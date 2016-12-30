 "Это серьезный сигнал Москве, что такие вещи не будут прощаться", - Огрызко о ситуации с высланными из США дипломатами РФ

Такое мнение в эфире "112 Украина" высказал экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, передает Цензор.НЕТ.
"Здесь ответ на поверхности. Когда страна грубым образом вмешивается в "святую святых" любой демократии - избирательный процесс, пытается склонить выборы в ту или иную сторону. Здесь реакция, по моему мнению, должна быть значительно жестче. Но и этот демарш является очень серьезным сигналом Москве, что такие вещи не будут прощаться", - считает он.
Говоря о том, как быть в ситуации, что американские спецслужбы не могут привести доказательства вмешательства РФ, поскольку это фактически означает раскрыть свои источники и технические способы борьбы, Огрызко отметил, что есть способы подачи соответствующей информации без раскрытия источников.
"А спецслужбы поднаторели уже давно и успешно. Поэтому, как только такая ситуация возникнет, у Трампа, могу вас убедительно заверить, риторика поменяется", - отметил он.
Также Огрызко прогнозирует, что российские дипломаты будут экстрадированы с территории США. "И это будет довольно неприятная процедура. Поэтому им придется либо сесть в автомобили и уехать в Канаду или в Мексику, или вылететь так же непрямым рейсом, там рейсом не Нью-Йорк-Москва или Вашингтон-Москва, а рейсом Нью-Йорк-Мехико или Пуэрто-Рико", - сказал он.
Напомним, вчера Обама подписал указ о новых санкциях против РФ. Они коснутся шести организаций, в том числе и ФСБ. Кроме того, США выслали из страны 35 российских дипломатов.
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У мене трохи інше-вата всмоктує те, до чого доторкнулась. Без відторження, можна лише вичавити зайве, та залишки все одно будуть. Іншими словами-немає критичного осмислення.
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Згоден!!!
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Грамотні українці, гадаю, приєднаються до цього побажання!
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Охегительные реформы!!!
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Ты как рекламу пороху делаешь, потому что все знают, что кацапы врут всегда.
Раз ты его ругаешь - значит, он норм, на это рассчитываешь, порохобот?
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Паходу, нахватались вы, дыбилы, обамовских "подарков" поколения на три вперёд, недоноски вы апущенные, ...лять...
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Може что и выгорит...
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Лучше рейсом Сочи - Алепо.
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