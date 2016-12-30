 Убийца патрульных полицейских в Днепре признан вменяемым, - прокуратура

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин, передает Цензор.НЕТ.
"Во время досудебного расследования убийства патрульных полицейских в Днепре допросили более 150 человек и провели 44 судебных экспертизы. В частности, сейчас завершена судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого, согласно которой он признан вменяемым", - сообщил он.
Задержанный Александр Пугачев обвиняется не только в убийстве двух патрульных полицейских, но и в посягательстве на жизнь водителя маршрутного такси.
Следователь и процессуальный руководитель в производстве считают вину подозреваемого доказанной. Ее подтверждают очевидцы совершенного, материалы с видеорегистраторов погибших полицейских, камеры видеонаблюдения, а также выводы экспертиз. Доказано, что ранения подозреваемому были нанесены именно из пистолета погибшего патрульного.
"В начале января материалы уголовного производства будут открыты подозреваемому для ознакомления, а сроки направления в суд обвинительного акта зависят от того, с какой скоростью сторона защиты будет знакомиться с материалами", - отметил прокурор.
Напомним, в Днепре экипаж полиции остановил автомобиль Citroen за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал оказывать сопротивление, а затем сделал несколько выстрелов и скрылся с места происшествия. Один из патрульных погиб на месте происшествия, вторая скончалась на операционном столе.
Позже пьяного водителя задержали в больнице, куда он обратился с огнестрельным ранением, которое успел ему нанести Кутушев. Им оказался бывший боец "Торнадо", ранее судимый Александр Пугачев. В рамках уголовного производства по факту убийства двух патрульных полицейских в Днепре задержанному Пугачеву выписали уведомление о подозрении, давать показания тот пока отказывается.
Затем в сети появились трагические кадры с нагрудной камеры погибшего в схватке с преступником патрульного полицейского Артема Кутушева. В МВД заявили о том, что полная версия видео убийства патрульных полицейских обнародована не будет.
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