 Представленный пакет санкций - еще не весь ответ России за ее деятельность: будут еще и непубличные действия, - Обама

Комментарий президента опубликован на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По словам Обамы, вся американская общественность должна быть серьезно обеспокоена действиями России.
Президент США подчеркнул, что представленный общественности пакет - еще не весь ответ России за ее деятельность. Будут еще и непубличные действия, которые введут тогда, когда это будет необходимо.
Кроме того, Обама сообщил, что его администрация представит в ближайшие дни в Конгрессе доклад о злонамеренном влиянии России на выборы в США.
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Советник избранного президента США Келиэнн Конуэй заявила, что президент США Барак Обама ввел новые санкции против РФ с целью загнать в угол избранного президента Дональда Трампа и ограничить его свободу действий после вступления в должность. Конуэй отметила, что мирная передача власти при демократии проходит совсем не так.
Об этом она сказала в интервью CNN.
"Скажу вам, что даже те, кто симпатизирует президенту Обаме в большинстве вопросов, говорят, что отчасти он поступил так, чтобы загнать в угол избранного президента Трампа. Очень печально, если политика стала главным мотивирующим фактором. Часто мы думаем, что так оно и есть", - сказала Конуэй.
Советник Трампа заявила, что не считает хакерские атаки единственной причиной поражения Демократической партии на выборах.
"Все, что мы слышали на протяжении все избирательной кампании было: "Россия, Россия, Россия", - сказала Конуэй, отметив, что порой поток обвинений выглядел как горячка.
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@ANAKOYHER
Петергоф. 1987 год. Еще с первой женой - Иваной.
Злые языки шепчут, что тут тогда пацана и вербанули. Брешут, понятно.
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Эти шаги давно созрели - представитель Конгресса США республиканец Пол Райан о санкциях
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Отключат отопление в подъездах, что бы ссать было холодно.
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Может в понимании Трампа "нормально", это когда Россия молчит и слушает, что ей говорит Президент США? Ну, это еще не худший был бы вариант.
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А может Путин русским опять что-то запретит есть и носить.
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Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/3917440?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share
Чорд, ассиметричный ответ
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рашка как клептоман,которого попросили удалиться из гостей после того,как обнаружили кражу ложек, но он негодует и взывает к справедливости
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СЛАВА БОГУ!!! ХАРЬКОВ НЕ УСПЕЛИ СПАСТИ ОТ УКРАИНЦЕВ !!! Новогодняя привокзальная площадь Харьков.
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