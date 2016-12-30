 Мы готовы отдать боевикам 228 человек в обмен на 48 украинских заложников, - Тандит

Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.
"Мы готовы сейчас не только передать 15 человек, но и отдать 228 человек, чтобы забрать 48 наших заложников",- сказал Тандит.
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У СБУ есть исчерпывающая информация о двух украинских воинах, взятых в заложники у КПВВ "Золотое", - Тандит(10)
"Мы будем рады любому освобождению. Главное, чтобы "ЛНР/ДНР" не использовали это для корыстных целей", - СБУ о намерении боевиков передать Савченко двух пленных женщин(24)
Украина передаст боевикам 15 больных и женщин, которые совершили преступления против государства, - Тандит(65)
Украина завершает юридические процедуры для передачи боевикам 15 человек, - СБУ(23)
Юрий Тандит поблагодарил Блаженнейшего Онуфрия за помощь в освобождении заложников(0)
Боевики пытались завербовать 70 украинских пленных, удалось - более 20, - Тандит(74)
Ради 58 заложников мы готовы передать 228 человек, которых требовали боевики, - Тандит(117)
Розмовляйте українською вірно.
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Надо не только уметь читать, но и понимать прочитанное.
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Вы когдато пробовали договорится с неадекватом который кроме слова нет ничего больше не понимает?! Им урки и нафиг не надо там с кацапии еще подгонят. Пока люди не научатся отделять котлеты от мух так и будет непонимание.
П.С. я вас не оскорблял, а спросил. Нет так нет.
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Но радует в этом одно, что котировка украинцев к сепарским боядям столь высока: 1 к 4. Точнее к 4,75...
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Наші борються і шукають інших.
Є ще кілька сотень пропалих безвісти.
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Разве можно играть с шуллером по честным правилам?
Единственно кто выигывает от этих бесконечных обменов -- это те кто потом на экране ТВ пиарятся об очередном достижении (типа Тандита), и какието мутные посредники (типа Медведчука), которые снимают свои барыши от этого процесса.
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и тем не менее, заложников вытаскивать оттуда надо.
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Общество накладывает определенные обязательства
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