 Трамп обсудит с представителями разведслужб кибератаки и санкции против России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Настало время для нашей страны двигаться дальше к большим и лучшим вещам. Тем не менее, ради интересов нашей страны и ее великих людей, я встречусь с руководителями разведывательных служб на следующей неделе для того, чтобы быть в курсе ситуации", - сказал Трамп.
Напомним, что американские власти заявили о высылке из США 35 российских дипломатов и членов их семей.
Президент США Барак Обама заявил, что новые ограничения, введенные в отношении РФ, являются "необходимым и адекватным ответом" на санкционированные Москвой кибератаки.
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Трамп о введении санкций против РФ за кибератаки: "Нам стоит просто жить дальше. Компьютеры очень усложнили нам жизнь. Никто точно не знает, что происходит"(176)
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Они молчат, а в новостях - совок распался, корабль на Марс полетел,
новый процессор вышел, нефть со $150 до $50 упала и т.д.
Следите за событиями, а не за словами.
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Ты себе, пидар, и погоняло придумал правильное, и флаг через прокси нормальный поставил, но свинное кацапское рыло видно за каждым словом.
Зачем тебе, дебилу из мухосранска размышлять о штатах, купи лучше пару флаконов боярышника для ванн, махни их, закуси ягелем и спать, спать под радные бярезки.
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Санкції санкціями, а атаки - атаками.
Гуляла інформація, що Штатам є чим відповісти (Обама). І то явно було не лише про санкції.
А потім говорилося, що американці мають доступ до москальських систем.
Ранее американская телекомпания NBC со ссылкой на высокопоставленные источники в разведсообществе сообщила, что военные хакеры США проникли в компьютерные сети, отвечающие за управление системой энергоснабжения в России, в телекоммуникационные системы, а также в сети Кремля. По версии телекомпании, хакеры сделали так, что российские сети стали уязвимыми для кибератак со стороны США.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/politika/3760435
http://www.nbcnews.com/news/us-news/u-s-hackers-ready-hit-back-if-russia-disrupts-election-n677936
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Поэтому вмешательств в выборы США не было.
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Я абсолютно не маю наміру сперечатися чи завзято щось доводити, бо ми багато чого не знаємо (і я вже сонна).
Цілком ймовірно, що йдеться про спроби кібер-атак, які були ліквідовані / знешкоджені.
Ви вважаєте, що Обама розкидався б просто так підставами-поясненнями для подібних дій ? (санкції + висилка дипломатів)
http://echo.msk.ru/blog/echomsk/1901106-echo/
Ось такий текст.
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Второй пример. Маленькая локальная успешная операция на светлодарской дуге силами взвода пехоты. Кацапня разбежалась с перепугу как тараканы, две недели не могли их собрать в кучу. Чем закончилось, не считая горы трупов репоедов? Силой ответить сцыкотно, а ответить как то надо. Все закончилось высерами какого-то дебила с МИДа, дескать, мы эту Украину размажем как Сирию, и высерами Соловьева на рашадебилТВ.
Хуйло понимает только силу. И она у нас уже есть.
Да, и вишенка на тортик. Наши предупредили, что ПВО получило приказ сбивать все самолеты, нарушившие наши границы с диверсионными и военными задачами. А что хуйло и его шакалы? молчат как говна в рот набрали.
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Мы что, тупее американцев?
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Москали вообще аж пищат от нетерпения так хотят чтобы он поскорее начал "дружить " с ними против более слабых стран , которым рассея хочет показать козьи морды...
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Они по указке президента не голосуют.
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Да уж встреться ,рыжая собака,соблаговоли снизойти.....вот не нравится мне этот трамп-мутный гниденыш....
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Лосьйон придбав у продуктовому магазині чоловік загиблої, який після вживання цієї ж рідини залишився живий.
У Єкатеринбурзі 59-річна жінка померла після того, як вжила всередину косметичний лосьйон "Віта-септ космо +", куплений в одному з продуктових магазинів. Про це повідомляе Росбалт.
Жінка-інвалід померла 26 грудня в квартирі будинку на вулиці Технічній. Тепер поліція вилучає з магазинів цей спиртовмістний косметичний лосьйон.
Офіційний представник главку МВС по Свердловській області Валерій Горєлих повідомив журналістам, що загибла вживала лосьйон разом зі своїм чоловіком і приятелькою, які залишилися живі.
"Робити висновки про те, що жителька Єкатеринбурга загинула саме від сурогату, поки передчасно, - зазначив Горєлих. - Жінка тривалий час хворіла. Точна причина смерті буде встановлена після судово-медичної експертизи".
За його словами, в той же вечір з магазину, де чоловік загиблої купував лосьйон, поліцейські вилучили шість коробок з аналогічною спиртовмісною рідиною.
"Її чоловік стверджує, що, перед тим як заснути і більше не прокинутися, дружина разом з ним вжила дві пляшки "Віта-септ космо +", які вони придбали в продуктовому магазині недалеко від будинку", - повідомило джерело в правоохоронних органах.
За його словами, пізніше поліцейські виявили в складському приміщенні магазину 400 пляшок цього лосьйону, а на полицях цей товар виставлений не був.
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Чудеса дрессировки
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при всеи его нерешительности и слабости
он не жлоб ни в каких смыслах.
на походе его полная противоположность.
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спасибо за ссылки с московского комсомольца.
но я не открываю присылаемые ссылки на .ру
накололся однажды.
и потом ну что московскии комсомолец
может рассказать нового
не московскому комсомольцу
в не комсомольском возрасте?
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если есть ссылка на оригинал статьи пришлите.
спасибо.
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Вот стину с Мексикой Техас ему простит
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Прошедшие выборы в США, как и всякие выборы в странах, где честно считают голоса и нет госмонополии на крупные СМИ, были соревнованием коленных рефлексов. Это не критика демократии с моей стороны. Я ничего не имею против рефлексов как таковых. Еще Аристотель учил, что добродетель - это сумма хороших привычек.
Другое дело, что рефлексы рефлексам рознь.
Без малого половина американцев рефлекторно осталась дома - из-за лени, равнодушия или отвращения к предложенным кандидатам."
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