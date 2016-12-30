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Все про:заложник (1012) обмен (502) плен (1639) Донбасс (11655) Тандит (239) пленные (31)

 Мы готовы отдать боевикам 228 человек в обмен на 48 украинских заложников, - Тандит

Украинская сторона готова отдать ОРДЛО 228 человек в обмен на 48 украинских заложников.

Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"Мы готовы сейчас не только передать 15 человек, но и отдать 228 человек, чтобы забрать 48 наших заложников",- сказал Тандит.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Встречающие были раздражены", - Тандит о передаче боевикам 15 сепаратистов в знак доброй воли
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Это не обмен, а выполнение Украиной требований террористов для освобождения наших заложников-так правильно.
Розмовляйте українською вірно.
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Возможно. Но таким как ты "воинам дивана" очень удобно рассуждать об этом. Не то что тем ребятам которые, не всегда и добровольно ( по мобилизации) пошли защищать Украину! И биомусора на даунбасе столько что на всех тюрем не хватит в Украине!
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Что у тебя "возможно"? Для меня выполнение этих требований-необходимость ради освобождения наших граждан.

Надо не только уметь читать, но и понимать прочитанное.
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надо уметь не просто стучать по клаве но и правильно излогать мысли! Ты написал что это выполнение требований Украиной. Ты в курсе обменного процеса? Или ты хочешь сказать что 200+ урок не стоят 48 солдат?
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Мені до дупи, як це називають політики та діюча влада. Обміну з терористами бути не може, це називається "виконання умов" терористів. У нас АТО проти терориста хУЙЛА. І крапка!
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Ти ведеш себе як маленька дитина, що не знає правил поведінки у публічному місці і не вміє програвати суперечку.
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Кацап тебя уже лайкнули все ТОП ватники цензора типа 5коп и тд. больше вопросов нету. И никаких суперечек у меня с такими как ты не было и быть не может потому что я не спорю с неадекватами которые за то что бы солдаты его страны гнили в тюрмах урок. Потому вывод только один - твоя страна кацапия и ты её поддерживаешь всеми диванными методами!
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..а вы уверены, что отдадут именно тех ребят? Скорее насобирают просто про.. украинских граждан.. ровно 48 и отдадут
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А почему бы не отдать еще и клоунов- Рубана и Тандита?Даром!
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Можна и Кучму. Он даже предлогал кто хочет может с ним поменяться он с радостью отдаст свое место. Может ты согласишся?
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трудно это назвать "обменом" конечно, но освобождать наших нужно
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100%. Надо вытаскивать наших, а эта мразь всё равно никуда не денется в оконцовке.
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Без проблем террористы ещё 1000 в тот же день наловят. Подвал пустовать не будет пока москали не уйдут.
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А есть же яды замедленного действия,к примеру? Можно сначала накормить,а потом отдать,ну этих,228-то? А потом они того...через недельку,скажем...?
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Писец. 15 просто так отдали. Теперь вон как. 48. А остальные. Говорят же 109 наших там. Так надюху отдайте назад. Пускай там дуркует. Плюс ЖопОБлок. Плюс с БПП барыг. Вилкула нахрен с Украины. Я уже за медведчука молчу. А то эта геращенко ругает надюху, а хвалит медведчука. Блин. А в чём разница то.
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Действительно, говорили о 109. Псц. Потом сепары опять будут шантажировать.
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А кто в курсе, как этот алкаш рубан генерал лейтенанта получил?
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вроде как мертвечук подсобил..ибо рубан с армии целым капитаном увольнялся..
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Вот почему-то обмен в таком соотношении мне кажется унизительным.
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может потому что вы не защитник Украины, не "киборг" не герой, которого посадили в подвал и издеваются, а обычный диванный херой???
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Вы меня не знаете, поэтому давайте без оскорблений. Мне реально непонятно такое соотношение по обмену.
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а мне непонятно почему бакс 28, минималка 3200 и тд. Потому что по другому не получается!
Вы когдато пробовали договорится с неадекватом который кроме слова нет ничего больше не понимает?! Им урки и нафиг не надо там с кацапии еще подгонят. Пока люди не научатся отделять котлеты от мух так и будет непонимание.
П.С. я вас не оскорблял, а спросил. Нет так нет.
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А 48 нашим, находящимся в заложниках у террористам и их родным и близким-нет! Как и мне.
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Думаю, что вы все понимаете, но наверное в плену кто-то из ваших родственников, что не может не наложить свой отпечаток на ваши чувства. И я это понимаю тоже.
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Ні. Просто я завжди називаю речі своїми іменами. Це називається-казати правду.
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а вот Израилю не кажется унизительным спасти 1(одного)! своего солдата на тысячу голов биомусора.
