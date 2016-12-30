 Лавров предложил Путину выслать из РФ 35 дипломатов США: "Взаимность - это закон дипломатии и международных отношений"

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность - это закон дипломатии и международных отношений, - сказал он. - Поэтому МИД России вместе с коллегами из других ведомств внес предложение на рассмотрение президента России о том, чтобы объявить персонами нон грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге".
"Кроме того, предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном Бору и их складом на улице Дорожная", - добавил Лавров. "Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке", - отметил он.
"Вчера администрация США, не приведя никаких фактов и доказательств, объявила о новой волне санкций в отношении Российской Федерации, - продолжил министр. - Под санкции попала ФСБ РФ, ряд других российских ведомств и физических лиц. Санкции также охватили наших дипломатов. 35 человек, работающих в Вашингтоне и в Сан-Франциско (31 в Вашингтоне и четверо в Сан-Франциско), должны покинуть США до конца дня 1 января".
По словам главы российского МИД, закрытые администрацией США российские объекты - дачи в штатах Нью-Йорк и Мэриленд - предназначались для отдыха детей на зимних каникулах.
"Нам запрещено пользоваться собственностью, которая является государственной собственностью Российской Федерации, - сказал он. - Это одна дача для отдыха наших сотрудников в Вашингтоне и вторая дача для отдыха наших сотрудников в представительстве России при ООН".
Напомним, вчера Обама подписал указ о новых санкциях против РФ. Они коснутся шести организаций, в том числе и ФСБ. Кроме того, США выслали из страны 35 российских дипломатов.
5313 124
Материалы по теме: Санкции против России
Россия в ответ на изгнание дипломатов из США закрывает американскую школу в Москве и дом отдыха, - CNN(234)
Песков о санкциях: Действия США - проявление непредсказуемой и агрессивной внешней политики(129)
Новые санкции - необходимый и адекватный ответ на попытки причинить вред интересам США, - Обама(150)
Госдеп подтверждает высылку из США 35 российских дипломатов(212)
Заводюк: Путин на сегодня – главный лузер мировой политики(0)
"Санкционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США", - МИД РФ(150)
США выслали из страны 35 российских дипломатов, - Reuters(274)
Ответить
ну конь, бл@, ни чего в дипломатии не понимает! не высылать дипломатов США надо, а закрывать их посольства и консульства! Канада, тоже закрыть все диппредставительства! А ещё - Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония, Австралия, Финляндия, Польша, Прибалтика ...
оставить только представительства Л/ДНР, Приднестроья, Сирии, КНДР и ИГИЛ - истинный круг национальных интересов текущих руководителей РФ!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Если бу это праизашло год назат хотябы я бы панел труса абаму а так палучаеться что трус пиред уходом как может больше хочеть падасрать трампу.
Хотя меня это все и радует но панимаю что это все а точнее бальшенство этога всего на маленький прамежуток времини
Ответить
Ответить
Па логике он пайдет на уступки рассии в некаторых вапросах но в астольном папробует сахронить лицо.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
принеси дипломат под посольство Срасии
желательно с тротилом)))
Ответить
А вот высылаемым амерам в падовлыюшем бальшистве это в радость
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В Крыму выявили торговые точки, продававшие аналог Боярышника.
АНАЛОГ! БОЯРЫШНИКА!
Здорово мы зажили.
Спасибо, раха!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Та не, нужно всех выслать, отношения разорвать, студентов и бизнесменов - отозвать, деньги - обменять (на рубли, естественно), Макдональдсы - закрыть, авто, компьютеры и оргтехнику вернуть...
Ответить
Ответить