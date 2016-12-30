 Порошенко подписал Законы относительно поддержки самолетостроительной отрасли

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщается, Закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" и Закон "О развитии самолетостроительной промышленности" относительно поддержки самолетостроительной отрасли" направлен на ликвидацию неравных условий поставки самолетов отечественного производства в сравнении с импортом иностранных самолетов. Документ, в частности предусматривает отмену льготных условий ввоза (без обложения НДС) на территорию Украины по договорам оперативного лизинга иностранных самолетов массой пустого оборудованного аппарата свыше 10 000 кг, но не более 30 000 кг и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест.
Закон также предусматривает продление действия льготного режима ввоза товаров, которые используются при разработке, производстве, ремонте, модификации, обслуживании изделий авиационной техники на период до 1 января 2025 года и дополнения перечня таких товаров.
Кроме того, Глава государства подписал Закон "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли".
Законом предоставляются субъектам самолетостроения, подпадающих под действие норм статьи 2 Закона Украины "О развитии самолетостроительной промышленности", налоговые льготы для налаживания полномасштабного серийного производства современных отечественных самолетов и улучшения финансового состояния с учетом среднего срока разработки, подготовки и оснащения серийного производства новых самолетов.
Документ предусматривает, что временно, до 1 января 2025 года, освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость по операциям по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта товаров (кроме подакцизных), которые используются для потребностей самолетостроительной промышленности, и поставки на таможенной территории Украины результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые выполняются для нужд самолетостроительной промышленности. Также на указанный срок освобождаются от налогообложения прибыли и уплаты земельного налога субъекты самолетостроения, которые осуществляют разработку и/или изготовление с конечным составлением летательных аппаратов и двигателей к ним (кроме земельных участков, на которых расположены объекты социального, торгового, сельскохозяйственного назначения и непромышленного строительства).
Согласно Закону, высвобожденные средства (суммы налога, которые не уплачиваются в бюджет и остаются в распоряжении плательщика налога) используются на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по самолетостроению, создание или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий.
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На Боинге - да, на Эирбас - да.
На Ан - нет.
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Сам на Ту летай, дятел.
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Тому, персонально ТЕБЕ навіть у вітчизняний "АН-148" пускати НЕБЕЗПЕЧНО, бо ти - безграмотний ...
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При названиях средств передвижения обычно употребляется предлог на, ср.: на пароходе, на катере, на поезде, на трамвае, на автобусе, на метро, на самолёте и т. д.
СПРАВОЧНИК ПО ПРАВОПИСАНИЮ, ПРОИЗНОШЕНИЮ, ЛИТЕРАТУРНОМУ РЕДАКТИРОВАНИЮ
§199. Выбор предлога
Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П.
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Тому, нещастя, коли будеш В Україні , В Жулянах, - дивись не полізь здуру НА крило Ан-148, бо піймають і в дурку здадуть, поки не почнеш читати по-людські, користуючись людською граматикою одної з европейським мов....
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Однако если на улицах Киева протесты напоминали фарс, то в здании Верховной Рады события развивались, как в сценарии настоящего голливудского триллера.
Можно по-разному относиться к лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко, но его версия событий в здании под куполом - пока единственная, подкрепленная фактами.
Спикер Андрей Парубий объявил, что член фракции «Радикальная партия» Юрий Шухевич будет выступать от фракции «Батьківщина». К трибуне его вывел нардеп от «Батьківщини» Сергей Евтушок.
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко уже у трибуны останавливает члена своей фракции, нардепа Юрия Шухевича, сына командующего УПА Романа Шухевича. 83-летний нардеп, уже практический слепой человек, должен был, по словам Ляшко, объявить о начале процедуры импичмента президента Украины Петра Порошенко. Бумагу об импичменте ему якобы подсунули соратники Тимошенко и Медведчука.
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Затем, по версии Олега Валерьевича, Юрия Шухевича планировали убить и вызвать таким образом народное возмущение, направленное против Порошенко и нынешней власти.
Напомним, что после скандала Юрий Шухевич все же произнес свою речь, в которой не было ни слова об импичменте. Депутат призвал не допустить дестабилизации ситуации в Украине, а также потребовал создать временную следственную комиссию для изучения «тайных минских протоколов».
В качестве исполнителя московского плана Ляшко прямым текстом назвал лидера фрации «БЮТ» Юлию Тимошенко, обогатив украинский политический фольклор новыми крылатыми выражениями - «московская зозуля» и «драна лисиця».
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Наверное, потому, что Майдан как действительно народный протест не поддается точному математическому расчету и социальному инжинирингу.
Напомним, что главным побудительным поводом для двух настоящих Майданов стал наглый и бессовестный обман властью народа - в первом случае при подсчете голосов на выборах, во втором - при резком отказе от курса на евроинтеграцию.
Безусловно, электронные декларации возмутили сограждан, но вряд ли стали откровением для них. Про власть держащих у нас и так все знали и понимали.
И второй важный фактор - во время гибридной войны с Россией, любой внутренний мятеж очень мало отличается от предательства. И украинцы это прекрасно понимают.
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