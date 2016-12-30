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Все про:киберпреступление (178) Обама (1580) Россия (64469) санкции (5742) США (11524) хакер (498)

 Представленный пакет санкций - еще не весь ответ России за ее деятельность: будут еще и непубличные действия, - Обама

Президент США Барак Обама прокомментировал решение о высылке российских дипломатов и введении санкций против РФ, назвав такие действия "необходимым и адекватным ответом".

Комментарий президента опубликован на сайте Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам Обамы, вся американская общественность должна быть серьезно обеспокоена действиями России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Будет зачищено и американское посольство в Москве, и, видимо, консульства", - член Совфеда РФ Джабаров об ответе на санкции

Президент США подчеркнул, что представленный общественности пакет - еще не весь ответ России за ее деятельность. Будут еще и непубличные действия, которые введут тогда, когда это будет необходимо.

Кроме того, Обама сообщил, что его администрация представит в ближайшие дни в Конгрессе доклад о злонамеренном влиянии России на выборы в США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые санкции - необходимый и адекватный ответ на попытки причинить вред интересам США, - Обама
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Обама ввел санкции против РФ, чтобы загнать в угол Трампа

Советник избранного президента США Келиэнн Конуэй заявила, что президент США Барак Обама ввел новые санкции против РФ с целью загнать в угол избранного президента Дональда Трампа и ограничить его свободу действий после вступления в должность. Конуэй отметила, что мирная передача власти при демократии проходит совсем не так.
Об этом она сказала в интервью CNN.
"Скажу вам, что даже те, кто симпатизирует президенту Обаме в большинстве вопросов, говорят, что отчасти он поступил так, чтобы загнать в угол избранного президента Трампа. Очень печально, если политика стала главным мотивирующим фактором. Часто мы думаем, что так оно и есть", - сказала Конуэй.
Советник Трампа заявила, что не считает хакерские атаки единственной причиной поражения Демократической партии на выборах.
"Все, что мы слышали на протяжении все избирательной кампании было: "Россия, Россия, Россия", - сказала Конуэй, отметив, что порой поток обвинений выглядел как горячка.
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Абама казьол!!!! сцяло в под*єздах-ліфтах,а на останок ще і кучу навалив
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ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER
Петергоф. 1987 год. Еще с первой женой - Иваной.
Злые языки шепчут, что тут тогда пацана и вербанули. Брешут, понятно.


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Бг-ггг... и на шо только тюлени надеются?...(модная прича на каазлабаде)...ХЕХ...
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Вообще-то такие санкции для Путина лишь чуть страшнее "серьезной обеспокоенности". Вот нанес бы Обама на прощание ядерный удар - был бы толк. Да и Траммп хрен бы что уже отменил.
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Бг-ггг... "Да и Траммп хрен бы что уже отменил".
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...Новорічні "подарунки" для кацапів...щиро як вас вітає Святий Миколай... ...
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Российские власти приказали закрыть Англо-американскую школу в Москве. Именно в ней учатся дети дипломатов из США, Великобритании и Канады, а также граждан других стран.
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Следующим шагом будет перекрытие канализации в американском посольстве.
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очередные санкции разве что репутационный урон наносят. хотя о чем это я? международная репутация у кацапов и так на отметке, с которой плинтус кажется Эверестом. а внутри страны это только потешит вяличие кацапов.
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Если кто-то за поребриком думает, что Трамп санкции отменит. То вот республиканцы уже ответили по поводу их введения. Полная поддержка. Вот усилить могут. запросто

