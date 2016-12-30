 Это адекватный итог восьми лет неудачной политики относительно России, - спикер Палаты Представителей Конгресса, республиканец Пол Раян о санкциях

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на американское издание Roll Call.
Новоизбранный президент-республиканец Дональд Трамп выступил с критикой санкций против России, принятых администрацией пока еще действующего президента Барака Обамы. Тем не менее, не все республиканцы готовы поддержать позицию своего лидера.
Так называемое "ястребиное" крыло партии горячо поддержало решение Обамы и требует дополнительных мер. Некоторые из радикальных сенаторов-республиканцев, имеющих большое влияние на оборонную и внешнюю политику Вашингтона, говорят, что санкции должны быть еще жестче. Есть республиканцы, готовые объединить усилия в этом направлении с сенаторами-демократами, пишет издание, "а это значит, что Трамп, похоже, вступил в конфликт со своей партией".
"Объединяясь с демократами вместо того, чтобы поддержать республиканского президента, сенаторы Джон МакКейн и другие лишь выявляют одну из сфер, из-за которых первые месяцы президентства Трампа могут быть обозначены республиканской внутренней борьбой", - пишет издание.
Мнения республиканцев из-за дополнительных санкций действительно разделились. Некоторые, как МакКейн и Грэм, заявили, что это "небольшая цена для РФ за ее дерзкие нападения на американскую демократию". Спикер Палаты Представителей Конгресса Пол Раян поддержал санкции, но раскритиковал Обаму за то, что медлил все эти восемь лет: "Сегодняшнее решение администрации очень опоздало", - заявил Раян вчера, - "но это адекватный итог восьми лет неудачной политики относительно России".
С другой стороны, есть среди республиканцев и те, кто встали на сторону РФ. Сенатор из Аризоны Трент Френкс сказал MSNBC, что "даже если России удалось предоставить американцам информацию, которая соответствует действительности, тогда они просто сделали то, что должны были сделать СМИ". А сенатор Тед Йохо, Флорида, сказал CNN, что он не уверен, что именно Россия стоит за кибератаками и что самая большая проблема в том, что по этому поводу не посоветовались с новоизбранным президентом Трампом, передает Chicago Tribune.
Напомним, в четверг администрация Барака Обамы приняла дополнительный пакет санкций против российских лиц и компаний за вмешательство в президентские выборы в США. Кроме того, Вашингтон дал 72 часа на выезд из Америки 35 российским дипломатам и их семьям.
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если не сейчас, то через пару дней!
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Подпись под снимком:A misunderstanding ensues after a Russian soldier tries to buy a bucycle from a German woman in Berlin. After giving her money for the bike, the soldier assumes the deal has been struck. However the woman doesn't seem convinced.
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самолет будет переполнен
это же секретарши, секретутки, помощники, жены, дети, раскормленные девки к каждому дипломату
Будет переполнен
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"Пришло время нашей стране двигаться к вещам, которые больше и лучше, чем это. Тем не менее, в интересах нашей страны и нашего великого народа я встречусь с лидерами нашего разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы меня проинформировали о фактах по данной ситуации", - говорится в заявлении Трампа. (30.12.2016)
Ничего не знаю, не в курсе. Его республиканцы занимались разработкой санкций, а он не в курсе. Разговоры для бедных
Трампа попросили прокомментировать заявления сенатора Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина) о том, что он и другие законодатели предпринимают усилия для введения Вашингтоном новых санкций против Москвы. "Я не знаю, чем он занимается, я не говорил с сенатором Грэмом", - сказал он.
Комментируя утверждения причастности Москвы к кибератакам против политических институтов в США, Трамп заявил, что "компьютеры здорово осложнили нашу жизнь". "Полагаю, в эпоху компьютеров никто точно не знает, что происходит", - сказал Трамп.
Избранный президент США также прокомментировал требования некоторых американских журналистов рассекретить имеющиеся у Вашингтона данные об указанных кибератаках. "Думаю, им следует сделать все возможное, чтобы в этом разобраться", - сказал Трамп.
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хотя бывают и исключения, например, если конфликтующие стороны сами договорятся, или будет найден неисчерпаемый источник ресурсов для конфликта.
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Путин:- Что же ты ему ответил?
Лавров:-😄 Умора, говорю ему: будете уходить, заберите ее с собой!
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