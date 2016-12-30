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Все про:бизнес (978) закон (2196) инвестиции (732) Налоговый кодекс (1375) Порошенко (10283) предприниматели (1032)

 Порошенко подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно улучшения инвестиционного климата в Украине

Президент Петр Порошенко во время встречи с Председателем Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной и Министром финансов Украины Александром Данилюком подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

"Я хочу поздравить вас с завершением очень важного процесса, который был начат с масштабных консультаций с общественностью, огромной работы, к которой были привлечены и деловые круги и общественные активисты", - сказал Порошенко.

По его словам, проект Закона был рассмотрен Правительством, на заседании Нацсовета реформ, состоялась очень напряженная работа, которая в конце концов оформилась в законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, направленных на улучшение инвестиционного климата.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Рада внесла правки в Налоговый кодекс относительно улучшения инвестиционного климата. ВИДЕО

"В связи с принятием этого Закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов на консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультации. Больше нет никаких "маски-шоу", никаких коррупционных схем", - подчеркнул глава государства.

Порошенко выразил уверенность в том, что быстрая имплементация этого Закона значительно улучшит инвестиционный климат в стране.

Президент также отметил, что отныне контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне. "Это означает значительное повышение уровня компетентности и профессионализма. Кстати, это также значительно сократит количество проверок контролирующими и проверяющими органами", - отметил он.

Глава государства также отметил, что Законом освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если они имеют оборот менее 3 млн грн.

"Очень важный шаг - мы передаем доступ к реестрам возмещения налога на добавленную стоимость Министерству финансов", - подчеркнул Президент и добавил, что наконец монополия фискальной службы в этом вопросе сейчас переходит в совершенно транспарентну, прозрачную эффективную систему, когда Министерство финансов сможет обеспечивать эффективное и автоматическое возмещение НДС. "Этот налог, который во все времена был символом коррупции, наконец начинает играть свою эффективную роль наполнителя Государственного бюджета",- сказал он.

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По его словам, шагами по администрированию налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и многих других, мы создаем кардинально другой налоговый, инвестиционный климат.

"В ближайшее время, когда этот Закон после подписания будет обнародован и введен в действие, мы будем иметь качественные изменения в инвестиционном и налоговом климате", - отметил Президент.
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а позорный "роттердам+" суд отказался отменять. шоколадные паскуды дальше свои рыла нажирать будут за счет народа
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Не, у нас отак:



"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам!" - пестня про инвестиционную политику украинского уряда.
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И КОНЕЧНО ВСЕ ДРУЖНО ТЕБЕ ПОВЕРИЛИ БАРЫГА ПРОКЛЯТЫЙ
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кто с этим столкнулся-тот знает ЧТО ПРЕДСТОИТ ВЫНЕСТИ ЭТИМ ЛЮДЯМ. ЭТО НЕ ЧТО ИНОЕ КАК ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАННАЯ КОРРУПЦИОННАЯ СХЕМА, ТАМ СЧА ВЗЯТКИ РЕКОЙ ТЕКУТ))) Я закрывался 1,5 года !!
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Конечно нет Украина по словам ляксеевича станет самой интересной страной для инвестиций, где налоговая нагрузка на бизнес 51,9% в то время как средняя по Европе и Средней Азии 33,8%.
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Зато рабы дешёвые))) они по задумке соевых компенсируют инвесторам налоговые поборы)))
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печально ...но ФАКТ))) СТРАНА ПОВЕЖЕНА В РАБСТВО , ОТСЮДА И СООТВЕТСТВУЮЩАЯ МОРАЛЬ И ПОСТУПКИ

http://censor.net.ua/news/421691/podozrevaemogo_v_dvoyinom_ubiyistve_na_odeschine_vzyali_v_koltso_emu_predlagayut_sdatsya_politsiya
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а я думал - инвесторы стоят, куда-нибудь в реформированный Приват
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Сейчас ФОП закрывается через регистрационную палату по заявлению (можно по почте), с налоговой потом можно хоть год разбираться. Зря люди в налоговой стоят.
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Главное в этом году в рег. палате закрыть, налоги начисляться уже не будут. А налоговая - это не срочно.
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меньше смотри кацапо сми
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фотошоп кацапский
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хватит кидать фейки
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ты не умеешь делать поиск по фото?????????))))))

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что, в Киеве не дают снимать, надо ехать в Липецк?
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фотошоп неизвестного происхождения, ЗАТО ВЫ ГАРАНТИРОВАНО ОЛЬГИНСКИЙ УРОД
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какой диагноз? Я чё должен на фейки вестись? Если бы там была фабрика, и работала во время войны, люди бы не вытерпели, не лохи же наступать на грабли и вышли бы на майдан! Влада з народом. Так на майдане говорили. Так что не писти мне тут., а фейки кацапам кидай
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теперь можно все передавать сразу в собственность соевому кренделю, минуя шаг "национализация".
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Опять наврал. Дальше увидим в чем. Ну про коррупцию точно наврал.
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Я не в теме, потому- не могу комментировать. Вроде как- всё правильно. Читается легко и приятно. Мне вот тока интересно- будет ли кому-то легче? В смысле- останутся ли эти предприниматели, в принципе??? А то на УКРНЕТе читаю- очереди выстроились, на закрытие своей деятельности.
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здорово - во волну гонять - закрываются те кто не работал или делал вид шо не работал и не платил налоги,они просто были в реестре как предприниматели - так шо не переживай))
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Та... я ж честно признался- не в теме я. Просто именно сегодня прочитал эту ИНФУ.
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посмотри на сайте 1+1 вечерние новости за вчера - там все понятно - но троллота и плаксы - все плачут и плачут - все как обычно)))
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А шоколадные прихвости их успокаивают. Вчера лишь за день и лишь в самом "крупном" Ужгороде самоликвидировалось порядка 3000. Они все до одного были тунеядцами и не то что не платили налоги, а даже а туалет не захаживали. Вы хоть сами в это верите?
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Просто не смогли себя найти,в суровых буднях,капитализма по украински
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Если возжелалось попробовать попИсать по немецки при помощи дятла-переводчика, то не стоило бы сперва выучить ваш собственный?
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Я говорила это вчера великому адвокату системы Порошенко - Чингачгуку, чего только не наслушалась, даже сравнение Украины с Америкой. Но в итоге , чел ясно дал понять , не можешь иметь большой бизнес - подыхай , ты капитализьму не нужон.
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Если б то капитализм... эти мудаки без схем и лоббистских законопроектов, которые обеспечивают им денежный поток - нули.
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Давай Педра, жги еще. Подпиши еще закон об улучшении погодного климата, отмени зиму а то холодно.
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Закон о недопущении опущания температурного режима страны ниже 15 градусов.)))
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15 градусов тепла?
Ой, я тогда за Петю голосовать буду, за его вторую ходку
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"...сим указом постонавляю: бэтменам окаянным не бывать более здесь."
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Столько народу-соучастников перечислил в самом начале своей речи ,чуть не скажет- "если что - єто не я? ".
Мои близкие у же сегодня пишут заявление на закрытие бизнеса , бизнес был малым и такую налоговую нагрузку не потянет. Ведь помимо налоговой, есть еще пенсионный, плата за аренду помещения ,что то надо вкладывать в сам бизнес и на выходе - хрен целых два десятых.
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Глава государства также отметил, что Законом освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если они имеют оборот менее 3 млн грн.