Эти шаги давно созрели - представитель Конгресса США республиканец Пол Райан о санкциях
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по сложившейся паРашной традиции Чуркин в отместку нагадит на стол в ООН.
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где же теперь эта чуркападаль будет картоху растить для откармливания калорадских хеоргиевских жуков-скрепаносцев...?
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Ответные меры России на высылку из США 35 дипломатов «нанесут существенный дискомфорт американской стороне», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение уходящей администрации демократов. .... барак обама так старался оставить свой след в истории, так рвал, так рвал в клочья Россию, а она в ответ на происки абамы "назначила своего агента"(Трампа)
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Бг-ггг... А в итоге мордор будет в пролете... Помните времена СССР, когда шобы насолить Европе, кремлядь начиналя отпускать Штатам свои энергоносители дешевле, шобы штатовская продукция становилась более конкурентноспособной чем европейская. И наоборот, насолить Штатам - энергоносители дешевле Европе... И где теперь тот СССР... И шо дальше будет с раисью...Шо бы кто не говорил, а попкорном запасаемся, мало ли шо...ХЕХ...
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Ну допустим, что касается уровня жизни обычных людей, то, особенно в Украине, он гораздо хуже, чем был в том УССР. ВВП того УССР была 3,5% мирового. Представляете, из всего, что делали в мире, 3,5% делалось в Украине. А сейчас? 0,05%.....и становится хуже. А какая была соцзащита!!! А сейчас деградация.... Так что камень в огород Союза не уместен.
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И калбасу надо вспомнить, калбасу! Смешные вы, совковые ностальгисты.
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Я в Риге жил при СССР. У меня супруга украинка. В Латвии и колбасы и водки и молока и всего остального было вдосталь. И гораздо качественей, чем нынешнее европейское гавно. Помню очереди молоковозов на вьезд в молокозавод. Сейчас молоко продолжают выпускать, а молоковозов нет.... Из чего его делают? А какие были кафейницы в Риге!!!!!
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Уместен. То ВВП УССР состояло из продукции военпрома. Военпром стал ненужен и ВВП упал. А уровень жизни надо было почувствовать, чтобы не писать такие глупости. Сегодня гораздо люди лучше живут
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За такие слова Трамп сам порвет кое-кого в клочья. И начнет из пескова.
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Да врут они всё, билетов полно, просто хотят последний раз встретить новый год по человечески....
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Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом....)))) Все хотят в рашке Новый Год встречать! Понять их можно...
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«нанесут существенный дискомфорт американской стороне»

Отключат отопление в подъездах, что бы ссать было холодно.
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Абама посовывает свинью ВВП. Ведь если Путин введёт ответные санкции, то они будут уже в огород Трампа. А Трамп вроде бы хочет нормальных отношений. Нужно подождать 20 января и после всё порешать.
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Осталось только прояснить что есть "нормальные отношения" с Россией в понимании махрового республиканца Трампа, усиленно тянущего за собой администрацию из таких же махровых республиканцев, опирающихся на большинство таких же махровых республиканцев в Конгрессе.
Может в понимании Трампа "нормально", это когда Россия молчит и слушает, что ей говорит Президент США? Ну, это еще не худший был бы вариант.
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Источник Цензор. Вы смеётесь? А российских источников у вас нет?
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Говорят Путин планирует выслать 75 дипломатов из США, Канады и Британии и дать им 35 часов на сборы...
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Нет. На Красной площадь предадут публичной казни 75 бутылок кока-колы. Они будут безжалостно выпиты назло Америке.
А может Путин русским опять что-то запретит есть и носить.
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Во Внукове, Шереметьеве и Домодедове отменили 36 авиарейсов

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/obschestvo/3917440?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share

Чорд, ассиметричный ответ
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Обычный российский ассиметричный ответ - назло маме отморозить себе уши. )))
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Все правильно. Нефиг рашистам летать на праздники в ненанвистный Запад.
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Rig Sec ‏@Rigsector 10 ч.10 часов назад
рашка как клептоман,которого попросили удалиться из гостей после того,как обнаружили кражу ложек, но он негодует и взывает к справедливости
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К А Ю ‏@yurayura641 11 ч.11 часов назад
СЛАВА БОГУ!!! ХАРЬКОВ НЕ УСПЕЛИ СПАСТИ ОТ УКРАИНЦЕВ !!! Новогодняя привокзальная площадь Харьков.


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