 Россия в ответ на изгнание дипломатов из США закрывает американскую школу в Москве и дом отдыха, - CNN

Как передает Цензор.НЕТ, по данным телеканала со ссылкой на американских чиновников, будет закрыта школа, которую посещают дети-граждане США, Великобритании и сотрудники посольства Канады. Россия также делает недоступным дом отдыха посольства США в Серебряном бору, недалеко от Москвы.
Сообщается, что закрытие этих учреждений является ответом Кремля на решение Белого дома закрыть два российских дипломатических учреждения - в Нью-Йорке и Мэриленде. Именно на набережной восточного побережья штата Мэриленд стоит рекреационный объект, на территории которого российские дипломаты играли в теннис и занимались парусным спортом. Белый дом обвинил, в частности Москву, в использовании этого объекта с целью шпионажа, напоминает Радио Свобода.
Россия отрицает обвинения и обещает ответные меры на санкции США, объявление которых может произойти уже 30 декабря.
29 декабря США заявили, что высылают из страны 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак во время президентской кампании, за которыми, вероятно, стоит Москва. В России отрицают любое вмешательство в президентские выборы в США, которые выиграл республиканец Дональд Трамп.
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-Ой, крокодил!
-Я не крокодил, я Мария Захарова - Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.
-Ой, говорит!
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всего то закрывают школу,
а ведь могли и разбомбить во время 3го урока.
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США: «САНКЦИИ - НЕОБХОДИМЫЙ И АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ» - РОССИЯ: «САНКЦИИ - ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ»
Санкции против РФ стали «необходимым и адекватным ответом на попытки повредить интересам США путем нарушения установленных международных норм поведения». Об этом говорится в указе президента США Барака Обамы, опубликованном на сайте Белого дома.
В документе утверждается, что Россия использовала кибератаки «для подрыва избирательных процессов и институтов в стране». В качестве оснований для введения санкций указаны нанесения вреда компьютерным сетям, взлом организаций и объектов критически важной инфраструктуры, создание помех в работе компьютерных сетей, перераспределение или хищения средств, а также кража торговых секретов, личной и финансовой информации.
Официальная Москва считает новые санкции необоснованными. Москва даст адекватный ответ на новые санкции, введенные США против России. Об этом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ответ будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент Российской Федерации», - отметил Песков. По его словам, новые санкции стали еще одним проявлением агрессивности и непредсказуемости внешней политики администрации президента США Барака Обамы.
А команде избранного президента Дональда Трампа, как считает Песков, «навязывается модель поведения». При этом Песков подчеркнул, что Москва считает новые санкции необоснованными и незаконными с точки зрения международного права.
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