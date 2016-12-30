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Все про:боевик (17653) Савченко (2364) Донбасс (11655) Захарченко Александр (123) Плотницкий (138)

 "Можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве", - Савченко заявила о подготовке новой встречи с главарями боевиков Захарченко и Плотницким

Нардеп (внефракционная) Надежда Савченко планирует новые встречи с главарями террористов "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким и рассчитывает провести одну из них в Киеве.

Об этом она сказала в четверг в эфире "Шустер Live", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и продолжительными во времени, как Минский процесс. Но говорилось при нашей первой встрече, что возможны и следующие встречи. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся в Украине. И следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, а потом - в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Савченко, кажется, используют несколько политических сил и проектов", - нардеп от "Батькивщины" Шкрум

Отметим, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР": "Я же говорила, что буду и с чертями встречаться ". Стоит указать, что на самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики. Позже в Германии Савченко рассказала об этой встрече: "Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией ". А главарь террористов "ЛНР" Плотницкий, после переговоров, заявил, что Савченко теперь их "голос" в Верховной Раде. После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.
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А можно гадю отправить на встречу а новососию и обратно не пускать... пусть там с этими уебками остаётся, так будет лучше!!!
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завербували бабу - расіяни вялікіе воіни проти жінок і дітей - або просто купили
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Она наносит непоправимый вред стране, разговаривая с псами вместо хозяина. Тем самым легитимизируя этих собак, превращая внешнюю агрессию во внутренний конфликт.
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Она их никак не легитимизирует. В разговоре она представляет только себя, что бы она либо кто то еще не фантазировали.
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Вона працює на зняття санкцій з Орди. Типу дивись, Європа - Україна з ОРДИЛОМ переговори ведуть, обмінюються жестами доброї волі, компліменти одне одному робить. То для чого санкції проти Орди? Це ж, судячи з героя Наді, внутрішній конфлікт.
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В цьому випадку її бажано позбавити мандату. Але все ж таки не бачу проблеми. Вона депутат і поза залою ВР влади у неї не більше ніж у інших людей.
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"Як жест доброї волі, у переддень Нового року і Різдва, ми без будь-яких умов передаємо представнику народу України Надії Савченко двох жінок - Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак", - сказано в заяві бойовиків.
Більше читайте тут: http://dt.ua/UKRAINE/boyoviki-zayavili-pro-gotovnist-viddati-savchenko-dvoh-polonenih-zhinok-228595_.html




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которые сытые и откормленные, с сепарскими взглядами..
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Суть в том что плененных нами ватников обменяли на заключенных в ДНР ватниц.
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Знаю про це. Але вона з такими діями лише крапля в морі.
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Гадя начала очередную компанию по легализации боевыков по указанию кураторов с Москвы. СБУ где вы АУ, а не подавитесь вы от денег налогоплательщиков Украины, которые вас содержат или вы подкармливаетесь с бюджета парашостана?
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пока эта шлюха крысиная будет жива ,столько от нее смердеть везде и будет
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Савченко несе ватну херню голосніше всіх, але повторюся, вона не проблема. Вона може зустрічатися лише як приватна особа.
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Я ще раз скопіюю
"Як жест доброї волі, у переддень Нового року і Різдва, ми без будь-яких умов передаємо представнику народу України Надії Савченко двох жінок - Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак", - сказано в заяві бойовиків.
Більше читайте тут: http://dt.ua/UKRAINE/boyoviki-zayavili-pro-gotovnist-viddati-savchenko-dvoh-polonenih-zhinok-228595_.html

