаешь - значит, он норм, на это рассчитываешь, порохобот?
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Відзеркалення наспрвді буде хакерська атака США під час виборів в свінолупіі. пропоную всім хакерам Украйни та іншіх країн прєднатися. Як на вашу думку скількі їх буде?
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Да казламордые...
Паходу, нахватались вы, дыбилы, обамовских "подарков" поколения на три вперёд, недоноски вы апущенные, ...лять...
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Нью -Йорк - Алеппо пусть летят , а там тушка подберет тушки .
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скажите а Трамп может отменить благие намерения Обамы?
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Помолись, как обычно в России молятся Трампу. Этой традиции уже с год...
Може что и выгорит...
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я молюсь одному богу и имя его Мирная Украина, вы не перегибайте палку, не зная человека
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Т.е. ответа на вопрос у вас нет. А зачем тогда воздух сотрясаете?
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Писав я дописувачу Прохожый-у вас завжди проблема з попаданням і відповіді.
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Огрызко огрызнулось. хииии.
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Фігня це а не - "серьезный сигнал"................. Ну вислали США 35 дипломатів (їх та десь біля 500) і - що???......... У відповідь Росія можливо зробить те ж саме.
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Кацапских гавнотроли в потеряшке шож такое шо росеюшку сцаной тряпкой да по харе
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это сигнал вышиватникам, как надо работать....
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а рейсом Нью-Йорк-Мехико или Пуэрто-Рико

Лучше рейсом Сочи - Алепо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это серьезный сигнал Москве, что такие вещи не будут прощаться", - Огрызко о ситуации с высланными из США дипломатами РФ
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