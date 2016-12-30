 При пожаре в доме на Ривненщине погибли годовалая девочка и 3-летний мальчик, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"29 декабря в 17:05 в Службу спасения по телефону "101" поступило сообщение о пожаре в селе Дубины Острожского района почти в 35 километрах от райцентра. По указанному адресу немедленно были направлены дежурные караулы спасателей из городов Острог и Здолбунов на пожарных автоцистернах. По прибытию к месту вызова пожарные установили, что горит одноэтажный шлаковый жилой контейнер размером 12х6 м. Еще до приезда спасателей хозяйка дома вынесла из горящего дома своего погибшего сына 2013 г.р. Во время тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело погибшей девочки 2016 г.р. В 18:05 пожар был локализован, а в 18:33 - полностью ликвидирован. Мать погибших детей, 1994 г.р. госпитализирована в Острожскую центральную районную больницу", - рассказали в ведомстве.
Предварительная причина пожара - неисправность печного отопления. Окончательную причину установит следствие.
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