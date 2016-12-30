 Стипендии будут не менее чем у 40-45% студентов, - Гройсман

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе я встречался со студентами КПИ, которые подняли вопрос стипендий. Как и обещал, на этой неделе по моему поручению состоялась встреча представителей студенческого сообщества с министром социальной политики Андрем Ревой и представителями Министерство образования и науки Украины. Еще раз подчеркиваю, система стипендий должна мотивировать студентов к успехам в учебе и поддерживать качество знаний. Уже с февраля 2017 года академические стипендии будут выплачиваться в новых размерах. Минимальная академическая стипендия будет составлять 1100 грн, для отдельных специальностей - 1400 грн, для отличников - 1600 грн, для отличников отдельных специальностей - 2360 грн. Вместе с тем, с 1 января вводится новый порядок выплаты социальных стипендий. Размер социальной стипендии для абсолютного большинства студентов - 1000 грн, для студентов-сирот и студентов, лишенных родительской опеки - 2000 грн. При этом в вузах 1-2 уровней аккредитации минимальный размер соцстипендии составит 750 грн в месяц", - заявил премьер.
"Во время обсуждения стороны предварительно договорились зафиксировать на уровне постановления Кабинета Министров Украины процент студентов, которые будут иметь право на получение академической стипендии: не менее 40-45%. Благодарен за конструктивную встречу студентам и представителям министерств. Итого - к успеху!", - резюмировал Гройсман.
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Что значит, зачем столько людей, получающих образование?????
И что, значит, тебе?
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500 злотых, или 3000 грн в месяц.
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