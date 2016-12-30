 Новая Госпрограмма развития ВСУ направлена на достижение критериев, необходимых для вступления Украины в НАТО, - Минобороны

29 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, новая редакция Государственной программы подытоживает работу, которая проводилась в украинском оборонном ведомстве и Вооруженных Силах по результатам комплексного осмотра сектора безопасности и обороны Украины относительно пересмотра и обновления концептуальных стратегических документов и документов оборонного планирования.
Главной целью Государственной программы является обеспечение приобретения Вооруженными Силами Украины возможностей для эффективного реагирования на угрозы национальной безопасности в военной сфере.
В результате выполнения мероприятий Государственной программы система органов военного управления будет построена на принципах, принятых в государствах-членах НАТО. Произойдет переход к новой системе планирования развития Вооруженных Сил на основе планирования возможностей, ориентированных на угрозы.
Будет усовершенствована структура Вооруженных Сил и оптимизирована их численность. Вооруженные Силы будут укомплектованы профессиональным и социально защищенным личным составом.
Воинские части боевого состава пройдут необходимую подготовку и будут полностью оснащены вооружением и военной техникой, обеспечены материально-техническими средствами, достаточными для выполнения задач по назначению.
Будет создана единая система логистики и усовершенствована система медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины. В основу полагаться опыт, приобретенный Украинской армией во время проведения антитеррористической операции, и соответствующие стандарты НАТО.
"Реализация Программы обеспечит обретение Вооруженными Силами Украины возможностей для эффективного реагирования на угрозы национальной безопасности в военной сфере, обороны Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, а также достижение евроатлантических стандартов и критериев, необходимых для обретения членства в НАТО", - отметили в пресс-службе Минобороны.
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