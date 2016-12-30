 НАБУ завершило расследование в отношении чиновницы Минагрополитики, задержанной при получении $150 тыс. взятки, - Холодницкий

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.
"Признав собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта, прокурорами - процессуальными руководителями САП поручено детективам НАБ Украины сообщить подозреваемой чиновницы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к его материалам. Напомню, что руководитель департамента указанного министерства требовала и получила от предпринимателя взятку в размере 150 тыс. долларов США за согласование ликвидационной массы обанкротившегося предприятия и участия в торгах с целью его дальнейшего приобретения, после чего была задержана детективами НАБ Украины вблизи здания Министерства, а во время обыска в автомобиле последней изъяты денежные средства, которые были собственно предметом неправомерной выгоды", - рассказал он.
"Во время досудебного расследования были наложены аресты на квартиру в Киеве, автомобиль и земельный участок чиновницы. После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд, а за указанное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет", - резюмировал Холодницкий.
Напомним, за взятку в 150 тысяч долларов была задержана начальница одного из отделов Минагрополитики. Комментируя ход расследования Холодницкий ранее заявил: "Не исключаем, что она действовала не сама. То есть продолжение следует".
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