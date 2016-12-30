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 В Сирии вступил в силу режим прекращения огня

Подписанты договоренностей о прекращении огня - режим Асада и повстанцы - высказали готовность соблюдать перемирие

С полночи 30 декабря в Сирии вступает в силу режим прекращения огня. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Инициаторами режима прекращения огня стали Россия и Турция. США уже высказали одобрение перемирию.

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Стороны-подписанты договоренностей - режим Башара Асада и представители оппозиции - высказали готовность соблюдать режим тишины, в случае продолжительности которого будут возобновлены переговоры.

Как сообщается, переговоры планируется проводить в Казахстане, а посредниками выступят Россия и Турция.

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