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 С начала суток боевики обстреляли Новозвановку и Павлополь, - пресс-центр штаба АТО

Боевики применяли гранатометы и стрелковое оружие.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь прошла не совсем спокойно. К 6 утра были три обстрела. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по Павлополю, из гранатометов и стрелкового оружия - дважды по Новозвановке", - отметил он.

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