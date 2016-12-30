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Все про:Савченко (2365) СБУ (12913) Захарченко Александр (124) Гитлянская (64) Плотницкий (139)

 "Пусть приезжают, у нас будет очень много вопросов", - СБУ о планах Савченко провести встречу с Захарченко и Плотницким в Киеве

Заявление нардепа Надежды Саченко о планах привезти в Киев главарей "Л/ДНР" в Службе безопасности Украины расценивают как возможность допросить их.

Об этом спикер СБУ Елена Гитлянская заявила в комментарии LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Пусть приезжают, у нас будет очень много вопросов. Наши следователи тоже с удовольствием пообщаются с ними... Савченко также приходит к нам на разговоры со следователем как свидетель в рамках уголовного производства по созданию террористических организаций "ЛНР/ДНР", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве", - Савченко заявила о подготовке новой встречи с главарями боевиков Захарченко и Плотницким

Отметим, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР": "Я же говорила, что буду и с чертями встречаться ". Стоит указать, что на самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики. Позже в Германии Савченко рассказала об этой встрече: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией ". А главарь террористов "ЛНР" Плотницкий, после переговоров, заявил, что Савченко теперь их "голос" в Верховной Раде. После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.

29 декабря Савченко заявила, что планирует новые встречи с главарями террористов "ДНР" и "ЛНР" Захарченко и Плотницким: "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве".
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Савченко нужно срочно проконсультировать у психиатра,она абсолютно невменяема,открыто работает на Путина и сатанит всю Украину не по детски. СБУ обязано с ней разобраться независимо от того,что она депутат,даже ее депутатство и доступ к государственным секретам требует немедленно это сделать.
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Интересно, а к самой Савченко у СБУ вопросов нет???
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Якщо заарештують Савченко- Майдан-3 гарантовано.
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Из-за савченко ? - насмешил.

Если люди не выходят на майдан , когда есть записи Рожковой про то как НБУ под руководством "барыги" разворовывают десятки милиардов , если люди не выходят на майдан , когда Онищенко заявляет , что платил сотни милионов пархатому кондитеру , если люди не выходят на Майдан , когда жыдовская власть просто отпускает 15 террористов , которые убивали простых солдат.
То с какого х.я народ выйдет на майдан из-за "савченко"?
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Ни в коем случае не в защиту "кондитера":

Кто такой Онищенко и чем он отличается от прочей рыговской сволочи, которая в той же мацкве устраивает судебные иски по поводу украинского "государственного переворота"?
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О, импотенты голос подали... Где вы были, когда она с террористами переговоры проводила? По вашим собственным словам - вы даже не знали об этом. СБУ - это Служба Безопасности Украины, если вы забыли...
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Смотрю Гадя с платформой СРУ-НА ватники заготавливают для хороших ребят из Лугандона
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Попросите свою контору сменить новость. Третий месяц одно и тоже. Ну тупыееееееееееееее...
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далеко пойдет. главное - правильного спонсора найди девочке. а там и до мандата (да-да, не смейтесь, до мандата) депутата рукой подать.
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я про школьницу из Краснодара писал, а ты про Савченко? бывает...
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Понятно , непонятно зачем вообще открывать рекламки ботов
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Потому что он кацап и его единиственный внутренний стержень это чеченский хуй в его жопе
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Шагай ка ты Правой нахуй, это какраз в той черной дыре между Донецком и Луганском - будеш там в десна долбится с кацапами
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Тебя не банят , а спамят сами пользователи .
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Ага счас они после случая с мобильником лифтами пользоватся перестали
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зато мы знаем тепрерь, что они перемещаются ПО ЛЕСТНИЦАМ...
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Они и в клетке не нужны.Зачем?Оказали сопротивление при задержании....А то ведь наши "самые гуманные суды в мире" много им не дадут,плюс расследовать лет пять будут.Тогда по "закону савченко"+амнистия к какому нибудь празднику они выйдут раньше тех,кто за обворованный соседский сарай сидит.
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Да ладно, как кураторы из масквабада скажут, так и делать будите..Сказочники..
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Не переживай , пархатый барыга им такую охрану из ГСО-шников даст , что в случае если народ захочет убить захарченко или плотницкого - то ГСО-шники гелетея откроют огонь на поражение по толпе - можете даже не сомневаться.
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"Пусть приезжают, у нас будет очень много вопросов", - СБУ . плотницкий : санёк!, смываемся, гадя и нам нагадила, гадя такая! :Каво истчо развести ? как 2 пальца апасвальт!
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Любовный треугольник,может плохо кончиться
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Если ваши друзья убеждают вас в необходимости переговоров с вашими врагами, значит, предатели уже обо всем договорились....

В статье для The Wall Street Journal украинский бизнесмен Виктор Пинчук предложил отказаться на ближайшее время от перспектив вступления в Европейский союз, забыть о членстве в НАТО, провести выборы на оккупированных территориях и не настаивать на возвращении Крыма.