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Головне щоб дійсно звільнили. Хоча розумію що пропорція не внашу сторону....
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Говорили же о том, что наших там сто с небольшим. Почему 48? А остальные?
Но радует в этом одно, что котировка украинцев к сепарским боядям столь высока: 1 к 4. Точнее к 4,75...
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Кто говорил? Надя? Официально даунбаские урки называют только 48.
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Виродки підтверджують інформацію лише про 48: імена та місцезнаходження.
Наші борються і шукають інших.
Є ще кілька сотень пропалих безвісти.
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Говорили. даже, что им известно где их держат.. но либо их прячут.. либо кого-то нет в живых
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Здаётся мне что интерес тут не только в пленных...
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Сепары всех не отдадут. Прикрываться кем-то нужно
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Зная это, преступно делать обмен "всех на всех". Я ещё не слышал об обмене меньшем со стороны Украины. Постоянно или 1 на 2 или 228 на 48. Это как игра в свои ворота.
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А ви казали-хто така Савченко.Рухи зроблять при владі український народ реально,а не "закінчим війну за два тижні"Рух Саакашвілі знає як а Рух Савченко зможе підняти український народ,який швидко з сепаратами розбереться https://www.youtube.com/watch?v=LKNU7QDbTIc
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Та щось український народ не дуже за вашою Савченко піднімається.
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Давайте віддамо багатих е-декларантів! Сепарські ватажки бігом на Канари здриснуть, нафіга їм воювати буде з такими грошима? А отара без ватажка сама розбредеться.
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Тандит!А ты лично готов посмотреть в глаза матерям погибших ИМЕННО ОТ РУК ЭТИХ САМЫХ ОСВОБОЖДЕННЫХ 228 ТЕРРОРИСТОВ украинских воинов ???!!!Неужели ты настолько лох (если не прямой предатель!),что не понимаешь простой истины:НЕЛЬЗЯ ОСВОБОЖДАТЬ ПО ТАКОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОЙ СХЕМЕ,как бы не было жалко наших пленных?!Ибо КАЖДЫЙ освобожденный террорист-это ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УБИЙЦА тех украинцев,которых пока еще не убил... Это ЗАВЕДОМО ПРОИГРЫШНЫЙ вариант.Простой (пусть даже циничный) расчет говорит о том,что в обмен на чуть больше 50 наших воинов,они получают БОЛЕЕ ДВУХ СОТЕН ПОЛНОЦЕННЫХ УБИЙЦ.Можно так победить?НЕТ ОДНОЗНАЧНО!И не надо приводить в пример Израиль!Он может себе это позволить.За ним ПОДДЕРЖКА США+СОБСТВЕННОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ.У Украины есть все это?!.. То-то же...
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а ты готов посмотреть матерям, женам, детям тех кто еще жив и кого ты и такие как ты предлагают не менять на 200+ конченых урок?!
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Готов!Ибо следующим условием терроритов будет КАПИТУЛЯЦИЯ УКРАИНЫ.И что,тоже и НА ЭТО пойти ради освобождения пленных.Да,они по сути ЗАЛОЖНИКИ террористов.Но ни одна страна в мире в основном не идет НА УСЛОВИЯ ТЕРРОРИСТОВ.По той простой причине,что в следующий раз у террористов условия станут ЕЩЕ ЖЕСТЧЕ.На условия террористов не идут США,не идет россия (она готова даже уничтожить своих гражданских,как в Норд-Осте и даже детей,как в Беслане... но только не выполнять условия террористов).Иногда это позволяет себе Израиль.Но он имеет хорошую поддержку от США+СВОЮ ЛУЧШУЮ АРМИЮ В МИРЕ+СВОЕ ЯО.У Украины этого всего нет!
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Не понимаю возмущений по количественной разнице обмена , не забивайте что у нас этого дерьма не одна тысяча и этим надо умело воспользоваться, нечего иуд терпеть и ублажать
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Так может сразу всех отпустим?Неужели не ясно,что отпущенные убийцы-не пойдут землю пвхать и не полезут в шахты.Они ПРОДОЛЖАТ УБИВАТЬ!Это во первых.А во вторых:с такими раскладами они СЛВЕРШЕННО ПЕРЕСТАНУТ БОЯТЬСЯ ВОЗМЕЗДИЯ!Они станут совершать еще более чудовищные преступления,зная наперед,что долго в тюрьмах сидеть не придется.Надеюсь,теперь ты,Игор,понял.Если,конечно,ты не сосун паРашный с Савушкина...
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с самого начала переговоров по Савченко, меня не покидала мысль что этот процесс (обменов)_ будет длитсья вечно. Потому что ФСБ если и отпустит кого то то сразу же наберет новых заложников. Выпустили Савченко - тут же захватили журналиста Сущенко. И все по новой. Тем более, что многие глупые украинцы проджолжают кататься в РФ, или в Крым.

Разве можно играть с шуллером по честным правилам?

Единственно кто выигывает от этих бесконечных обменов -- это те кто потом на экране ТВ пиарятся об очередном достижении (типа Тандита), и какието мутные посредники (типа Медведчука), которые снимают свои барыши от этого процесса.
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Тех кто поехал в РФ добровольно в гости, типа Сущенко, пусть вытягивают себя сами!
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то есть считаю, что эта игра "в освобождение заложников" сознательно навязана Украине и к сожалению СБУ и Президент купились на эту "разводку" (играть по чужим правилам)....
и тем не менее, заложников вытаскивать оттуда надо.
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"Человек рождаетсясвободным, но между тем он везде в оковах"

Общество накладывает определенные обязательства
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Отправленное дерьмо на ту сторону возврату не подлежит оно должно лечь удобрением полей наших або сгнить на мордорських просторах но не заважать нам
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