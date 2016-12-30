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Все про:Одесса (5246) Одесская область (1274) Нацполиция (5279) розыск (518) убийство (4520)

 Подозреваемого в двойном убийстве на Одесчине взяли в кольцо, ему предлагают сдаться, - полиция

В Овидиопольском районе Одесской области правоохранители взяли в кольцо мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и 2-летнего ребенка, ему предлагают сдаться.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области Елена Войтенко, передает Цензор.НЕТ.

Она уточнила, что сегодня с рассветом возобновлена активная фаза спецоперация по задержанию злоумышленника, который обоснованно подозревается в убийстве женщины и 2-летнего ребенка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Одессе введен план "Сирена": за жестокое двойное убийство ищут мужчину, который планировал въехать в толпу людей на грузовике. ФОТО (обновлено)

"Он локализован на достаточно безлюдном участке местности в Овидиопольском районе. Кольцо сжимается, ему предлагают сдаться", - акцентировала Войтенко.

В спецоперации принимают участие более 500 человек: полиция, Нацгвардия, СБУ и пр.

Войтенко подчеркнула, что накануне, 29 декабря, заблокировав трассу, правоохранители не допустили въезда в Одессу злоумышленника, который намеревался на угнанном грузовике "МАН" на большой скорости въехать в место большого скопления людей.

"Это достоверная информация, полученная в ходе оперативных следственных действий", - добавила начальник отдела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские застрелили мужчину, который нападал на прохожих и порезал медсестру в психдиспансере в Хмельницком. ФОТОрепортаж

Как уточнили в главке, на территории, где локализован подозреваемый, находятся, в том числе, базы отдыха, пустующие дачи, в которых он может прятаться. Не исключено, что разыскиваемый вооружен огнестрельным оружием.

Вышеназванный грузовик принадлежит семье потерпевших, злоумышленник угнал его после совершения преступления. Отмечается, что подозреваемый ранее не судим, у него есть семья.

Напомним, в Одессе введен план "Сирена": за жестокое двойное убийство ищут мужчину, который планировал въехать в толпу людей на грузовике

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А де ж тепер Чурка буде огірки з помідорами виращувати ?
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Та судя по тому, что он в Собезе мелет, там не огурцы..
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Чому? Можливо наколоті,або він їх бояришніком запиває!
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Я тебя предупреждала, вето он наложит, в штаны ты подхуй.ловник наложишь!

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Здесь начало , живым возьмут врядле, а хотелось бы узнать мотивы такого зверства в канун Н,Г,
http://censor.net.ua/photo_news/421626/v_odesse_vveden_plan_sirena_za_jestokoe_dvoyinoe_ubiyistvo_ischut_mujchinu_kotoryyi_planiroval_vehat#
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А зачем брать этого зверя? Замочить и там же зарыть!
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А что, вина уже доказана?

Одного такого уже "замочили" - фамилия Мазурок.
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Значит баба и ребенок сами себе головы поотрезали?
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Ну не все так плохо. Большинство не имеют с чего заплатить, вот для них и существует настоящие правосудие
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Не настоящее, а бесплатное.

Настоящее - это когда по закону, у нас такого нет, а бесплатное - с какой ноги судья встанет.
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оно и есть настоящее, когда судье покуй. Вот только тогда,он по Закону и судит.
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Не всегда - может или на эмоциях наказать из-за того, что не занесли.
Или специально наказать за то, что не занесли.
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Это если знает что есть что нести, а чаще всего видит что нести там просто нечего...
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цікавить інше... як ці п...расти в мантіях насмілюються навіть за широкого розголосу в гучних і резонансних справах виносити завідомо незаконні рішення??? я розумію ще "данєцкіх", вони свого часу там у себе взагалі меж не знали, але наприклад "печерні судді" на що розраховують?
ні!!! мало їм голови відрізали, як у Харкові, та "мочили" у Києві...
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Все не так просто. Резонанс не отменяет качества следствия, а полиция и особенно прокуратура - уничтожены, а новые не созданы. Получается что резонанс есть, а дела - в том виде, в котором оно должно быть, нету. Вот сидит судья и думает почему я должен заносить хвосты за следствием?
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Тут все бы поддержали вашу инициативу, если б было хоть малейшее доказательство вины - фото, видео, свидетельства, хоть что-то.
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А этот человек что, единственный кто это мог сделать?