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук заявил, что Украине нужно пойти на "болезненные компромисcы" ради доcтижения мира. Об этом он написал в статье для The Wall Street Journal.
По мнению Пинчука, первым пунктом идет отказ на ближайшее будущее от заявлений о намерении вступить в ЕС.
Бизнесмен заверил, что поддерживает позицию касательно того, что "Крым является частью Украины и должен быть возвращен", но, по его мнению, "Крым не должен стоять на пути сделки, которая завершит войну" на Донбассе.
Он признал, что конфликт на востоке Украины инициирован "из-за рубежа" и не является гражданским, а также что справедливые выборы на оккупированных территориях невозможны. При этом Пинчук не исключает, что эту позицию придется уступить и "принять местные выборы" боевиков. По его мнению, таким образом будет продемонстрирована "приверженность Украины мирному объединению".
Пинчук призвал заявить, что Украина отказывается от перспективы членства в НАТО как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.
По словам бизнесмена, Киеву также следует "дать ясно понять, что мы готовы принять ослабление санкций" в отношении РФ, что, считает Пинчук, приблизит к "свободной, единой, мирной и безопасной Украине".
Украину никогда не завоевывали, ее всегда разворовывали, продавали и предавали.
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Пинчук зять кучмы, того кто возглавляем Минский процесс. Теперь становиться ясно, о чем они все это время договаривались. Кто бы сомневался?! А кучму туда послал порох. А мертвечук правая рука кучмы и кум путина. Все вместе 26 лет грабили и разваливали Украину как государство, людей превращали в рабов и воров. Картина маслом.
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Думаю, главный грабитель, сидит накремле, не зависимо от персоны. Читал где-то, что намаз-ква от НЕЗАЛЕЖНОЙ Украины за 23 года в виде ДАНИ получила ПОЧТИ ТРИЛЛИОН долларов! Раскидай эту сумму на количество лет и число жителей, окуеешь враз!
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А что там он предлагает насчёт дани Куйлу? Он сам будет платить, или украинцев напряжет?

Война не потому, что хочется пострелять, а потому, что жить стало невмоготу!
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Пінчук пропонує провести вибори в ОРДЛО, відмовитись від ЄС і НАТО
Бізнесмен Віктор Пінчук пропонує Україні прийняти компроміси у відносинах з Росією і відійти від євро інтеграційного шляху, провести вибори на окупованому Донбасі до звільнення його територійПро це йдеться у статті Пінчука в розділі "думки" в газеті The Wall Street Journal.ЗдаемсяЛанцюжок: Порошенко = Пінчук = Медведчук = Путін

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Бо свои бабосы,они сохранят,только в таёжном союзе.Це вже давно зрозумило,куди вони клонят,по танцам с безвизомhttps://youtu.be/3VY_NuIOMGs
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а кроме вопросов,основания и доказательства у вас есть? или всё будет с ихних слов?
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В Украине нет службы безопасности а есть контора под таким названием.Постоянные фейки о их работе уже не смешат а злят,А работы по защите стране как не было так и нет.Эта контора защищает уголовников захвативших власть.Потому и нет расследований по офшерам,по спонсированию террористов,по финансированию убийства украинцев в предательском АТО,по финансово материальной поддержке терроризма олигархами и многое другое.Или это они считают не угроза государству.Преданные защитники пейсатой опг
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Так она их специально заманивает в Киев?
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У нас была и есть группа мы можем развести всех в стране нет в ордло да нет за кордрном ДА вот и ответ пусть переговариваеться ключ ПЕРЕГОВОРЫ сторонники+патриоты дадутможет быть логически ДА закрдоном и она анка пулеметчица
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А ця Гітлянська не боїться , що їх відповіді будуть ТАКІ , що все СБУ , як співучасники підуть ?!
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Они , мне кажется , могут спокойно приезжать - ведь пархатый кондитер их не арестует , а если и задержит - то их поддельники в Донецке заявят , что казнят 10 украинских солдат если не отпустят "захара" и наш карамельный барыга даст им Ролс-Ройс с сотней сотрудников госохраны и повезёт обратно в Донецк и торт киевский в придачу .
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По перше - хто це зробить ? ..))
По друге - кремль , моментально , призначить нових клоунів - там кадрові резерви не вичерпні ... ))
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Полно желающих , и потом , лично для этих двух уродов станет легче что их легко заменить ?
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А типу вони , і так , цього не розуміють ? ...))
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Тогда о чем разговор , они же просто не приедут .
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Чому ?
Он , наприклад , замість Мінського формату , буде наприклад Київський... - і туди будуть приїздити всі , хто захоче ... І Україна буде просто змушена їх оберігати .
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Кто ? и как ?

Народ ненавидит "парашенку" , но грохнуть его не может - ведь есть тысячи "манкуртов" , которые будут убивать каждого , кто позариться на их главаря.
Вспомни как "грызлов" прилетал в Киев - кто-то его грохнул ? - а ведь этот человек принимал прямое участие в оккупации Крыма и нападении на Донбасс - охраны было больше чем у Обамы.
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Ты хоть знаешь значение слова манкрут? Или так ляпнуло покрасоваться?
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Говорят, что Бог ублюдков метит. Если это правда, Надя конкретно помечена: не рыжими волосами, а косым глазом.
А вообще, если бы она не была дебилкой, могла бы остаться в украинской политике. Но, увы, сортирным тёткам светит только сортир.
Те, кто ещё не понял, кто такая эта сука, почитайте её мэмуары. Редкостное ничтожество.
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а где же вы раньше были, когда косого алконавта в генпгокугогы впихивали ?
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Ты о чём, дебил? А-а, я понял, Надя, это ты? Привет ! Ну ты и дура!
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Надь, не нервничай, а то течку пропустишь.
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Гадя отбирает хлеб у Тэтяни Мунтян Лены Бондаренко и ведьмы ВитрЭнко
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Слишком много этой дуре внимания. Она Петин громоотвод, организованным вместе с Путиным.
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А почему гадя гадченко проходит ,как свидетель? Она давно уже должна сидеть в СИЗО в одной камере с штепой.
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Согласен с Савченко. Минский процесс надо перенести в Киев. ЄТо его ускорит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Пусть приезжают, у нас будет очень много вопросов", - СБУ о планах Савченко провести встречу с Захарченко и Плотницким в Киеве
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