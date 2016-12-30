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 10 дней в Троицком нет света и воды из-за обстрела со стороны боевиков, - ОБСЕ

Жители села в Луганской области уже 10-й день из-за обстрела со стороны пророссийских наемников живут без света и воды.

Об этом ЛІГА.net сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

"Заместитель главы Попаснянской военно-гражданской администрации сообщил СММ, что с 21 декабря в Троицком из-за повреждений вследствие, как сообщают, обстрела нет ни электричества, ни воды", - отметили в пресс-службе.

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В оккупированном селе Желтое наблюдатели обнаружили свежие повреждения на двух домах (один из которых, по-видимому, был заброшен), расположенных в 100 м друг от друга.

По оценке СММ, эти повреждения образовались от разрыва противотанковых управляемых ракет, выпущенных с северного направления.

На северной стене заброшенного дома наблюдатели выявили около 30-35 пробоин (диаметром от 4 до 20 мм).

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Был серьезно поврежден северно-западный скат крыши. Члены патруля миссии заметили два провода от противотанковых управляемых ракет, расположенных параллельно на расстоянии 15 м друг от друга и в 30-40 м от дома.

"На стене жилого дома с северной стороны наблюдатели зафиксировали две пробоины (диаметром 4 мм и 20-25 мм). Хозяева дома (мужчина и женщина старше 60 лет) рассказали СММ, что обстрел произошел 21 декабря, в результате которого никто не пострадал", - добавили в пресс-службе.
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В чому новина? В зоні бойових дій ще і не таке буває.
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Ужас какой! Им надо срочно бежать на референдум *уйло поможет?...
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И снова идиотский вопрос,на который у власти нет ответа.
Почему не отключена вода и тепло оккупированным территориям?
Беспокоимся,что убийцы украинских солдат замерзнут и им без света будет темно?
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