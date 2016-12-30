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 Кабмин снял ограничение на пребывание в Украине иностранцам, приезжающим в рамках подготовки и проведения Евровидения-2017

Кабмин снял с 1 января по 15 июня ограничения на пребывание в Украине для иностранцев, приезжающих в рамках подготовки и проведения Евровидения-2017

Кабинет Министров снял с 1 января по 15 июня 2017 года ограничения на временное пребывание в Украине для иностранных граждан, которые приезжают в рамках подготовки и проведения международного конкурса эстрадной песни Евровидение-2017 на основании соответствующих приглашений Национальной телекомпании (НТКУ). Об этом говорится в постановлении правительства №1017 от 28 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

НТКУ в течение 10 дней поручено подать в Государственную пограничную службу и Государственную миграционную службу образец приглашения для участия в указанных мероприятиях и списки приглашенных лиц.

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Это постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

В Киев, по подсчетам КГГА, приедет более 20 тысяч гостей со всей Европы.

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9 декабря 2016 года на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза окончательно было подтверждено, что Евровидение-2017 будет принимать Киев.
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Предлагаю для охраны российской делегации на Евровидении 2017 назначить бойцов правого сектора и батальона "Азов", так будет спокойнее.
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То есть представители страны оккупанта спокойно будут махать триколором и устраивать провокации. Добре однако.
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Ну тогда будем ждать приезда захарченко и плотницкого по пригласительным.
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Скоро.Надя уже встречу в Киеве планирует.
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