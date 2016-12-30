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 "Приватбанк" погасил задолженность по кредитам рефинансирования, - НБУ

Национальный банк монетизировал ОВГЗ для ПАО КБ "Приватбанк"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"В рамках оздоровления ПАО КБ "Приватбанк" Национальный банк Украины монетизировал облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), выпущенные Министерством финансов для капитализации банка после его перехода в государственную собственность. Для этого вчера, 28 декабря 2016 года, Национальный банк купил ОВГЗ на сумму 25,8 млрд грн. Средства, которые ПАО КБ "Приватбанк" получил от продажи ОВГЗ Национальному банку, были в основном направлены на погашение задолженности банка перед Национальным банком по кредитам рефинансирования. Вчера после монетизации ПАО КБ "Приватбанк" уже погасил эту задолженность перед регулятором. Поэтому средства от монетизация ОВГЗ для ПАО КБ "Приватбанк" не будут направлены на покрытие оттоков по депозитам из банка и не будут иметь значительного влияния на валютный рынок и уровень инфляции", - сказано в сообщении Нацбанка.

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Напомним, 18 декабря стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "Приватбанка". Правительство намерено выпустить 30-летние ОВГЗ на 150 млрд гривен и в итоге стать 100% собственником банка. Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "Приватбанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: " Это было ключевым условием переговоров ". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством ". Вместе с тем, "ПриватБанк" в связи с процедурой национализации приостановил корпоративные платежи на сутки до 9:00 20 декабря. 20 декабря в регламенте работы для корпоративных клиентов "Приватбанк" ввел определенные ограничения, в частности временно заморозил остатки на счетах корпоративных клиентов. К вечеру 20 декабря "Приватбанк" возобновил проведение платежей юрлиц вне зависимости от даты поступления средств на счета

По данным НБУ, общая потребность "Приватбанка" в капитале составляет 148 млрд гривен. А глава Минфина Данилюк отметил, что после того как "Приватбанк" полностью стабилизируется, государство планирует этот банк продать. В свою очередь, президент Порошенко заявил: "Государство гарантирует клиентам "ПриватБанка" неприкосновенность и целостность их денег ".

19 декабря Национальный банк Украины выделил "Приватбанку" 15 млрд гривен для поддержания ликвидности.

Вместе с тем, решение о национализации "Приватбанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

В свою очередь, Коломойский комментируя национализацию "ПриватБанка" заявил: "Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана".

Кроме того, министр финансов Александр Данилюк заявил: "ПриватБанк" доведен до неплатежеспособности, а за это предусмотрена очень серьезная ответственность ". Вместе с тем, Минфин для докапитализации "ПриватБанка" выпустит облигации госзайма на 116,8 млрд грн. По словам главы НБУ Гонтаревой, 116 млрд грн, необходимые для докапитализации "ПриватБанка", отнесут к госдолгу.

23 декабря Минфин сформировал наблюдательный совет "Приватбанка". 26 декабря "ПриватБанк" представил новый состав правления.

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А что доброго? Правительство взяло в долг деньги и отдало их Приватбанку, из которых он и погасил долг перед правительством. Должны были нам (государству), а теперь должны мы!
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супер схема. правительство выпустило ОГВЗ ,внесло их в капитал Привата...Приват продал ОГВЗ НБУ .полученными от продажи ОГВЗ деньгами Приват погасил долги перед тем же НБУ..все прекрасно...только вот ОГВЗ легли ГОСУДАРСТВЕННЫМ долгом на всех украинцев...вот такая элементарная схема ограбления....
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Понимает 1/10.
А 9/10 снова проголосует за рошена, тимошонку, пляшко и прочее гауно
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нарисовали бумажки и переложили их из одного кармана в другой?!
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Мда, и когда курс 40 будет, сразу после Нового года или попизже?
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А на следующий день, после введения в оборот купюры, которая 1000 гривен, как мне кажется.
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А я, как и Беня, тоже хочу поблагодарить Гройсмана! За вчерашние покупки, вечером, в Щиром Куме. За два десятка яиц, которые по 26,50 стали, в течение одного дня, а были 24,50. "ВИЩОГО ГАТУНКУ". Тока такая деталь: три из них оказались разбиты! Такого я не упомню. Ну, ладно... Это, наверное, потому, что я доллары продал уже по 27,70. А значит- так мне и надо.
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объясните пож-та, как это повлияло на государственный внутренний долг? если сумма долга не уменьшилась на указанную в статье сумму, то всё это от лукавого.
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Народ сейчас ломанулся снимать деньги в Привате. "Нулёвок" обложили данью в 740 грн, у безработных забрали субсидии через повышение минималки - привет жителям провинциальных городов и сёл! Всё что сняли в 2017 году отдадут на коммуналку, потом почки продавать начнут.
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непонятно,
что такое \как происходит:

-кредит рефинансирования
-овгз
-капитализация банка
-оздоровление банка
-регулятор
-отток по депозитам
-процедура национализации банка

-собственник банка
-первый зампред банка
-корпоративные платежи
-регламент работы по корпоративным платежам
-заморозка остатков счетов
-проведение платежей
-поступление средств на счет
-определение потребности банка в капитале
-стабилизация банка
-поддержание ликвидности банков

-влияние мвф - ебрр на банки

-неплатежеспособность банка

-докапитализация
-госдолг
-наблюдательный совет банка...
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