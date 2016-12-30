 Боевики обстреляли из гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС: пострадали до 10 человек, - ГУР Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку ГУР Минобороны.
"Снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в подразделениях российских оккупационных войск приводит к неоправданному применению военнослужащими оружия против мирного населения. 28 декабря с.г. военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (БРЯНКА) 2 АК (ЛУГАНСК) ВС РФ обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС. В результате применения оружия пострадало до 10 человек", - рассказали в ведомстве.
3037 21
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Наблюдатели зафиксировали передвижение автомобилей с надписями "Похороны" и "Груз 200" с оккупированного Донбасса в Россию, - ОБСЕ(64)
Оккупанты в Крыму отправили в психбольницу еще одного крымского татарина(12)
На КПВВ "Майорск" открыли логистический центр, - Жебривский(11)
Нацсовет определил 4 радиостанции, которые будут вещать на Крым с Чонгара(51)
Блокада Донбасса приведет к замораживанию конфликта, – политик(0)
ОБСЕ: 26 и 27 декабря в Светлодарске зафиксировано более 40 взрывов(4)
"Этот клочок бумаги мне абсолютно не нужен", - парень отдал полицейским "аттестат о среднем образовании" "ДНР". ФОТО(92)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И кому теперь хорошо?
Ответить
помогли рыбакам по ходу рыбу заглушить...... праздник на носу
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Коли під заставою на полях афганські дехкани працювали на полі, цей дятел почав запускати по ним запалювальні ракети. Вони не смертельні, але люди ж не знали, почали розбігатися. У себе в білоруському селі воно було ніким, а тут...
Ответить