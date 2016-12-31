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Все про:Новый год (631) Цензор.НЕТ (13)

 Коллектив "Цензор.НЕТ" поздравляет читателей с Новым годом

"Цензор.НЕТ" желает читателям в новом году только хороших новостей.

Заканчивается еще один сложный год. Мы желаем вам мира, достатка, только приятных впечатлений! Пусть вас окружают хорошие люди и происходят хорошие события. Пусть не будет потерь и разочарований.

Благодарим вас за доверие. За год Цензор.НЕТ подготовил для вас 52 320 новостей, 758 статей, 3 207 блогов. Мы будем стараться, чтобы в 2017 году в нашем издании было еще больше интересных и полезных материалов.

Желаем всем благополучия!


С Новым годом!
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Це якась реклама якогось гівна? Ніколи про таке не чув і ніде його нема (у культурних людей).
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Николаев-Одесса поздравляют всех украинцев(и не только) с Новым Годом!!!
Мира нам всем,удачи,здоровья и любви!
Пусть сдохнут все,кто нас не любит
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З Новим Роком Друзі. А кацапи та шоколадні щури горіть у пеклі,бо ви того варті.
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З Новим роком Україно!Вітання з стольного Граду Києва всім чесним людям.
Хай Новий рік несе дива.
Нехай згорить, дотла, Москва!
І ще б нам, дуже повезло,
Якби застрелився х-ло!
А ще, у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
Хай газ по тридцять, нафта двадцять,
Хай, москалі, повеселяться!
А нам, щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб, кожен українець, брат!
Щоб рід помножився в стократ!
Щоб зникла, з влади, вся холера,
А став новий Степан Бандера!
Ми стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
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З Новим Роком!

Прошу Юру Бутусова берегти сайт і залишити якісь координати, як можна звязатись з тобою з приватним запитанням напряму!

Зокрема цікавить питання допомоги сім'ям загинувших наших героїв!

Юра, опублікуй, будь ласка контактні дані дружини і діточок ГЕРОЯ УКРАЇНИ НАШОГО КОЗАКА ЛЕОНІДА ПРОВОДЕНКА!!! Напишина на тій сторінці, яка про нього.......... Контактні дані дружини... Ми з побратимами хочемо допомогти його діточкам...
Дякую...
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Бутусов є зареєстрований на ЦН (як ми).
Ви можете зайти на якусь його статтю і звернутися, він відповість (в усякому разі, мав би, бо переглядає коментарі на своїх гілках).
Ще має профіль на ФБ.
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Всем тем кто далеко от Украины но она у вас в сердце неважно где вы живете мы все одна семья мы чувствуем вашу поддержку не только в действиях словах или делах мы одно целое и надеюсь что независимо от того кто вокруг вас вы знаете что есть одно место на земле самое лучшее где вас всегда ждут и это место Украина с Новым Годом
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Вітаю всіх Українців з Новим Роком та Днем Народження Степана Андрійовича Бандери! Хай в цьому році здохне кацапська нечисть і Україна виборе Волю! Миколаїв бажає всього накращого!
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В номинации "фото на счастье" за 2016 год побеждает британский пропагандон Г. Филлипс! (Ждем новых фото!)


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Нехай в тому році дасть нам Бог сили подолати внутрішнього ворога, тоді зовнішній сконає від безвиході. Бутусов кул. Тримайся обранного вектора. 100 грам за цензор. Гойра!
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Пана Бутусова і весь колектив Цензор.нет вітаю з Новим Роком!
Вже рік старий за обрії пливе,
Вже новий рік стоїть на виднокрузі
Хай у новому буде все нове,
Старі лиш вина, істини та друзі!
Ліна Костенко
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взаимно! желаю всей редакции Цензора
- сили духа
- искренности
- патриотизма
- вери и любви к Украине
хай береже вас Господь!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКоллектив "Цензор.НЕТ" поздравляет читателей с Новым годом
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