 "Лицензии нет. Почему нужно ждать до 6 января - никто не объяснил. Обещаниями сыт не будешь и проверяющим органам не покажешь", - гендиректор "1+1" Ткаченко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"30.12. Лицензии все нет. При этом почему нам нужно ждать до 6.01 никто не объяснил. Обещаниями про то, что все у нас получится и нам лицензию выдадут- сыт не будешь и проверяющим органам не покажешь. Причиной невыдачи документа не могут быть никакие запросы, которые вдруг возникли у Нацсовета. (Кстати, официальный запрос мы так и не получили). Все документы ими давно получены. И если у кого - то в Нацсовете или за его пределами возникают вопросы - лицензия не может быть предметом шантажа. Это - не законно. И мы не то, что не сдадимся без бою, мы докажем на чьей стороне правда. И покажем. Чтобы знали. Пусть тут повисит. Для ботов: а) бенефициар - И.В.Коломойский - это всем известно; б) долгов перед "Приватбанком" у "плюсов"- нет; в) не плясали под чужую дудку и не будем", - заявил Ткаченко.
"1+1" пытаются лишить лицензии. В свою очередь, глава Нацсовета по ТВ Артеменко заявил, что "1+1" может продолжать вещание даже при отсутствии бланка лицензии, поскольку решение о продлении лицензии Нацсоветом уже принято. Сам же бланк будет выдан в течение 30 дней. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что знаком с ситуацией о возможном лишении лицензии телеканала "1+1" и воспринимает ее негативно: "Угроз невыдачи лицензии нет. Но если будем видеть какие-то проблемы, я не буду стоять в стороне ". Вместе с тем, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики, заместитель руководителя фракции "Народный фронт" Виктория Сюмар обратилась с официальным запросом к руководству Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания относительно ситуации вокруг лицензии телеканала "1+1": "Нет никаких причин лишать лицензии "1+1".
В свою очередь, гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко заявил, что сейчас есть все основания для опасений, что Нацсовет по ТВ может отменить принятое ранее им решение о продлении лицензии телеканалу: "Нацсовету по ТВ ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к президенту".
Вместе с тем, в АП, комментируя ситуацию заявили: "1+1" ничего не угрожает, но требования закона о конечных бенефициарах нужно удовлетворить. А Нацсовет по ТВ в своем официальном комментарии заявил: "Лицензия "1+1" была продлена на 7 лет 15 декабря. Просим не искать во всем политическую составляющую".
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Вот они и тратят во все стороны
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Об этом в статье для Wall Street Journal пишет украинский олигарх Виктор Пинчук.
Почувствуйте разницу!
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пока Беня покупал кацапские головы
барыга названивал своему хазяину путину
теперь пеця почувствовал силу в своих мусорах
на кугуарах с пулемётами
этот вкинул в них поболее чем хам
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CNN: российские власти закрыли школу для детей дипломатов США
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Вопрос: а почему Беня не продаст канал какому-нибудь европейскому или американскому медиагиганту? А потому что им нужен прибыльный канал, а 1+1 при всех своих масштабах денег не приносит. Покупать же медиаресурс для политического влияния в Украине европейцам и американцам нафиг не надо.
Вопрос: а почему Беня не продаст канал какому-нибудь российскому олигарху, тем влияние в Украине очень надо? А потому что Нацрада и СБУ не разрешат, хватит с нас Интера и 112-го.
Ну и ко всем этим логическим доводам стоит добавить слухи, что "Группа 1+1" очень много должна Приватбанку. Который уже государственный и скоро спросит за деньги. Но это так, слухи - за что купил, за то и продаю.
http://ibigdan.livejournal.com/19722680.html
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вот еще один "решала"
Виктор Пинчук обозначил компромиссный план примирения Украины с Россией
шо там говорил профессор Преображенский?!
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"Почему нужно ждать до 6 января?" Потому что Порошенко чувствует себя уютно и его сатрапы попросту превратились в опричников. Тоталитаризм и опричниковщина.
Какой выход? Выход один, а именно: импичмент президенту. Начав эту процедуру опричники автоматически превратятся в простых холуев и перестанут "борзеть", боясь потерять свои "хлебные" места при новой власти.
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1+1 последнее время изменился и не в лучшую сторону.
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3.. 2.. 1.. START!
"Не можна чіпати 1+1,
поки Интер не сидить!"
запомнітє етот твіт ©
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ригамчленам БПП.
Раптом революція? Можна і не дізнатись.
Співпадіння?
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