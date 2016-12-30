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 Новая Госпрограмма развития ВСУ направлена на достижение критериев, необходимых для вступления Украины в НАТО, - Минобороны

Новая Государственная программа развития ВС Украины направлена на достижение войском критериев, необходимых для обретения членства в НАТО.

29 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период до 2020 года.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны Украины, новая редакция Государственной программы подытоживает работу, которая проводилась в украинском оборонном ведомстве и Вооруженных Силах по результатам комплексного осмотра сектора безопасности и обороны Украины относительно пересмотра и обновления концептуальных стратегических документов и документов оборонного планирования.

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Главной целью Государственной программы является обеспечение приобретения Вооруженными Силами Украины возможностей для эффективного реагирования на угрозы национальной безопасности в военной сфере.

В результате выполнения мероприятий Государственной программы система органов военного управления будет построена на принципах, принятых в государствах-членах НАТО. Произойдет переход к новой системе планирования развития Вооруженных Сил на основе планирования возможностей, ориентированных на угрозы.

Будет усовершенствована структура Вооруженных Сил и оптимизирована их численность. Вооруженные Силы будут укомплектованы профессиональным и социально защищенным личным составом.

Воинские части боевого состава пройдут необходимую подготовку и будут полностью оснащены вооружением и военной техникой, обеспечены материально-техническими средствами, достаточными для выполнения задач по назначению.

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Будет создана единая система логистики и усовершенствована система медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины. В основу полагаться опыт, приобретенный Украинской армией во время проведения антитеррористической операции, и соответствующие стандарты НАТО.

"Реализация Программы обеспечит обретение Вооруженными Силами Украины возможностей для эффективного реагирования на угрозы национальной безопасности в военной сфере, обороны Украины, защиты ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, а также достижение евроатлантических стандартов и критериев, необходимых для обретения членства в НАТО", - отметили в пресс-службе Минобороны.

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тю я в НАТО хочу уже лет 10 = готов выделить 1 га земли под базу,кто добавит ))))))))
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Для цього треба не один га землі...вистеленої грошима.
Та я в долі.
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так давайте все скинемся и организуем - шо в первый раз ,за эти 3 года
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Таке вже-і скидаємось, і організовуємо. Всією країною.
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Никакого вступления не будет, ни в НАТО, ни в ЕС.... по моему это всем уже ясно, а вот быть ближе к их стандартам и развивать страну, не ждать милостыню.
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потрібно бути максимально самодостатніми, щоб не від кого не залежати
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Безвиз уже получили, теперь пора и в НАТО вступить, а потом и в ЕС.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовая Госпрограмма развития ВСУ направлена на достижение критериев, необходимых для вступления Украины в НАТО, - Минобороны
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