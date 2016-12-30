 Наблюдатели зафиксировали передвижение автомобилей с надписями "Похороны" и "Груз 200" с оккупированного Донбасса в Россию, - ОБСЕ

Об этом говорится в еженедельном отчете миссии ОБСЕ, которая наблюдала за пунктами на границе с РФ "Гуково" и "Донецк" (РФ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Так 21 декабря в 16 часов на пункте Донецк был зафиксирован микроавтобус с украинскими номерами, который пересекал границу с РФ в Украину. Водитель был в камуфляже. На микроавтобусе был знак "Груз 200", а также надписи "Анубис".
В ОБСЕ не смогли идентифицировать, были гробы внутри.
22 декабря в 7-20 утра ОБСЕ увидела в пункте "Донецк" микроавтобус с украинскими номерами и надписью "Похороны", который пересек границу из Украины в РФ.
Кроме того, 21 и 22 декабря ОБСЕ фиксировала несколько "скорых", которые приезжали на КП "Донецк". Одна прибыла с территории Украины 21 декабря в 10-42, на ней была надпись "реанимация". В 11:00 со стороны России в пункты также приехала скорая, в которую перенесли одного человека на носилках.
22 декабря наблюдатели зафиксировали, как "скорая" с номерами "ЛНР" проехала на территорию РФ, а через час вернулась в Украину.
Кроме того, наблюдатели заметили 26 декабря человека в камуфляже, который несл военный рюкзак, а также кейс для транспортировки винтовки. Человек зашел на территорию пункта пропуска "Донецк" и последовал к линии контроля. "Миссия не смогла установить, была ли внутри кейса винтовка".
Кроме того, согласно данным миссии с 20 по 27 декабря увеличилось количество людей в камуфляже, которые пересекали границу из России на оккупированные территории. Также увеличилось количество микроавтобусов, которые двигались из РФ на оккупированные территории.
Как известно, в неделю с 20 по 27 декабря происходило обострение на Светлодарск дуге. По данным разведки, боевики понесли потери.
На сайте компании "Анубис" указано, что она имеет офисы в Одессе, Одесской области и Киеве. Также компания предоставляет услуги репатриации умерших, в том числе - "Груза 200".
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И, наверное ж, примиком в Египет? В долину царей?
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обратно поедете тоже гружеными !
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......
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"герой" домой доставлен был
минусовой температурой
в пути спасали, чтоб не сгнил
но выглядит он что-то грустным
как будто понял, что он лох!
кацап, расслабься--ты же "рузкей"
за Вову Путина подох!+
а девке вскорости удастся
тебе замену подыскать
продолжит жизнью наслаждаться,
а тебя черви буду жрать!
такой вот парадокс недетский,
как разрешить--не знаю сам:
как так?! война идёт в Донецке,
а трупы едут в Кацапстан?))
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