 Кабмин снял ограничение на пребывание в Украине иностранцам, приезжающим в рамках подготовки и проведения Евровидения-2017

Кабинет Министров снял с 1 января по 15 июня 2017 года ограничения на временное пребывание в Украине для иностранных граждан, которые приезжают в рамках подготовки и проведения международного конкурса эстрадной песни Евровидение-2017 на основании соответствующих приглашений Национальной телекомпании (НТКУ). Об этом говорится в постановлении правительства №1017 от 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
НТКУ в течение 10 дней поручено подать в Государственную пограничную службу и Государственную миграционную службу образец приглашения для участия в указанных мероприятиях и списки приглашенных лиц.
Это постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
В Киев, по подсчетам КГГА, приедет более 20 тысяч гостей со всей Европы.
9 декабря 2016 года на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза окончательно было подтверждено, что Евровидение-2017 будет принимать Киев.
511 9
Материалы по теме: Евровидение
Артисты, которым запрещен въезд в Украину, не смогут участвовать в Евровидении-2017, - исполнительный продюсер конкурса(161)
Математически проект убыточен, - продюсер Евровидения о конкурсе(16)
Украину не просили отменить "черный список" артистов из РФ на время Евровидения-2017 - это фейк, - Мининформполитики(42)
"Мы в полной мере обеспечили финансирование Евровидения", - Данилюк опроверг сообщения о возможном переносе конкурса в Россию(19)
Визовые режимы давно дискредитированы - мнение(0)
Евровидение-2017: финал конкурса состоится 13 мая в Киеве(10)
"Россия подтвердила участие в Евровидении 2017 года", - и. о. гендиректора НТКУ Харебин(67)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить