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 Это адекватный итог восьми лет неудачной политики относительно России, - спикер Палаты Представителей Конгресса, республиканец Пол Раян о санкциях

Санкции против России, которые администрация Обамы объявила 29 декабря за кибератаки во время президентских выборов в США, могут еще больше настроить друг против друга два крыла республиканской партии.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на американское издание Roll Call.

Новоизбранный президент-республиканец Дональд Трамп выступил с критикой санкций против России, принятых администрацией пока еще действующего президента Барака Обамы. Тем не менее, не все республиканцы готовы поддержать позицию своего лидера.

Так называемое "ястребиное" крыло партии горячо поддержало решение Обамы и требует дополнительных мер. Некоторые из радикальных сенаторов-республиканцев, имеющих большое влияние на оборонную и внешнюю политику Вашингтона, говорят, что санкции должны быть еще жестче. Есть республиканцы, готовые объединить усилия в этом направлении с сенаторами-демократами, пишет издание, "а это значит, что Трамп, похоже, вступил в конфликт со своей партией".

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"Объединяясь с демократами вместо того, чтобы поддержать республиканского президента, сенаторы Джон МакКейн и другие лишь выявляют одну из сфер, из-за которых первые месяцы президентства Трампа могут быть обозначены республиканской внутренней борьбой", - пишет издание.

Мнения республиканцев из-за дополнительных санкций действительно разделились. Некоторые, как МакКейн и Грэм, заявили, что это "небольшая цена для РФ за ее дерзкие нападения на американскую демократию". Спикер Палаты Представителей Конгресса Пол Раян поддержал санкции, но раскритиковал Обаму за то, что медлил все эти восемь лет: "Сегодняшнее решение администрации очень опоздало", - заявил Раян вчера, - "но это адекватный итог восьми лет неудачной политики относительно России".

С другой стороны, есть среди республиканцев и те, кто встали на сторону РФ. Сенатор из Аризоны Трент Френкс сказал MSNBC, что "даже если России удалось предоставить американцам информацию, которая соответствует действительности, тогда они просто сделали то, что должны были сделать СМИ". А сенатор Тед Йохо, Флорида, сказал CNN, что он не уверен, что именно Россия стоит за кибератаками и что самая большая проблема в том, что по этому поводу не посоветовались с новоизбранным президентом Трампом, передает Chicago Tribune.

Напомним, в четверг администрация Барака Обамы приняла дополнительный пакет санкций против российских лиц и компаний за вмешательство в президентские выборы в США. Кроме того, Вашингтон дал 72 часа на выезд из Америки 35 российским дипломатам и их семьям.
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объединятся они перед кацапской угрозой!
если не сейчас, то через пару дней!
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Клюква. Рашка пыталась всюду свои копыта вставить и везде просрала, а вот в США удалось. Ну как ту не плакать, как тут не плакать (как поётся в одной восточной песенке)
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Главное что бы в "ЕДИНОЙ РАСЕЕ" раскола не было....
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Как правильно поздравлять русню. Присоединяюсь (читать заглавные буквы)

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это нас и отличает, Ольга москвичка от чистого сердца. А мы "я за мир", а в итоге как крысы желаем сдохнуть русне.
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Ваше квакание здесь услышано. Если рискнете его повторить на бис семье любого погибшего от ваших рук украинца, дальнейшая участь трампа вам покажется просто веселым приключением
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это просто стёб с кацапской падали, крысы это они , не путайте
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тут уже импичментом попахивает,если тов.Трамп Дональд Джонович и дальше такую козу водить будет...
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Sergey Naumovich11 ч · Российский дипломат пытается позаимствовать у американки велосипед, чтобы успеть вернуться на родину в отведённые 72 часа.
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Снимок принадлежит американской компании Corbis.
Подпись под снимком:A misunderstanding ensues after a Russian soldier tries to buy a bucycle from a German woman in Berlin. After giving her money for the bike, the soldier assumes the deal has been struck. However the woman doesn't seem convinced.
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Солдат выравнивает руль с колесом! поэтому у прохожих на заднем плане вместо недовольства - любопытство!
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В конгрессе Р и Д примерно поровну. Но если половина Р выступит откровенно против Трампа и их поддержат Д, то как крути не верти - это 3/4 состава этого клуба, что более чем достаточно для импичмента
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Российские дипломатические работники, высланные из США, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Интерфакс, передает портал InfoResist.«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», - сказал «Интерфаксу» информированный собеседник, пожелавший остаться неназванным.По его словам, выдворяемые дипломаты будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов найти свободное место на рейс в Москву. При этом, скорее всего, дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете, сказал собеседник агентства.«Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», - отметил он.Другой собеседник агентства сообщил, что вокруг «дачи» российского постпредства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции. «Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет», - сказал он.
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конечно
самолет будет переполнен
это же секретарши, секретутки, помощники, жены, дети, раскормленные девки к каждому дипломату
Будет переполнен
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Да эта публика через окиян пешком пойдет, только бы их чемоданы чартером улетели. Но крабам не интересны их чемоданы. В них нет протеина
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Да конечно с критикой. Выдают желаемое за действительное. Сказал почитаю-разберусь, если будет время

