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 За минувшие сутки погибших нет. Ранены трое украинских воинов, - спикер АТО

3 украинских военнослужащих ранены в ходе АТО 29 декабря.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, но трое военнослужащих получили ранения", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток боевики обстреляли Новозвановку и Павлополь, - пресс-центр штаба АТО

Напомним, по данным СНБО, за время АТО российско-террористическими группировками убиты 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч ранены. По данным ООН, с начала АТО погибли 9 тыс. 758 человек, почти 23 тыс. человек получили ранения.

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Украина даст отпор любому агрессору. Пусть главвор даже и не мечтает делить с Трампом "сферы влияния" в мире.
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Кабмин разрешил сбивать самолеты агрессора на территории Украины Об этом говорится в постановлении КМУ, сообщает пресс-служба Кабмина.
«Уничтожение воздушных судов вооруженных формирований других государств, которые нарушили государственную границу Украины и применяют оружие и/или проводят десантирование личного состава, боевой техники, в том числе уничтожение беспилотных воздушных судов, нарушивших государственную границу Украины или применяются в воздушном пространстве Украины с целью осуществления террористического акта, ведения разведки, постановки помех, обеспечения незаконных вооруженных формирований»/
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Це відповідь на заклики рускіх нацистів влаштувати Сирію в Україні. Все нормально, достатньо оперативно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки погибших нет. Ранены трое украинских воинов, - спикер АТО
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