 Репрессии России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем страны-члены ООН усилить давление на агрессора, - Ельченко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме, опубликованном на странице Twitter Миссия Украины в ООН.
"Репрессии России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем страны-члены ООН усилить давление на агрессора", - сказано в письме.
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Ничейный русский наемник сидит в Лукьяновском приюте для брошенных наемников. Ждет когда хозяева вспомнят о нем и обменяют.
https://www.youtube.com/watch?v=4L984nptMQ8
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✌
@mskndg 5 год5 годин тому
Как бы Кремль не психанул: впереди же ещё санкции за военные преступления в Сирии. + 2 раунда кибер-санкций. Очень Воронеж жалко 8((((((
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- А окупация украинских территорий это что - такая себе мелочь? Браво, президенту?
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