 Порошенко подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно улучшения инвестиционного климата в Украине

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
"Я хочу поздравить вас с завершением очень важного процесса, который был начат с масштабных консультаций с общественностью, огромной работы, к которой были привлечены и деловые круги и общественные активисты", - сказал Порошенко.
По его словам, проект Закона был рассмотрен Правительством, на заседании Нацсовета реформ, состоялась очень напряженная работа, которая в конце концов оформилась в законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, направленных на улучшение инвестиционного климата.
"В связи с принятием этого Закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов на консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультации. Больше нет никаких "маски-шоу", никаких коррупционных схем", - подчеркнул глава государства.
Порошенко выразил уверенность в том, что быстрая имплементация этого Закона значительно улучшит инвестиционный климат в стране.
Президент также отметил, что отныне контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне. "Это означает значительное повышение уровня компетентности и профессионализма. Кстати, это также значительно сократит количество проверок контролирующими и проверяющими органами", - отметил он.
Глава государства также отметил, что Законом освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если они имеют оборот менее 3 млн грн.
"Очень важный шаг - мы передаем доступ к реестрам возмещения налога на добавленную стоимость Министерству финансов", - подчеркнул Президент и добавил, что наконец монополия фискальной службы в этом вопросе сейчас переходит в совершенно транспарентну, прозрачную эффективную систему, когда Министерство финансов сможет обеспечивать эффективное и автоматическое возмещение НДС. "Этот налог, который во все времена был символом коррупции, наконец начинает играть свою эффективную роль наполнителя Государственного бюджета",- сказал он.
По его словам, шагами по администрированию налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и многих других, мы создаем кардинально другой налоговый, инвестиционный климат.
"В ближайшее время, когда этот Закон после подписания будет обнародован и введен в действие, мы будем иметь качественные изменения в инвестиционном и налоговом климате", - отметил Президент.
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"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам!" - пестня про инвестиционную политику украинского уряда.
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http://censor.net.ua/news/421691/podozrevaemogo_v_dvoyinom_ubiyistve_na_odeschine_vzyali_v_koltso_emu_predlagayut_sdatsya_politsiya
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Ой, я тогда за Петю голосовать буду, за его вторую ходку
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Мои близкие у же сегодня пишут заявление на закрытие бизнеса , бизнес был малым и такую налоговую нагрузку не потянет. Ведь помимо налоговой, есть еще пенсионный, плата за аренду помещения ,что то надо вкладывать в сам бизнес и на выходе - хрен целых два десятых.
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Замечательно!А у тех,у кого нет 3х миллионов?
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Вчера убедилась.
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Об украинской нации
Слишком громко кричат.
Мы живем в оккупации
Много криков подряд.
Разве дело в названии -
Путин или Рошен?
Как тельцам на заклание -
Что редиска, что хрен.
То стабильность нам нравится,
То идем на Майдан.
Но судьба бесприданницы
Уготована нам....(полностью: Мы живем в оккупации )
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Он гарантирует нам целостность страны
И неприкосновенность всей границы.
Войска его заботам отданы.
Он клятву дал на Библии странице.
Его работа - дать отпор врагу,
А террористов наказать примерно.
Но, что-то я придумать не могу,
Зачем с врагом торгует откровенно.
Наладил живо пропускной режим
Для, якобы, заложников террора.
С войны ОФИЦИАЛЬНО мы бежим,
Да клянчим скидку вежливо у вора.
По трупам, через горе, по костям
Торговля с оккупантами шурует.
Но, если верить нашим новостям,
Гарант уже два года негодует... (уже три года)...
(полностью стих: "Посвящение Гаранту" )
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В "Талмуде"сказано:"Все обещания,договора,сделки,клятвы с НЕевреями не являются действительными для исполнения."
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1. Нагнуть ФОПов, принудив их массово закрываться.
2. Для вновь созданных ТОВ сделать "поблажку" в виде моратория на проверки в течение 3 лет.
Результат: немалая часть свежезакрытых ФОП откроют ТОВ - и вот он, небывалый подъем малого бизнеса!
После этого можно бить себя копытом в грудь - "Смотрите, сколько новых предприятий открывается!". При этом скромно умалчивая о том, сколько ФОПов "похоронено".
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