Замечательно!А у тех,у кого нет 3х миллионов?
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А те , как мне объяснил Чингачгук - пусть подыхают , таков закон капитализму, кстати , он сейчас на этой ветке - вселяет оптимизм повсеместно. Их хрен с ним шо таких 80 %.
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Не удивлюсь,если жёны депутатов,потрясут семейную тумбочку,и рванут открывать новые предприятия
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Лиль, ну он то свою лавочку точно не закроет, пока существует минстэцьпром
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Да , я так и поняла , тут не только он один работает.
Вчера убедилась.
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Этого мало. Инвестиционный климат состоит не из одной работы Налоговой. Законодательство, простота, защищенность, конкурентность, таможня, гарантии, рисковость, инфраструктура....ГДЕ ЗДЕСЬ РЕФОРМЫ?
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Сними, Гай, шоры с глаз. Хорэ уже быть зомби! Мы живем в оккупации.

Об украинской нации
Слишком громко кричат.
Мы живем в оккупации
Много криков подряд.

Разве дело в названии -
Путин или Рошен?
Как тельцам на заклание -
Что редиска, что хрен.

То стабильность нам нравится,
То идем на Майдан.
Но судьба бесприданницы
Уготована нам....(полностью: Мы живем в оккупации )
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Мы живем там, где выпало жить. К тому же мы живем в стране, где нет опыта элиты. Наши политики зачастую не понимают, что во всем виноваты именно они и за все отвечают именно они. Поэтому наша элита все время ищет врага...и, елки-палки, находит. Кто ищет, тот всегда найдет. Еще бы до националистов это доходило,- они ведь все время находятся в нише оккупированных и не могут ее покинуть, потому как в этом случае их ниша закрывается, а им становится некомфортно,- некого пинать и на этом ощущать себя великими патриотами. Националисты- самые большие лентяи в мире.
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Пены как обычно через край. Вполне достаточно было бы даже одного, но эффективного и ЧЕСТНОГО шага - выгнать вон насирова. Был бы прекрасный стар реформе, если она днйствительно запланирована. А вот в последнем я очень сомневаюсь
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Да=да=да!!! Именно насиров виноват в том, что рошен оккупировал Украину! Огласите весь список виновных. невиновен то всего Один
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Я упомянул о старте. Список? Во первых не имею чести знать, а во вторых - брезглив копаться в дерьме
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Мертвому припарка за его же деньги! Класс!

Он гарантирует нам целостность страны
И неприкосновенность всей границы.
Войска его заботам отданы.
Он клятву дал на Библии странице.
Его работа - дать отпор врагу,
А террористов наказать примерно.
Но, что-то я придумать не могу,
Зачем с врагом торгует откровенно.
Наладил живо пропускной режим
Для, якобы, заложников террора.
С войны ОФИЦИАЛЬНО мы бежим,
Да клянчим скидку вежливо у вора.
По трупам, через горе, по костям
Торговля с оккупантами шурует.
Но, если верить нашим новостям,
Гарант уже два года негодует... (уже три года)...
(полностью стих: "Посвящение Гаранту" )

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Почему Порошенко так много обещает и врет?
В "Талмуде"сказано:"Все обещания,договора,сделки,клятвы с НЕевреями не являются действительными для исполнения."
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Ага и все так и ломанулись в украинскую экономику инвестировать...... боюсь остаться не у дел.... толпа то какая.....
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Последовательность действий:
1. Нагнуть ФОПов, принудив их массово закрываться.
2. Для вновь созданных ТОВ сделать "поблажку" в виде моратория на проверки в течение 3 лет.

Результат: немалая часть свежезакрытых ФОП откроют ТОВ - и вот он, небывалый подъем малого бизнеса!
После этого можно бить себя копытом в грудь - "Смотрите, сколько новых предприятий открывается!". При этом скромно умалчивая о том, сколько ФОПов "похоронено".
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Смотри дальше.С бесконтрольным ростом ТОВ,мы вынуждены принять поправки,о введении Маски шоу и доп.проверок
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Какой инвестор войдёт при таком рейдерстве от власти ?
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Одними постановами климат не улучшают..
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Пока барыга у власти толку не будет, никчемный жадный ублюдок ставший на крови президентом, плевавший на мораль и порядочность. доведший вместе с малограмотным гройсманом страну до нищеты.
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