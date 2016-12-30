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Все про:Кабмин (9555) отопление (502) Гройсман (1921) электроэнергия (931) отопительный сезон (39)

 "Чтобы люди были со светом, электроэнергией, теплом, в уюте и покое", - Гройсман обсудил с членами энергетического штаба прохождение отопительного сезона

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание по вопросам прохождения предприятиями топливно-энергетического комплекса осенне-зимнего периода 2016-2017 года в формате Антикризисного энергетического штаба.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Я собрал штаб, чтобы услышать процесс прохождения отопительного сезона, - отметил глава правительства. - Сегодня нужно четко обсудить вопрос: газ, электроэнергия, уголь, потребление, все логистические вопросы, проблемные вопросы, которые могут возникать для того, чтобы вовремя принимать необходимые решения. Для меня важно, чтобы люди были со светом, электроэнергией, теплом, в уюте, в покое, и это ваша непосредственная обязанность эти задачи выполнять", - отметил премьер-министр, обращаясь к членам Антикризисного энергетического штаба.

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Премьер-министр подчеркнул необходимость принять все нужные меры для того, чтобы страна прошла стабильно осенне-зимний период.

Обращаясь к ответственным органам и энергоснабжающим компаниям Гройсман подчеркнул, что они должны обеспечить прохождение в штатном режиме новогодних и рождественских праздников.

"Я бы просил, чтобы все на местах дали очень четкий сигнал - регулятор, облэнерго и все, чтобы они должным образом провели новогодние праздники и не оставили людей один на один с проблемой. Настаиваю, чтобы работа была организована таким образом, чтобы было тепло, светло и без каких-либо нештатных ситуаций", - подчеркнул Гройсман.

Глава правительства заслушал информацию ответственных органов относительно состояния обеспеченности и потребления энергетическими носителями. Участники совещания также обсудили проблемные вопросы, возникающие при прохождении отопительного сезона, в частности по погашению долгов за теплоэнергию на местах.

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Премьер-министр поблагодарил все ответственные органы за слаженную работу в начале отопительного сезона и командную работу.

В совещании в частности приняли участие Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, Председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, директор ГП "Держвуглепостач" Андрей Плюнгин, генеральный директор ПАО "Центрэнерго" Олег Коземко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский, директор ГП "Энергорынок" Юрий Гнатюк, генеральный директор ООО "ДТЭК" Максим Тимченко, заместитель генерального директора ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов.
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это агенты кремля, они все против "пороха". Это же очевидно.
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все ок. Хотели европу - получаем.
Пусть закрыаются, устраиваются на работу и платят налоги.
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Утром мажу бутерброд
- Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
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Когда мы наконец то уже не будем не видеть и не слышать ИХ!?
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Я так понимаю, что Бутусов отдал сайт Гройсману
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Бутусов хочет в депутаты. Чем он хуже Найоба или Лещинки?
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всё просто: говори про реформы, а на самом деле повышай тарифы.
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у людей все это будет, если они смогут за удовольствие заплатить тем, у кого будет еще больше...
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Про деньги на всё это чувак забыл сказать.
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"Что касается обвинений "АТБ", скорее всего, кто-то положил свой глаз на лакомую торговую сеть", - Олег Зонтов

Ситуация с АТБ - пример использования экономической блокады для шантажа и расправы с неугодными.Такое заявление в эфире 112-го канала сделал Олег Зонтов, мэр послевоенного Славянска 2014-2015 г.г., замглавы общественного совета при Донецкой военно- гражданской администрации.

По мнению Зонтова, действия по экономической блокаде Донбасса в ряде случаев могут привести к непредсказуемым последствиям: «Опыт подсказывает, что все подобные шаги провоцируют, скорее всего, какие-то коррупционные схемы, потому что блокировать почти 500 км линии столкновения невозможно. Да и кого блокировать? Крупные предприятия, которые работают на временно неподконтрольной оккупированной территории? «Метинвест», ДТЭК - их совершенно невозможно блокировать.

В то же время создается широкая площадка для манипуляции в том числе для политического шантажа и экономического давления. Это похоже на игры, когда используют блокаду для того, чтобы сделать кого-то неугодным, а кого-то - наоборот.

Если есть какая-то личная или финансовая заинтересованность, то сразу наклеивают ярлык «агент Кремля», коллаборационисты... А если же наоборот - надо кого-то обелить, тогда это экономическая необходимость, тогда это вынуждено, тогда это вынуждено, тогда мы в течение года получаем уголь с оккупированных территорий.

Некоторые предприятия попадают в черный список - их начинают травить.

Некоторые - в белый. Буквально недавно появилась информация, что в сети супермаркетов торгуют на неподконтрольной оккупированной территории. Для того, чтобы сказать, что контрабандой занимаются на Украине сети, надо подтверждение, в том числе или СБУ или ГПУ. Знаю, что вопрос касался сети «АТБ», и, в принципе, это достаточно широкая, развитая сеть...

Боевики как действуют? Они оккупируют города - и мы с этим столкнулись в Славянске - забирают самые лакомые кусочки. Естественно, сеть «АТБ» в Донецке и в Горловке первая попала под такой удар.

Помещения были «национализированы» или попросту отжаты - экспроприированы. Там теперь «Первый республиканский супермаркет» - они любят такие названия, и герб России на логотипе.