"Пришло время нашей стране двигаться к вещам, которые больше и лучше, чем это. Тем не менее, в интересах нашей страны и нашего великого народа я встречусь с лидерами нашего разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы меня проинформировали о фактах по данной ситуации", - говорится в заявлении Трампа. (30.12.2016)




Ничего не знаю, не в курсе. Его республиканцы занимались разработкой санкций, а он не в курсе. Разговоры для бедных

Трампа попросили прокомментировать заявления сенатора Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина) о том, что он и другие законодатели предпринимают усилия для введения Вашингтоном новых санкций против Москвы. "Я не знаю, чем он занимается, я не говорил с сенатором Грэмом", - сказал он.


Комментируя утверждения причастности Москвы к кибератакам против политических институтов в США, Трамп заявил, что "компьютеры здорово осложнили нашу жизнь". "Полагаю, в эпоху компьютеров никто точно не знает, что происходит", - сказал Трамп.


Избранный президент США также прокомментировал требования некоторых американских журналистов рассекретить имеющиеся у Вашингтона данные об указанных кибератаках. "Думаю, им следует сделать все возможное, чтобы в этом разобраться", - сказал Трамп.





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странноватый он,мягко сказано)такое впечатление от его ответов,что он сам импичмент попросит
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Трамп походу косит под дурочка и прикыдывается шлангом - хотя ему сейчас не позавидуешь - говорят у ботокоса досье на него..
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ОК. Допустим. И что может быть в этом "досье"? Максимум, что Трамп брал "русские" деньги будучи бизнесменом. По сравнению с шашнями четы Клинтонов с тем же Россатомом когда Хилари была главой ГосДепа - это детский лепет на лужайке.
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все знают, что выгоднее всего вступать в конфликт последним, когда все уже друг друга перебили и истощились, тогда можно выступить в роли миротворца и устанавливать свои правила.

хотя бывают и исключения, например, если конфликтующие стороны сами договорятся, или будет найден неисчерпаемый источник ресурсов для конфликта.
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Раскол в республиканской партии может ввзвать или дурость,как в случае с Трампом или продажность. Очевидный враг для США и всего мира один-путлеровская нацистская рашка. Даже КНДР с ИГИЛом нервно курят в сторонке. Надеюсь там найдется кому доходчиво объяснить это придурку Дональду.
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В Украине, на которую напала РФ, пол страны в кацапских бабках - банки, облэнерго, газораспределители, заводы, визовый мроходняк, и т.д. Лично у гаранта бизнес в стране агрессоре собственной страны. Подобное преступное положение подрывает доверие народа Украины к действующей власти, вызывает возмущение. Поэтому ждем от власти новых санкций против РФ, ждем введение визового режима с РФ, выдворение посла и разрыв дипломатических отношений.
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Лавров:- Барак сказал, что пальму первенства нашей стране не отдаст.
Путин:- Что же ты ему ответил?
Лавров:-😄 Умора, говорю ему: будете уходить, заберите ее с собой!
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А че вы хотели услышать от трампа и иже с ним, ну компьютеры это черти шо, примерно так, потому что признать вмешательство в избирательный процесс иностранных спецслужб - значит признать выборы в США нелегитимными, теоретически так оно и должно быть. Теперь этот скандал уже не смыть, но даже успешное обтекание оного не гарантирует трампу безоблачного президентства, он потерял всю свободу действий в отношении РФ, теперь на весь срок своего президенства трамп будет связан этими обвинениями и ему, будущему госсекретарю тиллерсону и остальным корпоративным политикам чьи бизнес интересы широко представлены в РФ будет очень сложно лоббировать политические решения в пользу россии, даже снятие санкций будет рассматриваться через призму этого скандала, это шах и мат, грабли на которые наступил и будет наступать путин. Но в общем и целом свобода слова - основная ценность демократического мира, уже давно стала оружием против самой демократии, процессы происходящие в Украине очень наглядно это демонстрируют. Однажды у меня зашел разговор с россиянином за президента януковича, в разговоре я говорю - "мы выбрали президента", а он -"Вы выбрали? Нет, это мы его назначили...". К слову президенство "назначенного" путиным януковича ни как не отразилось на потеплении отношений, скандалы с газом, торговые эмбарго, вытирание ног о януковича - Украину, само по себе выдает политику ботоксного, так ,что всем пророссийски настроенным жителям Украины советую хорошенечко подумать об этом, если вы все еще считаете Украину своим домом, а если нет то не заморачивайтесь - валите нахуй с этой земли и никогда не возвращайтесь.
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Повезло дипломатам расейски . Теперяча заживут на расеюшке припеваючи а то мучилися там бедняги в проклятойзагнивающей Америке! А теперяча вон како счастие-то привАлило на расеюшке вяликой жить будуть!!! Подвезло так подвезло им!
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