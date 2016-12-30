 "Пусть приезжают, у нас будет очень много вопросов", - СБУ о планах Савченко провести встречу с Захарченко и Плотницким в Киеве

Об этом спикер СБУ Елена Гитлянская заявила в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Пусть приезжают, у нас будет очень много вопросов. Наши следователи тоже с удовольствием пообщаются с ними... Савченко также приходит к нам на разговоры со следователем как свидетель в рамках уголовного производства по созданию террористических организаций "ЛНР/ДНР", - сказала она.
Отметим, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР": "Я же говорила, что буду и с чертями встречаться ". Стоит указать, что на самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики. Позже в Германии Савченко рассказала об этой встрече: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией ". А главарь террористов "ЛНР" Плотницкий, после переговоров, заявил, что Савченко теперь их "голос" в Верховной Раде. После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.
29 декабря Савченко заявила, что планирует новые встречи с главарями террористов "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким: "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве".
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Если люди не выходят на майдан , когда есть записи Рожковой про то как НБУ под руководством "барыги" разворовывают десятки милиардов , если люди не выходят на майдан , когда Онищенко заявляет , что платил сотни милионов пархатому кондитеру , если люди не выходят на Майдан , когда жыдовская власть просто отпускает 15 террористов , которые убивали простых солдат.
То с какого х.я народ выйдет на майдан из-за "савченко"?
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Кто такой Онищенко и чем он отличается от прочей рыговской сволочи, которая в той же мацкве устраивает судебные иски по поводу украинского "государственного переворота"?
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В статье для The Wall Street Journal украинский бизнесмен Виктор Пинчук предложил отказаться на ближайшее время от перспектив вступления в Европейский союз, забыть о членстве в НАТО, провести выборы на оккупированных территориях и не настаивать на возвращении Крыма.
Украинский бизнесмен Виктор Пинчук заявил, что Украине нужно пойти на "болезненные компромисcы" ради доcтижения мира. Об этом он написал в статье для The Wall Street Journal.
По мнению Пинчука, первым пунктом идет отказ на ближайшее будущее от заявлений о намерении вступить в ЕС.
Бизнесмен заверил, что поддерживает позицию касательно того, что "Крым является частью Украины и должен быть возвращен", но, по его мнению, "Крым не должен стоять на пути сделки, которая завершит войну" на Донбассе.
Он признал, что конфликт на востоке Украины инициирован "из-за рубежа" и не является гражданским, а также что справедливые выборы на оккупированных территориях невозможны. При этом Пинчук не исключает, что эту позицию придется уступить и "принять местные выборы" боевиков. По его мнению, таким образом будет продемонстрирована "приверженность Украины мирному объединению".
Пинчук призвал заявить, что Украина отказывается от перспективы членства в НАТО как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.
По словам бизнесмена, Киеву также следует "дать ясно понять, что мы готовы принять ослабление санкций" в отношении РФ, что, считает Пинчук, приблизит к "свободной, единой, мирной и безопасной Украине".
Украину никогда не завоевывали, ее всегда разворовывали, продавали и предавали.
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Война не потому, что хочется пострелять, а потому, что жить стало невмоготу!
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Бізнесмен Віктор Пінчук пропонує Україні прийняти компроміси у відносинах з Росією і відійти від євро інтеграційного шляху, провести вибори на окупованому Донбасі до звільнення його територійПро це йдеться у статті Пінчука в розділі "думки" в газеті The Wall Street Journal.ЗдаемсяЛанцюжок: Порошенко = Пінчук = Медведчук = Путін
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По друге - кремль , моментально , призначить нових клоунів - там кадрові резерви не вичерпні ... ))
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Он , наприклад , замість Мінського формату , буде наприклад Київський... - і туди будуть приїздити всі , хто захоче ... І Україна буде просто змушена їх оберігати .
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Народ ненавидит "парашенку" , но грохнуть его не может - ведь есть тысячи "манкуртов" , которые будут убивать каждого , кто позариться на их главаря.
Вспомни как "грызлов" прилетал в Киев - кто-то его грохнул ? - а ведь этот человек принимал прямое участие в оккупации Крыма и нападении на Донбасс - охраны было больше чем у Обамы.
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А вообще, если бы она не была дебилкой, могла бы остаться в украинской политике. Но, увы, сортирным тёткам светит только сортир.
Те, кто ещё не понял, кто такая эта сука, почитайте её мэмуары. Редкостное ничтожество.
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