Вони так само назвали цю **** своїм голосом у ВР, якщо пам*ятаєте.
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на відміну від пороха і медведчука котрі цю ватну ХЕРНЮ вводять в дію.....
Мені не зрозуміло , чому висказування савченко ПІДНІМАЄ БУРЮ парахаботів , тоді коли ВІДАЧА ПРОСТО ТАК 15 сепарів АБСОЛЮТНО не несе ніякої реакції..
порохоботи , це глас шоколадників....
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Зайдіть на ту гілку і почитайте коменти.
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Гадя! Надеюсь, ты никогда не расплодишься и от тебя потомков не останется.
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И даже не можно, а нужно, Надюха, встретиться тебе с лугандонскими вожаками в Киеве - дома у деда Лукьяна.
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Гаде в тюрьме парашостана позволяли одевать футболку с тризубом, скажите где ещё можно найти такой санаторий?, а Клых одевает или он не патриот, а может он не продал и не продаёт Родину - Украину, как продала Ее Гадя Савченко.
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Разве не видно,что она припизденная,и намотала на свои куриные мозги х..Р знает что?Какой в ж..У Киев?На х..Р про. нее вообще писать,вспоминать,и печатать не высеры?Если так делать дальше,это уебище,и чмо,по прежнему будет наматывать на свои воспаленные мозги свою значимость,и за ней вся её еба..тая семейка с мамой,и сестрой!Можно про них забыть?А то надя сказала,ее мама сказала,нади сестра заявила,и разная хрень...
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Встреча в киеве - только в Лукьяновском СИЗО.
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Боюсь что бы ее устами не говорила власть, посмотреть как будет реагировать народ на то под чем подписались в минске. И будут и захерченко с потницким в верховной раде нового созыва однозначно. Никто бы недал нислова проронить этой тупой дуре просто так. Так что опять нас имеют как хотят.
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Ну и? Где наши депутаты-патриоты? Почему не вносится предложение о лишении этой сявки депутатского мандата? Когда надо было им, так Томенко или Фирсова за два дня выперли, уроды.
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Дональд Трамп ‏@DonaldTrumpRF 10 ч.10 часов назад
35 российских дипломатов выдворены с территории США. Только что отдал распоряжение посадить их на ТУ-154
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Мне кажется два главных гоблина лугандона ее там ипут. Ну а че она так рвется туда?
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Таке враження, що в УКРАЇНІ відбуваються експеременти - Льоня Космос (торчок), Яник (прєз з судимостями), Вітаха Кличко (боксер), Вальцман президент (барига). Зараз Гадя (клієнт лікарні ім. Павлова). І реально експерименти вдалися...
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Надько,встречаться с чертями это одно,а вот тащить их к себе в дом совсем другое.
Благими намерениями...
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хуйловська консерва хоче привезти курчатощипальщика і жабу в Київ? я думаю, в район Лук"янівки можна.
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Да отправьте эту гадю ДУРКУ!!! хероиня сраная!!!
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эта идиотка может гарантировать бандитам-террористам мирное чаепитие в Киеве???!!...Бабёнка совсем головой потерялась..)
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Та вона все може.
Забули її заяву, як вона ДОМОВИЛАСЯ про великий обмін-звільнення наших полонених ?
Де він ?
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а не пользует ли часом шакаладный прыщавую марамойку для тайных договорняков с плешивым хуйлом по типу "третьих рук"...?
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В Киеве Гадя, на выданном в Голосеевском районе участке своём встречай, а патриоты вам чайку подгонят , вкуснавоооо...
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Если что то получится у Савченко, то Юля скажет что это она дала ей такое указание.
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А говорила - нэ дай Боже мэни СКУРВЫТЫСЯ. Не прошло и полгода. Рада ломает кого угодно.
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Собственно вчерашний Шустер из которого более чем ясно в очередной раз, что процессами обмена пленными руководит только Москва. И виртуозно использует этот момент для достижения своих целей.
https://www.youtube.com/watch?v=V9C2BoFMJ0o
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встретить а прицеле пулемета всех троих
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Вот бесстрашная дама. Пошла поперек БЮТа и общественного мнения ради освобождения людей. Она еще шороху наведет в политике.
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О том чтобы пригласить Захараста и Плотиздола в Киев мог только ВРАГ народа Украины. Еще цветы возложат вместе с ними к павшим в войне с сепарами? Савченко хуже иуды. Нет ей оправдания, сволоч
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Да в Киеве несомненно встретитесь ,только не с глазу на глаз ,а через стенку камеры будешь перестукиваться.
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Правильно надюха...заманивай ублюдков в киев...тут их и повесим....
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Я вважаю, що про Савченко, взагалі ЗМІ мають забути................... Навіщо робити їй піар?!
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И что самое поразительное - ни одной адекватной реакции власти на ее поведение. Я думаю что многие согласятся что уже очевидно что она агент ФСБ и напрашивается арест ее самой и ее куратора в Украине медведчука. А молчат и ни чего не предпринимают потому что власть и есть главный ПРЕДАТЕЛЬ и действует в интересах пуйла!!!!!
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"Русские сладости" от Рошен

На последних выборах многие мои знакомые голосовали за Порошенко потому что он такой предприимчивый, что даже в Китая конфеты продает.

Продает то продает, но под каким соусом!

Чем украинцы однозначно похожи так это верой в своего лидера! Московские идеологи приучили нас верить в то, что батюшке царю все дозволено! При чем все это не преувеличение!

Захотел царь наплевав на закон оставить себе все бизнесы - царь прав!

Захотел царь не платить налоги глупой и наивной Украине и вывел все свои бизнесы в офшор - молодец царь! Так и надо! Царю можно!

Захотел царь сохранить свою фабрику в Липецке несмотря на войну с Россией....

В общем: все могут короли!

Но наши дела - дело такое.

Захотел царь продавать конфеты китайцам и под каким же брендом он на рынок зашел?

"Русские сладости"!

Шикарное позиционирование на рынке!



На рекламе в одном из магазинов даже храм Василия Блаженного прилепили к "Русским сладостям" от Рошен

Впрочем до этого в сети уже были представлены образцы Рошеновского производства с не менее патриотичной оберткой - в российские рубли:




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