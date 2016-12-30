 Подозреваемого в двойном убийстве на Одесчине взяли в кольцо, ему предлагают сдаться, - полиция

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области Елена Войтенко, передает Цензор.НЕТ.
Она уточнила, что сегодня с рассветом возобновлена активная фаза спецоперация по задержанию злоумышленника, который обоснованно подозревается в убийстве женщины и 2-летнего ребенка.
"Он локализован на достаточно безлюдном участке местности в Овидиопольском районе. Кольцо сжимается, ему предлагают сдаться", - акцентировала Войтенко.
В спецоперации принимают участие более 500 человек: полиция, Нацгвардия, СБУ и пр.
Войтенко подчеркнула, что накануне, 29 декабря, заблокировав трассу, правоохранители не допустили въезда в Одессу злоумышленника, который намеревался на угнанном грузовике "МАН" на большой скорости въехать в место большого скопления людей.
"Это достоверная информация, полученная в ходе оперативных следственных действий", - добавила начальник отдела.
Как уточнили в главке, на территории, где локализован подозреваемый, находятся, в том числе, базы отдыха, пустующие дачи, в которых он может прятаться. Не исключено, что разыскиваемый вооружен огнестрельным оружием.
Вышеназванный грузовик принадлежит семье потерпевших, злоумышленник угнал его после совершения преступления. Отмечается, что подозреваемый ранее не судим, у него есть семья.
Напомним, в Одессе введен план "Сирена": за жестокое двойное убийство ищут мужчину, который планировал въехать в толпу людей на грузовике
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ОРДиЛО - правильно
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http://censor.net.ua/photo_news/421626/v_odesse_vveden_plan_sirena_za_jestokoe_dvoyinoe_ubiyistvo_ischut_mujchinu_kotoryyi_planiroval_vehat#
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Одного такого уже "замочили" - фамилия Мазурок.
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Настоящее - это когда по закону, у нас такого нет, а бесплатное - с какой ноги судья встанет.
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Или специально наказать за то, что не занесли.
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ні!!! мало їм голови відрізали, як у Харкові, та "мочили" у Києві...
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У нас просто известно как такие дела расследуют: назначают виновного,
трубят об этом во всех сми, а потом находят с дыркой в голове и пистолетом в руке - дело раскрыто.
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PS Посмотрите отличный фильм http://kinogo.club/4695-peregovorschik-1998.html
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Источник: http://censor.net.ua/n421691
я шота не верю в это. Несколько недель тому в Берлине в толпу въехал на грузовике злоумышленник, похитив грузовик и убив его водителя-поляка. Похоже, сюжет просто понравился.
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Мутное дело.
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Вжеб локалізували на завжди убивцю, тоді повідомили, коротко і зрозуміло.
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