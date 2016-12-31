 Коллектив "Цензор.НЕТ" поздравляет читателей с Новым годом

Заканчивается еще один сложный год. Мы желаем вам мира, достатка, только приятных впечатлений! Пусть вас окружают хорошие люди и происходят хорошие события. Пусть не будет потерь и разочарований.
Благодарим вас за доверие. За год Цензор.НЕТ подготовил для вас 52 320 новостей, 758 статей, 3 207 блогов. Мы будем стараться, чтобы в 2017 году в нашем издании было еще больше интересных и полезных материалов.
Желаем всем благополучия!
С Новым годом!
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Мира нам всем,удачи,здоровья и любви!
Пусть сдохнут все,кто нас не любит
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Хай Новий рік несе дива.
Нехай згорить, дотла, Москва!
І ще б нам, дуже повезло,
Якби застрелився х-ло!
А ще, у наших ворогів,
Хай ріки вийдуть з берегів!
Хай газ по тридцять, нафта двадцять,
Хай, москалі, повеселяться!
А нам, щоб жити без війни.
Щоб снились кольорові сни.
Щоб, кожен українець, брат!
Щоб рід помножився в стократ!
Щоб зникла, з влади, вся холера,
А став новий Степан Бандера!
Ми стали вільними від нині,
Здобудем Славу Україні!
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Прошу Юру Бутусова берегти сайт і залишити якісь координати, як можна звязатись з тобою з приватним запитанням напряму!
Зокрема цікавить питання допомоги сім'ям загинувших наших героїв!
Юра, опублікуй, будь ласка контактні дані дружини і діточок ГЕРОЯ УКРАЇНИ НАШОГО КОЗАКА ЛЕОНІДА ПРОВОДЕНКА!!! Напишина на тій сторінці, яка про нього.......... Контактні дані дружини... Ми з побратимами хочемо допомогти його діточкам...
Дякую...
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Ви можете зайти на якусь його статтю і звернутися, він відповість (в усякому разі, мав би, бо переглядає коментарі на своїх гілках).
Ще має профіль на ФБ.
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Вже рік старий за обрії пливе,
Вже новий рік стоїть на виднокрузі
Хай у новому буде все нове,
Старі лиш вина, істини та друзі!
Ліна Костенко
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- сили духа
- искренности
- патриотизма
- вери и любви к Украине
хай береже вас Господь!
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