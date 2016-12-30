 Отсрочка безвизового режима для Украины из-за выборов во Франции - это спекуляция, - посол Дюмон

Об этом она сказала в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Это спекуляция", - сказала Дюмон об утверждении о том, что отсрочка "безвиза" для Украины связана с выборами во Франции.
Отвечая на вопрос, откуда появляются спекуляции посол сказала: "Вы сами знаете. Извините, но я же не могу комментировать спекуляции, которые не имеют никакой связи с реальностью".
Что касается будущего переговоров в нормандском формате после президентских выборов во Франции весной 2017 года, посол считает, что говорить о последствиях, какой будет политика после выборов все-таки очень рано.
"В целом же я могу сказать, что обычно во французской системе внешняя политика мало меняется. Есть, конечно, нюансы. Но поскольку Франция играет значительную роль на мировой арене, то в основе ее внешней политики находятся твердые общие принципы - это защита прав человека, защита международного права, ну и естественно защита национальных интересов. Поэтому и после любой смены правительства эти базовые принципы сохраняются, все делается на основе базовых принципов", - добавила она.
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На границе с Польшей каждый день по тысяче машин очереди.
Не можешь - не едь.
Не воняй только и за других не пиши.
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Нашел путин на путине,
Взял путин за путин,
Посмотрел путин на путин,
Ну зачем мне путин ?
Когда сам я путин ?
Взял путин за путин
И выкинул на путин. (перевод из Баркова).
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теперь французы просто обязаны сделатьэтого муделя невъездным...
что бы за базар отвечал
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Да вы шо?
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