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 Боевики обстреляли из гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС: пострадали до 10 человек, - ГУР Минобороны

Снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в рядах боевиков приводит к неоправданному применению террористами оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку ГУР Минобороны.

"Снижение уровня морально-психологического состояния и воинской дисциплины в подразделениях российских оккупационных войск приводит к неоправданному применению военнослужащими оружия против мирного населения. 28 декабря с.г. военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады (БРЯНКА) 2 АК (ЛУГАНСК) ВС РФ обстреляли из подствольных гранатометов группу рыбаков на водохранилище Углегорской ТЭС. В результате применения оружия пострадало до 10 человек", - рассказали в ведомстве.

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эти стрелки раньше в рыбном патруле не работали?
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А шо, хуйло вже не присилає конвої з консервами скумбрії? Просроченими.
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Рыбаки из тех шо путинведи кричали....пусть друг друга хоть позагрызают...
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Что эти тупицы забыли на льду? пусть теперь лечатся за свой счет
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так надо по нейтралке бегать?
И кому теперь хорошо?
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помогли рыбакам по ходу рыбу заглушить...... праздник на носу
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Все нормально , если бы не эти гордые рыбаки то по ним бы стреляли пьяные натовцы , а от своих не жалко , любой осколок как привет с новой родины .
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Я так понимаю одни "любители русского мира" и "антифашисты" других таких же "любителей" и "антифашистов" расхерачили.? Ну и хер с ними. Жаль что не поубивали друг друга.
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вот дебилы всё перепутали, им сказали наглушить рыбы,а не рыбаков
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та понятно, что осознали. укропы виноваты всегда и во всем, даже если хвост мины будет торчать в сторону Донецка.
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Эт те с которыми надюха разговоры разговаривает и в Киев приглашает. Ха. Ну да под Киевом два водохранилища. Рыбаков можно бомбить до схочу.
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Асвабадітєлі вирішили влаштувати їм хрещення у воді. А чо.
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"приводит к неоправданному применению террористами оружия". Кто это пишет?
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У нас у взводі був один такий же придурок на прізвище Вишневський, поганяло "Маня".
Коли під заставою на полях афганські дехкани працювали на полі, цей дятел почав запускати по ним запалювальні ракети. Вони не смертельні, але люди ж не знали, почали розбігатися. У себе в білоруському селі воно було ніким, а тут...
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