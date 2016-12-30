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Все про:НАБУ (1272) взятка (3171) Минагрополитики (276) Холодницкий (221) Антикоррупционная прокуратура (300)

 НАБУ завершило расследование в отношении чиновницы Минагрополитики, задержанной при получении $150 тыс. взятки, - Холодницкий

В случае признание суда вины подсудимой ей грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Признав собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта, прокурорами - процессуальными руководителями САП поручено детективам НАБ Украины сообщить подозреваемой чиновницы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к его материалам. Напомню, что руководитель департамента указанного министерства требовала и получила от предпринимателя взятку в размере 150 тыс. долларов США за согласование ликвидационной массы обанкротившегося предприятия и участия в торгах с целью его дальнейшего приобретения, после чего была задержана детективами НАБ Украины вблизи здания Министерства, а во время обыска в автомобиле последней изъяты денежные средства, которые были собственно предметом неправомерной выгоды", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За взятку в 150 тысяч долларов задержана начальница одного из отделов Минагрополитики. ФОТОрепортаж

"Во время досудебного расследования были наложены аресты на квартиру в Киеве, автомобиль и земельный участок чиновницы. После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в суд, а за указанное преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет", - резюмировал Холодницкий.

Напомним, за взятку в 150 тысяч долларов была задержана начальница одного из отделов Минагрополитики. Комментируя ход расследования Холодницкий ранее заявил: "Не исключаем, что она действовала не сама. То есть продолжение следует".
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Рапортуют так, как будто это последняя тварь на взятке попалась
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поки будуть в нас судді як зараз--який сенс у НАБУ ХУЮ ДПУ ОБЖД КПСС які там ще є абрівіатури?
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Есть предложение редакции: не перепечатывать фуфло из пресс-релизов, а писать по сути: такой-то чиновник осужден на столько-то по обвинению в том-то. Или, если уж переписали, то ставьте дело на контроль, и пишите: "чиновник, арестованный по обвинению в том-то, оправдан". Правда ведь, надоело уже радоваться тому, как очередной вор отделался легким испугом, даже штанишек не испачкав.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ завершило расследование в отношении чиновницы Минагрополитики, задержанной при получении $150 тыс. взятки, - Холодницкий
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