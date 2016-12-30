 "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве", - Савченко заявила о подготовке новой встречи с главарями боевиков Захарченко и Плотницким

Об этом она сказала в четверг в эфире "Шустер Live", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и продолжительными во времени, как Минский процесс. Но говорилось при нашей первой встрече, что возможны и следующие встречи. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся в Украине. И следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу", - заявила она.
Отметим, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР": "Я же говорила, что буду и с чертями встречаться ". Стоит указать, что на самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики. Позже в Германии Савченко рассказала об этой встрече: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией ". А главарь террористов "ЛНР" Плотницкий, после переговоров, заявил, что Савченко теперь их "голос" в Верховной Раде. После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.
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Більше читайте тут: http://dt.ua/UKRAINE/boyoviki-zayavili-pro-gotovnist-viddati-savchenko-dvoh-polonenih-zhinok-228595_.html
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"Як жест доброї волі, у переддень Нового року і Різдва, ми без будь-яких умов передаємо представнику народу України Надії Савченко двох жінок - Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак", - сказано в заяві бойовиків.
Більше читайте тут: http://dt.ua/UKRAINE/boyoviki-zayavili-pro-gotovnist-viddati-savchenko-dvoh-polonenih-zhinok-228595_.html
Вони так само назвали цю **** своїм голосом у ВР, якщо пам*ятаєте.
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Мені не зрозуміло , чому висказування савченко ПІДНІМАЄ БУРЮ парахаботів , тоді коли ВІДАЧА ПРОСТО ТАК 15 сепарів АБСОЛЮТНО не несе ніякої реакції..
порохоботи , це глас шоколадників....
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35 российских дипломатов выдворены с территории США. Только что отдал распоряжение посадить их на ТУ-154
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Маргарита, сегодня, кажется, самое время сделать это:
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Благими намерениями...
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Забули її заяву, як вона ДОМОВИЛАСЯ про великий обмін-звільнення наших полонених ?
Де він ?
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https://www.youtube.com/watch?v=V9C2BoFMJ0o
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На последних выборах многие мои знакомые голосовали за Порошенко потому что он такой предприимчивый, что даже в Китая конфеты продает.
Продает то продает, но под каким соусом!
Чем украинцы однозначно похожи так это верой в своего лидера! Московские идеологи приучили нас верить в то, что батюшке царю все дозволено! При чем все это не преувеличение!
Захотел царь наплевав на закон оставить себе все бизнесы - царь прав!
Захотел царь не платить налоги глупой и наивной Украине и вывел все свои бизнесы в офшор - молодец царь! Так и надо! Царю можно!
Захотел царь сохранить свою фабрику в Липецке несмотря на войну с Россией....
В общем: все могут короли!
Но наши дела - дело такое.
Захотел царь продавать конфеты китайцам и под каким же брендом он на рынок зашел?
"Русские сладости"!
Шикарное позиционирование на рынке!
На рекламе в одном из магазинов даже храм Василия Блаженного прилепили к "Русским сладостям" от Рошен
Впрочем до этого в сети уже были представлены образцы Рошеновского производства с не менее патриотичной оберткой - в российские рубли:
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