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Все про:выборы (21359) Франция (1708) безвизовый режим (936) Евросоюз (11416) Дюмон (16)

 Отсрочка безвизового режима для Украины из-за выборов во Франции - это спекуляция, - посол Дюмон

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон заявила, что отсрочка безвизового для Украины из-за президентских выборов во Франции - это спекуляция.

Об этом она сказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Это спекуляция", - сказала Дюмон об утверждении о том, что отсрочка "безвиза" для Украины связана с выборами во Франции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предоставление Украине безвизового режима задерживается из-за позиции отдельных стран-членов: я говорю о Франции, - Елисеев

Отвечая на вопрос, откуда появляются спекуляции посол сказала: "Вы сами знаете. Извините, но я же не могу комментировать спекуляции, которые не имеют никакой связи с реальностью".

Что касается будущего переговоров в нормандском формате после президентских выборов во Франции весной 2017 года, посол считает, что говорить о последствиях, какой будет политика после выборов все-таки очень рано.

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"В целом же я могу сказать, что обычно во французской системе внешняя политика мало меняется. Есть, конечно, нюансы. Но поскольку Франция играет значительную роль на мировой арене, то в основе ее внешней политики находятся твердые общие принципы - это защита прав человека, защита международного права, ну и естественно защита национальных интересов. Поэтому и после любой смены правительства эти базовые принципы сохраняются, все делается на основе базовых принципов", - добавила она.


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На самом деле нам не нравится ваша коррумпированная власть и как следствие, ваш низкий уровень доходов, - подумал посол.
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Да засуньте себе уже в дупу тот самый "бисвис". Кому по сути он ныне интересен то? Кто может себе позволить поездку в ЕС и так поедет. А остальные еле выживают безо всяких вообще поездок куда либо внутри страны.
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Рот закрой свой?

На границе с Польшей каждый день по тысяче машин очереди.
Не можешь - не едь.
Не воняй только и за других не пиши.
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Грамадеятель, а по какой причине "на границе с Польшей ежедневно тысячи машин" ты не в курсе? Часом не из за депильного указа об авто с иностранной регистрацией для граждан Украины?
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да уж шоколадные прЫнцыпы) точно не входят в базовые французские принципы!
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Шел путин по путину,
Нашел путин на путине,
Взял путин за путин,
Посмотрел путин на путин,
Ну зачем мне путин ?
Когда сам я путин ?
Взял путин за путин
И выкинул на путин. (перевод из Баркова).
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Пока в этой ситуации виновата наша власть, ведь надо было жестче после разных визитов европейцев в Крым.
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Скорее рак на горе свистнет, чем Украина получит "безвиз". А вот "безлес" и "безгаз" получит без всякого промедления.
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Вы тоже самое говорили Грузии, а что в результате? Также скалились в сторону прибалтов, а они не только в ЕС, а и в НАТО. Ничего, дай время.
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29.12.16 14:48 Предоставление Украине безвизового режима задерживается из-за позиции отдельных стран-членов: я говорю о Франции, - Елисеев

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теперь французы просто обязаны сделатьэтого муделя невъездным...
что бы за базар отвечал
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Походу наши "онолитеги" серьезно верят в победу ставленников хуйла на выборах во Франции, что сдуру решили французов поделать немного крайними в своих "успехах"
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Украинский народ за затягивание безвизового режима предлагает для Евросоюза такой вариант открыть к ним свои границы для пропуска кровавых матёрых бандитов сепаратистов и ужасных российских фашистов оккупантов. Пускай они эти террористы и путлинские фашисты без остановок под усиленной охраной с внушительным эскортом ВСУ проследуют прямиком в ЕС. И будут там эти кацапы сепаратюги -террористы на "радость" зажравшимся современным европеоидам очень шибко строить и даже без всякого визового режима свой кровавый бандитский руцький мир, такую себе европейскую пропутлинскую фашистскую Новроссию -Лугандонию но на территории ЕС.
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