У нас просто известно как такие дела расследуют: назначают виновного,

трубят об этом во всех сми, а потом находят с дыркой в голове и пистолетом в руке - дело раскрыто.
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Система-с не меняется. Дерьмо, присыпанное сахарной пудрой остаётся дерьмом, посыпанным сахарной пудрой
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Мертвому ему будет уже никак, а вот устроить ему ад при жизни до конца дней - хорошее наказание.
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"на большой скорости въехать в место большого скопления людей." - это в здание где проводят корпоратив местные налоговики, которых он решил всех под корень вместе с 2-х летними детьми?
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шо кацапа,не можешь не поплясать на костях?дуй в сочи,там из моря много костей достают
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"Пленных" не брать! Я думаю, что сообщение в СМИ о том, что "подозреваемый от безисходности и под грузом собственной вины застрелился" будет в самый раз!
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в самый раз будет, если он сначала расскажет зачем он это сделал
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Волчара может взять заложников, ему терять нечего, по всему- конченный отморозок в состоянии эйфории.
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Рыбка, сделать из тебя волчару ментам - раз плюнуть. Будешь удивляться после этого - но не долго. По требованию народных масс....
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Ну если вы знаете кто женщине и ребенку голову отсек и поджог дом , и откуда у подозреваемого машина убитых , вы же скажите не таитесь , помогите установить справедливость , пожалуйста - аудитория у ваших ног.
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пан так впевнено розповідає, наче сам робив)) чи неодноразово піддавався тортурам та переслідуванням від ментів..
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Пока что рано называть его конченым отморозком.
PS Посмотрите отличный фильм http://kinogo.club/4695-peregovorschik-1998.html
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Да... и ведь не просто убил. Он отрезал им головы!!! Как хотите, но это- перебор. И его стоит просто убить. На месте. При попытке евонной- оказать сопротивление при задержании.
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А не думаешь ли ты что это может быть подставой? Завтра могут уже тебя ловить, как убийцу-педофила, например...
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Замочить на месте,или потом лет 40 будем кормить его на пожизненном
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Таких не стоит арестовывать,отбудет срок,выйдет и начнет заново.
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Войтенко подчеркнула, что накануне, 29 декабря, заблокировав трассу, правоохранители не допустили въезда в Одессу злоумышленника, который намеревался на угнанном грузовике "МАН" на большой скорости въехать в место большого скопления людей.
Источник: http://censor.net.ua/n421691

я шота не верю в это. Несколько недель тому в Берлине в толпу въехал на грузовике злоумышленник, похитив грузовик и убив его водителя-поляка. Похоже, сюжет просто понравился.
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и главное не задержали и не шота там, а не допустили въезд
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ну, наши менты мастера придумывать сказки. Начальство уже наверное дырки сверлит на ордена за протидию терористичной угрози.
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по ходу чувак епанулся....надо отстреливать,"терапия" бесполезна да и поздно.
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вот бы так они ловили онищенко, клюева, садовника, судью (не помню фамилию)...
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Странно...а вот в княжичах мочили без предупреждения...
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Не факт,что он давно не чухнул ,пока вы там кому-то,что-то предлагаете !!!
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что-то это "сенсация" все больше ватной историей пованивать начинает.
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что-то знакомое.Ага, вот: "В зоне особого внимания" фильм. Сейчас начнут предлагать горячий чай и радушие.
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Интересно, смогут ли пол тыщи вооруженных головорезов взять одного невооруженного головореза живьём? какой заказ был?
Мутное дело.
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посмотрим. Главное чтобы ни назначили когото. А то после Мазупка веры больше нет. Брать убийцу нужно только живым. Нужно знать, что подвигло этого у.бка так поступить с ребенком и женщиной.
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Дикаєва та Ко теж локалізували... Слідкуємо за екшном "Воскресіння Дикаєв-2". РПГ вже не цікаво, що на цей раз застосують? )
Вжеб локалізували на завжди убивцю, тоді повідомили, коротко і зрозуміло.
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Щоб затримати ОДНОГО злочинця потрібно 500 поліціянтів?!!! ПроФФесіонали....
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