Захарченко, кстати, подарил этот супермаркет своему подручному - абхазскому боевику, и вот они работают... Раз уже они отжали, национализировали, то никто делиться не будет. Другое дело, что там работают еще предприятия, на которые, условно говоря, заказа нет. Я уже говорил - типа «Метинвеста» и ДТЭК. КТЗ, Макеевский завод. Там люди работают, платят налоги Украине. Перерегистрированы.

У нас с периода оккупации более 10 тысяч предприятий перерегистрировались и, к сожалению, значительная часть осталась работать там. Они платят налоги в бюджет Украины. И, я уверен, там есть прямое налогообложение террористов для того, чтобы их не разграбили и не национализировали...

Лучше нашим законодателям заниматься другими вещами. Иначе как при «совке» будем раздавать продуктовые наборы и бесплатные талоны на питание. То есть это «совковая» ментальность.

Депутаты забывают, что Украина - европейское государство, а одна из первейших европейских ценностей - защита права собственности.

У нас все предприятия платят налоги в госбюджет Украины. И сеть «АТБ», по официальным данным, за последний год заплатила более 4,5 млрд. И они, это однозначно, не могут платить и туда, и сюда, потому что у них там нет предприятий.

Есть другие мощные предприятия - концерны и заводы. Те - да, в виде прямого налога - могут. Самое основное - это информация. Сегодня все оккупированные территории отрезаны от основных источников информации - наших, украинских: от телеканалов.

Как можно больше доносить туда позицию Украины. На сегодня одна экономическая блокада не принесет нам бонусов. На само деле она еще больше усугубит эту пропасть.

Люди, которые выезжают с той территории, рассказывают, что на сегодняшний момент все магазины, супермаркеты заполнены российской продукцией. Ходит рубль...То есть все идет к тому, что пропасть углубляется...

Я по образованию - психолог, и могу сказать, что год в оккупации - значит, три года вывода. Три года - девять лет вывода. Чем дольше, тем больше пропасть увеличивается. И если не будет прорвана информационная блокада, мы очень долго будем вести процесс оздоровления.

У нас вообще нет четкой позиции государства по вопросам этой войны. Война у нас - «АТО», военнопленные у нас - «заложники». Государство ведет себя как страус.

На сегодня Донецкая область больше всего приняла вынуждено перемещенных лиц с оккупированных территорий - более полумиллиона человек. Мы каждый день с ними общаемся.

Как только фейки какие-то запускаются, мы сразу уточняем так ли оно на самом деле или нет. Что касается обвинений «АТБ», то, скорее всего, кто-то положил свой глаз на лакомую торговую сеть. И я еще раз подчеркну: государство не имеет четкой позиции, что позволяет манипулировать общественным мнением - шантажом и давлением.»
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Зрадобыдлу и косатой суке надо наоборот...
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ну кто не в теме, те априори быдло и терпилы..
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Слушая пламенные речи продавца труханов с винницкого базара, понимаешь какая Йудька гадина и популистка
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Косатая ничем от него не отличается. Особенно, если вспомнить ее спич после поездки во Львов.
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Когда чиновник произносит слова "народ" или "люди", то так и хочется дать ему в морду. Жаль не дотянуться....
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дід Панас ‏@panas_ded 29 дек.

вони приходять до влади тимчасово, міняючи один одного на золотом унітазі, але грабують Україну на віки
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Кажется, у заказчиков «Майдана-2016» есть все слагаемые успеха. Непопулярная власть, ухудшение социально-экономического положения народа после повышения тарифов, деньги и готовые лидеры с целыми парламентскими фракциями. Однако все равно почему-то не получается.
Наверное, потому, что Майдан как действительно народный протест не поддается точному математическому расчету и социальному инжинирингу.
Напомним, что главным побудительным поводом для двух настоящих Майданов стал наглый и бессовестный обман властью народа - в первом случае при подсчете голосов на выборах, во втором - при резком отказе от курса на евроинтеграцию.
Безусловно, электронные декларации возмутили сограждан, но вряд ли стали откровением для них. Про власть держащих у нас и так все знали и понимали.
И второй важный фактор - во время гибридной войны с Россией, любой внутренний мятеж очень мало отличается от предательства. И украинцы это прекрасно понимают.
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Массовое закрытие ФОПов, тарифный геноцид, небывалое рейдерство крупнейших предприятий и банков, давление на проукраинскую прессу и подыгривание прокацапской, разгром рынков и уничтодение патриотов, волонтеррв в тюрьмахьи на войне!!! Гле те миллионы что выходили на майдан, чем так разощлил всех овощ, который был ангелом по сравнению с панамским какоинщиком?? В чем причина - деньги или понимание что эта тварь не остановится?? И самое гоавное кто отдал приказ расстреливать майдан - овощ или какаодемон уже тогда вошел на крови на шоколадный престол??
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Гройсман обсудил с членами энергетического штаба прохождение отопительного сезона

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...похождения отопительного сезона...
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Леня Фишер башковит -- у него превиденье.

Не смотрел бы ты, ванёк, наше телевиденье...*)
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Да,они в чем то разные но к любви к стране они едины...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Чтобы люди были со светом, электроэнергией, теплом, в уюте и покое", - Гройсман обсудил с членами энергетического штаба прохождение отопительного сезона
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