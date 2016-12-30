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 Наблюдатели зафиксировали передвижение автомобилей с надписями "Похороны" и "Груз 200" с оккупированного Донбасса в Россию, - ОБСЕ

Миссия ОБСЕ заметила на оккупированном контрольно-пропускном пункте на границе с РФ машину с надписью "Груз 200" и несколько скорых.

Об этом говорится в еженедельном отчете миссии ОБСЕ, которая наблюдала за пунктами на границе с РФ "Гуково" и "Донецк" (РФ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Так 21 декабря в 16 часов на пункте Донецк был зафиксирован микроавтобус с украинскими номерами, который пересекал границу с РФ в Украину. Водитель был в камуфляже. На микроавтобусе был знак "Груз 200", а также надписи "Анубис".

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В ОБСЕ не смогли идентифицировать, были гробы внутри.

22 декабря в 7-20 утра ОБСЕ увидела в пункте "Донецк" микроавтобус с украинскими номерами и надписью "Похороны", который пересек границу из Украины в РФ.

Кроме того, 21 и 22 декабря ОБСЕ фиксировала несколько "скорых", которые приезжали на КП "Донецк". Одна прибыла с территории Украины 21 декабря в 10-42, на ней была надпись "реанимация". В 11:00 со стороны России в пункты также приехала скорая, в которую перенесли одного человека на носилках.

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22 декабря наблюдатели зафиксировали, как "скорая" с номерами "ЛНР" проехала на территорию РФ, а через час вернулась в Украину.

Кроме того, наблюдатели заметили 26 декабря человека в камуфляже, который несл военный рюкзак, а также кейс для транспортировки винтовки. Человек зашел на территорию пункта пропуска "Донецк" и последовал к линии контроля. "Миссия не смогла установить, была ли внутри кейса винтовка".

Кроме того, согласно данным миссии с 20 по 27 декабря увеличилось количество людей в камуфляже, которые пересекали границу из России на оккупированные территории. Также увеличилось количество микроавтобусов, которые двигались из РФ на оккупированные территории.

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Как известно, в неделю с 20 по 27 декабря происходило обострение на Светлодарск дуге. По данным разведки, боевики понесли потери.

На сайте компании "Анубис" указано, что она имеет офисы в Одессе, Одесской области и Киеве. Также компания предоставляет услуги репатриации умерших, в том числе - "Груза 200".
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Бандеровцы Мыколая в разведку в кацапский тыл отправили, с подарунками. Ну какая кацапская мать не мечтает получить в подаруночек суповой набор из ее уй.пка?
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" Водитель был в камуфляже. На микроавтобусе был знак "Груз 200", а также надписи "Анубис"

И, наверное ж, примиком в Египет? В долину царей?
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Санкции и гробы...Хороши презенты москалям под новогоднюю елочку.
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та завезите уже 40 камазов боярышника туда гуманитаркой !!! и не уезджайте пару дней...
обратно поедете тоже гружеными !
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Та можна просто наклейти етикеки "БОЯРЫШНИГ" на всі банки з розчинником, фарбою, засобом для зняття лаку, засобами для чистки унітазів, на різній побутовій і будівельній хімії - і все, за пару днів Валя Стакан, траурно похитуючи циліндричною головою, буде говорити "бояришниг всегда полезный, харосый спирт, подумать только - назвать средство для чистки унитазов боярышником, эта ж генацид руцкагаварящих!!!"
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ОБСЕ - мы ничего не видим, не слышим и не говорим. Мы не знаем зачем мы тут, но командировочные таки не плохие.
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Читатьganus1n‏@ganusynВыслал российского дипломата из страны до того как это стало мэйнстримом.
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каазламордые саавсем плохими стали - к новому году приперлись в Светлодарск за подарками...
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...Вся Україна дякує тобі Святий Миколай...також низький уклін та безмежна подяка нашим хлопцям на передовій...! Ви гарніші за всіх...!

......
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Еще одна печальная новость из мира музыки. Сегодня утром Стас Михайлов обнаружен в своём доме живым.
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Уютной холодильной фурой
"герой" домой доставлен был
минусовой температурой
в пути спасали, чтоб не сгнил


но выглядит он что-то грустным
как будто понял, что он лох!
кацап, расслабься--ты же "рузкей"
за Вову Путина подох!+


а девке вскорости удастся
тебе замену подыскать
продолжит жизнью наслаждаться,
а тебя черви буду жрать!


такой вот парадокс недетский,
как разрешить--не знаю сам:
как так?! война идёт в Донецке,
а трупы едут в Кацапстан?))
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значит в когось на рассеюшке свято в честь погашеного кредиту!
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мертвий каццап,гарний кацап...побiльше тварюк мочкуйте хлопцi !!!! птх-птн!!
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Да, внутриукраинский конфликт - он такой. Если верить московитам, украинцы воюют между собой, а дохнут почему-то кацапы...
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