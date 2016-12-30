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Все про:Кабмин (9554) стипендии (108) Гройсман (1920) студенты (476) Рева (108)

 Стипендии будут не менее чем у 40-45% студентов, - Гройсман

На уровне постановления Кабинета Министров Украины будет закреплен процент студентов, которые будут иметь право на получение академической стипендии: не менее 40-45%.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе я встречался со студентами КПИ, которые подняли вопрос стипендий. Как и обещал, на этой неделе по моему поручению состоялась встреча представителей студенческого сообщества с министром социальной политики Андрем Ревой и представителями Министерство образования и науки Украины. Еще раз подчеркиваю, система стипендий должна мотивировать студентов к успехам в учебе и поддерживать качество знаний. Уже с февраля 2017 года академические стипендии будут выплачиваться в новых размерах. Минимальная академическая стипендия будет составлять 1100 грн, для отдельных специальностей - 1400 грн, для отличников - 1600 грн, для отличников отдельных специальностей - 2360 грн. Вместе с тем, с 1 января вводится новый порядок выплаты социальных стипендий. Размер социальной стипендии для абсолютного большинства студентов - 1000 грн, для студентов-сирот и студентов, лишенных родительской опеки - 2000 грн. При этом в вузах 1-2 уровней аккредитации минимальный размер соцстипендии составит 750 грн в месяц", - заявил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минимальный размер стипендии студентам вузов с 2017 года составит 1,1 тыс. грн, - Кабмин

"Во время обсуждения стороны предварительно договорились зафиксировать на уровне постановления Кабинета Министров Украины процент студентов, которые будут иметь право на получение академической стипендии: не менее 40-45%. Благодарен за конструктивную встречу студентам и представителям министерств. Итого - к успеху!", - резюмировал Гройсман.
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Ты тупой?

Что значит, зачем столько людей, получающих образование?????
И что, значит, тебе?
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Какое образование, пидурок ? Образование дают Оксфорд,Кембридж,Ель а в Украине дают диплом !Ты таки тупой !
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В Оксфорде и где еще там у тебя. Не дают. А получают.
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А какое у тебя образование. Наверно мусор. Только такой может высказат, зачем нам столько образованных. Во первых это не твое дело. Каждый сам решает, учиться или нет. А что нужно вам, это не вопрос. Так мыслят жизофреники.
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Что такое кол-во людей получают высшее образование это хорошо. Плохо то что структура по специальностям неправильная.
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студенты-троечники вообще не должны получать стипендии.
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Сравните эти суммы с польскими стипендиями в размере около 1000 евро.
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А квартплату вы с польской не хотите сравнить?

500 злотых, или 3000 грн в месяц.
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В Киеве квартплата будет от 5000 грн. А студентам там дают общежитие, лучше нашего и по льготным ценам.
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Хотя можно где то и по 3500 найти. Но все равно в Польше более льготные условия.
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Вы меня обманули. Майдан это был коммунистический протест. Все, кто теперь у власти строят социализм. Ну с какой стати вообще назначают стипендию. У всех есть дети. Так почему кто то должен кормить чужих детей, а не своих. Студенты должны платить за образование. Все. Нет денег, бери кредит, потом отдавай.
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В Германии бесплатное образование для немцев.
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В Германии вообще нет ничего бесплатно. Это ты мурло. Стыдно им, понимаешь, на шару жить.
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Зачем врать? Я вас удивлю, но там и медицина бесплатная для граждан страны. Я тоже живу в стране ЕС. Образование и медицина бесплатные.
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А ваши дети не хотят учиться в университетах?
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